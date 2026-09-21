Từ kỹ năng nghề đến làm chủ công nghệ, Việt Nam vươn ra sân chơi quốc tế

Góp mặt tại Trung Quốc để tham gia Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026, Đoàn Việt Nam có 12 thí sinh, tranh tài ở 11 nghề.

Với những nghề gắn với công nghệ hiện đại, Kỳ thi không chỉ là nơi so tài kỹ năng mà còn mở ra cơ hội để người học nghề Việt Nam tiếp cận những yêu cầu mới của thị trường lao động và cách đào tạo nghề ở nhiều quốc gia.

Trưởng đoàn Lê Thị Hằng - Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT).

Trước thềm kỳ thi, Trưởng đoàn Lê Thị Hằng đã tham dự cuộc họp của Ủy ban Phát triển chiến lược WorldSkills (SDC).

Nội dung cuộc họp tập trung vào định hướng phát triển WorldSkills đến năm 2035, đổi mới các kỳ thi, phát triển mạng lưới thành viên, đội ngũ chuyên gia và thí sinh, cùng vấn đề tài chính và nguồn lực.

Những nội dung này cho thấy một kỳ thi kỹ năng nghề không chỉ dừng ở việc tổ chức một cuộc tranh tài. Đằng sau mỗi bài thi còn là câu chuyện về chuẩn nghề nghiệp, phương pháp đào tạo và cách chuẩn bị nguồn nhân lực trước những thay đổi nhanh của công nghệ.

Từ kỹ năng nghề đến khả năng làm chủ công nghệ

Tại Kỳ thi năm nay, 12 thí sinh Việt Nam tham dự ở 11 nghề. Trong số đó có những nghề mới được tổ chức như Công nghệ xe cơ giới hạng nặng, Chăm sóc sức khỏe và xã hội...

Nghề công nghệ thời trang của Việt Nam tham gia Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026.

Theo bà Lê Thị Hằng, các nghề Việt Nam tham dự đều đòi hỏi tư duy sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ hiện đại, sự tỉ mỉ và độ chính xác cao. Đây cũng là điểm đáng chú ý khi nhìn vào ý nghĩa của việc tham dự một sân chơi kỹ năng nghề quốc tế.

Kỹ năng nghề ngày nay không chỉ là thực hiện đúng một thao tác hay hoàn thành một công việc theo quy trình. Người học còn phải có khả năng sử dụng công nghệ, thích ứng với thiết bị mới và giải quyết những yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Vì vậy, việc “làm chủ công nghệ” không tách rời với “làm chủ kỹ năng”. Công nghệ có thể thay đổi, máy móc có thể được nâng cấp, nhưng người lao động vẫn cần nền tảng kỹ năng vững để sử dụng và thích ứng với những thay đổi đó.

Giá trị của kỳ thi không chỉ nằm ở kết quả

Với các thí sinh, Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới là dịp kiểm chứng năng lực và bản lĩnh trong môi trường quốc tế. Đây cũng là cơ hội để các em quan sát cách những người cùng nghề ở các quốc gia khác làm việc, tiếp cận những yêu cầu chuyên môn mới và học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia quốc tế.

Trang thiết bị chuẩn bị cho thí sinh nghề vận tải hạng nặng.

Theo thông tin từ Đoàn Việt Nam, những trải nghiệm này còn có ý nghĩa đối với chính hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong nước. Các chuyên gia, thí sinh có thể mang những kinh nghiệm từ kỳ thi trở về, chia sẻ với các cơ sở đào tạo, từ đó tìm kiếm những hướng đi mới cho công tác đào tạo.

Ở góc độ rộng hơn, việc tham dự Kỳ thi tạo thêm cơ hội để Việt Nam tiếp cận khoa học kỹ thuật hiện đại và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

Kỳ thi vì thế không chỉ diễn ra trong những ngày tranh tài tại Trung Quốc. Giá trị của nó còn nằm ở những gì thí sinh và chuyên gia có thể học được, những kỹ năng được kiểm chứng và những kinh nghiệm có thể trở lại với lớp học, xưởng thực hành.

Với 12 thí sinh ở 11 nghề, hành trình của Đoàn Việt Nam tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026 cũng là hành trình đưa kỹ năng nghề đến gần hơn với yêu cầu của công nghệ và thị trường lao động hiện đại.