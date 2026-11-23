Dự chương trình có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, đồng Trưởng ban Tổ chức Diễn đàn "Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh"; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP Hải Phòng cùng đông đảo nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, văn hóa, nghệ thuật.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, các đồng chí lãnh đạo cùng Ban tổ chức đến dự đêm Gala.

Phát biểu tại Gala, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng khẳng định, Hải Phòng có tiềm năng, lợi thế về lịch sử, văn hóa, con người, cảnh quan, di sản và lợi thế hạ tầng. Tuy nhiên, đây mới là những điều kiện ban đầu. Để Hải Phòng thực sự trở thành điểm đến được các nhà sản xuất, hãng phim trong nước và quốc tế quan tâm hợp tác; thành phố đã chủ động phối hợp với VFDA tổ chức Diễn đàn điện ảnh Hải Phòng năm 2026 và tổ chức chương trình Gala “Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu” nhằm giới thiệu về môi trường hợp tác thuận lợi, cơ chế hỗ trợ thiết thực và sự đồng hành chủ động, trách nhiệm của TP Hải Phòng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu khai mạc chương trình.

Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Hùng cho biết, TP Hải Phòng cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất, luôn chủ động đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân và nhà làm phim trong quá trình triển khai các dự án điện ảnh. Hải Phòng không chỉ chào đón các nhà làm phim bằng tiềm năng, lợi thế và lòng hiếu khách, mà còn bằng sự quyết tâm đồng hành, hỗ trợ thiết thực trong quá trình triển khai các dự án điện ảnh và các dự án công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố.

Với sự hợp tác, gắn kết giữa TP Hải Phòng với VFDA và cộng đồng các nhà làm phim, đêm Gala là dịp kết nối, lan tỏa cơ hội hợp tác, mở ra những triển vọng mới, góp phần đưa Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn của các dự án điện ảnh trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự chương trình.

Gala “Hải Phòng – Nơi những câu chuyện bắt đầu” được xây dựng như một hành trình từ quá khứ – hiện tại – tương lai, kể câu chuyện về mối quan hệ giữa Hải Phòng với điện ảnh và nghệ thuật qua nhiều thế hệ. Từ những bộ phim đã lưu giữ hình ảnh thành phố Cảng trong ký ức công chúng, những nghệ sĩ trưởng thành từ mảnh đất Hải Phòng, chương trình mở rộng tới câu chuyện hôm nay: làm thế nào để Hải Phòng tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng, bối cảnh và điểm đến của những dự án điện ảnh mới.

Phần đầu của chương trình đưa khán giả trở lại với những dấu ấn quen thuộc của Hải Phòng trên màn ảnh. Các ca khúc gắn với “Khói trắng”, “Sóng ở đáy sông”, “Những ngọn nến trong đêm” được kết hợp cùng hình ảnh điện ảnh, nối từ ký ức của những tác phẩm Việt Nam tới dấu ấn quốc tế của “Kong: Skull Island”, bộ phim từng lựa chọn vịnh Lan Hạ làm bối cảnh.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong đêm Gala.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc hội ngộ những nghệ sĩ từng làm nên “Sóng ở đáy sông” – bộ phim đã để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả và gắn với những hình ảnh rất riêng về con người, đời sống Hải Phòng. NSƯT, đạo diễn Lê Đức Tiến; NSND Xuân Bắc; NSƯT Kim Oanh và nghệ sĩ Minh Nguyệt cùng nhìn lại hành trình của bộ phim sau hơn một phần tư thế kỷ.

Phần hai của Gala tôn vinh những thế hệ văn nghệ sĩ sinh ra, trưởng thành hoặc có sự gắn bó sâu sắc với Hải Phòng. Cuộc giao lưu “Những tài năng từ Hải Phòng” có sự tham gia của NSND Trần Lực, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Phạm Thu Hà và ca sĩ Phượng Vũ.

Ê kíp làm phim "Sóng ở đáy sông" giao lưu với khán giả.

Mỗi nghệ sĩ mang tới một góc nhìn riêng về quê hương: từ những chất liệu văn hóa và đời sống đã nuôi dưỡng cảm xúc sáng tạo, tính cách mạnh mẽ và gần gũi của người Hải Phòng, đến cảm xúc của những người con thành phố khi trở về biểu diễn trên chính mảnh đất nơi mình sinh ra và trưởng thành.

Âm nhạc kết nối những câu chuyện ấy qua “Anh ở nơi đâu” – nhạc phim Truyền thuyết về Quán Tiên do ca sĩ Phạm Thu Hà thể hiện, cùng liên khúc “Chiều trên bến cảng – Thành phố hoa thắp lửa” qua phần trình bày của Phạm Thu Hà và Phượng Vũ.

Phần ba của Gala hướng tới tương lai với chủ đề “Để Hải Phòng bừng sáng trên màn ảnh”. Không khí của điện ảnh Việt Nam đương đại được đưa lên sân khấu qua liên khúc ba ca khúc nhạc phim “Xuân thì” trong Hẹn em ngày nhật thực, “Hứa bên em suốt đời” trong “Trại buôn người” và “Gói con tim làm quà” trong “Bò sữa bay”, do ca sĩ Ali Hoàng Dương thể hiện.

Các nghệ sĩ quê ở Hải Phòng giao lưu với khán giả trong chương trình.

Tại cuộc giao lưu “Để Hải Phòng bừng sáng trên màn ảnh”, nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan; nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung; Pauline Chan – đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất đến từ Australia chia sẻ về nguồn cảm hứng từ cảnh sắc, văn hóa, lịch sử và con người Hải Phòng; đồng thời trao đổi về kỳ vọng để thành phố ngày càng trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các dự án điện ảnh trong nước và quốc tế.

Tiết mục kết “Hải Phòng quê hương tôi – Việt Nam tinh hoa” quy tụ NSND Khánh Hòa, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Phạm Thu Hà, ca sĩ Phượng Vũ, ca sĩ Ali Hoàng Dương cùng các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng, tạo nên điểm kết nối giữa tình yêu dành cho thành phố Cảng với một không gian văn hóa Việt Nam rộng lớn hơn.