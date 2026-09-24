Từ kỹ sư điện trở thành nhà nông tiêu biểu

Năm 2001, Lương Văn Lĩnh hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Đoàn Đo đạc, biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển (nay là Đoàn Đo đạc, nghiên cứu biển, biên vẽ hải đồ) thuộc Quân chủng Hải quân. Sau đó, anh thi đỗ và tốt nghiệp Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, trở về quê ở Hải Phòng làm công nhân tại một doanh nghiệp xây lắp điện, rồi lập gia đình. Dịch Covid-19 bùng phát khiến gia đình anh gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều trăn trở, năm 2021, anh Lương Văn Lĩnh đưa cả gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp với quyết tâm tìm hướng phát triển kinh tế bền vững.

Cựu chiến binh Lương Văn Lĩnh.

Từ một kỹ sư điện, Lương Văn Lĩnh phải bắt đầu lại với nghề nông. Ngay từ khi bắt tay vào làm nông nghiệp, vợ chồng anh đã thống nhất lựa chọn hướng sản xuất sạch với mong muốn làm ra những sản phẩm sạch cho chính gia đình mình và cộng đồng. Vì vậy, dù biết con đường này đòi hỏi nhiều công sức, chi phí cao và hiệu quả không thể đến trong ngày một, ngày hai, anh vẫn kiên trì theo đuổi. Không chỉ đối mặt với khó khăn về kỹ thuật, anh Lĩnh còn phải giải bài toán đầu ra. Không chấp nhận phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, anh dành hơn một năm tìm hiểu thị trường, đến các chợ đầu mối và cửa hàng kinh doanh trái cây sạch để xây dựng mối liên kết tiêu thụ. Bằng uy tín và chất lượng sản phẩm, CCB Lương Văn Lĩnh từng bước tạo dựng được thị trường ổn định. Đến nay, gia đình anh đã phát triển được 8ha cây ăn quả gồm cam, bưởi, sầu riêng theo hướng hữu cơ, mỗi năm thu về khoảng 300 triệu đồng và tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương.

CCB Lương Văn Lĩnh luôn tâm niệm, phát triển kinh tế gia đình không phải là mục tiêu duy nhất mà người lính trở về đời thường cần tiếp tục cống hiến, góp sức xây dựng quê hương và giúp đỡ đồng đội cùng phát triển. Từ suy nghĩ đó, anh tích cực vận động bà con áp dụng phương thức sản xuất an toàn, góp phần cùng địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2024, anh Lĩnh thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp bưởi da xanh Lương Đình với 7 thành viên, tổng diện tích sản xuất khoảng 30ha. Đến nay, sản phẩm bưởi da xanh của hợp tác xã đã được tiêu thụ tại nhiều địa phương trong cả nước.

Điều khiến cán bộ, hội viên CCB quý trọng anh Lương Văn Lĩnh hơn cả là tinh thần sẻ chia với đồng đội. Anh luôn sẵn sàng mở cửa vườn để hội viên đến tham quan, học hỏi; trực tiếp hướng dẫn từ khâu chọn giống, cải tạo đất, bón phân, xử lý ra hoa đến chăm sóc và thu hoạch. Năm 2025, anh chuyển giao toàn bộ quy trình trồng, chăm sóc cam theo hướng hữu cơ cho CCB Nguyễn Văn Sự ở thôn Nà Xô, xã Ea Wer và cam kết tiêu thụ sản phẩm cho gia đình. Để việc chuyển giao đạt hiệu quả, CCB Lương Văn Lĩnh trực tiếp khảo sát điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước, điều chỉnh quy trình chăm sóc phù hợp với từng khu đất và thường xuyên theo dõi, hướng dẫn trong suốt quá trình sản xuất. CCB Hoàng Trung Hiến, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội CCB xã Ea Wer cho biết: “CCB Lương Văn Lĩnh là tấm gương điển hình về làm kinh tế giỏi. Không những làm giàu cho gia đình, anh còn giúp đỡ nhiều hội viên bằng cách tạo việc làm, hỗ trợ vốn sản xuất, đóng góp rất lớn vào mục tiêu giảm nghèo ở địa phương”.