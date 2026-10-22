Từ kỷ lục 25 tỷ USD, UNIQLO tăng tốc phủ sóng thị trường Việt Nam

Bắc Mỹ và châu Âu lần đầu vượt khu vực Trung Quốc mở rộng về doanh thu, tạo thêm những trụ cột tăng trưởng cho UNIQLO. Tại Việt Nam, thương hiệu Nhật Bản cũng đang phát triển mạng lưới ngoài Hà Nội và TP.HCM, từng bước tiếp cận khách hàng tại các thị trường mới.

Chuyển động này giúp Fast Retailing (công ty mẹ của UNIQLO) có thêm nguồn tăng trưởng trong quá trình mở rộng quy mô toàn cầu. Với Việt Nam, câu chuyện nằm ở cách thương hiệu phát triển mạng lưới sau gần 7 năm hiện diện, khi những cửa hàng mới đang đưa hoạt động bán lẻ đến thêm nhiều địa phương.

BẮC MỸ VÀ CHÂU ÂU TĂNG SỨC NẶNG

Trong năm tài chính kết thúc ngày 31/8/2026, doanh thu UNIQLO tại Bắc Mỹ đạt 364,9 tỷ yen, tăng 34,6%; châu Âu đạt 512,6 tỷ yen, tăng 38,7%. Tổng doanh thu hai khu vực đạt khoảng 877,5 tỷ yen, lần đầu vượt mức 724 tỷ yen của khu vực Trung Quốc mở rộng.

Đây là dấu mốc đáng chú ý bởi Trung Quốc mở rộng, bao gồm Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Đài Loan, lâu nay có quy mô lớn trong hoạt động quốc tế của UNIQLO. Khi Bắc Mỹ và châu Âu phát triển mạnh hơn, cơ cấu doanh thu của thương hiệu cũng có thêm sự phân bổ giữa các khu vực.

Tuy nhiên, sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc vẫn tăng trưởng. Doanh thu tại Trung Quốc đại lục tính theo nội tệ tăng khoảng 3%, còn lợi nhuận kinh doanh tăng khoảng 18%.

Tại Nhật Bản, doanh thu cửa hàng hiện hữu tăng 5,1% trong năm tài chính 2026. Fast Retailing ghi nhận đóng góp từ quần Ultra Stretch, trang phục chống tia UV và các thiết kế đáp ứng xu hướng.

Châu Á tiếp tục là một phần quan trọng trong quá trình phát triển đó. Nhóm Hàn Quốc, Đông Nam Á, Ấn Độ và Australia ghi nhận doanh thu 809,4 tỷ yen, tăng 30,7%. Riêng Đông Nam Á, Ấn Độ và Australia đạt tăng trưởng hai chữ số về doanh thu và lợi nhuận; doanh nghiệp cho biết việc cải thiện danh mục sản phẩm và kế hoạch bán hàng đã hỗ trợ kết quả.

Từ động lực phát triển từ các thị trường đã giúp doanh thu hàng năm của Fast Retailing tăng 17% lên mức kỷ lục 3,96 nghìn tỷ yên (25 tỷ USD), đưa công ty này vững chắc trên con đường vượt qua H&M để trở thành nhà bán lẻ quần áo lớn thứ hai thế giới và thách thức Zara cho vị trí số một.

Kết quả mới nhất cho thấy UNIQLO đã tiến xa như thế nào so với khởi nguồn là một chuỗi cửa hàng thời trang bình dân giá rẻ của Nhật Bản để trở thành một thương hiệu quốc tế tập trung vào trang phục đa năng phù hợp với mọi mùa. Theo lý giải của Fast Retailing, các cửa hàng chủ lực cùng hoạt động truyền thông thương hiệu đã giúp người mua tại Bắc Mỹ và châu Âu hiểu rõ hơn về LifeWear, dòng trang phục phục vụ nhu cầu mặc hằng ngày. Những sản phẩm bổ sung kiểu dáng theo xu hướng, như quần ống cong Barrel và các dòng áo, quần nỉ, cũng góp phần thu hút khách hàng mới. Nhóm sản phẩm có tính ứng dụng cao vẫn thường xuyên được điều chỉnh về thiết kế để phù hợp, tiếp cận khách hàng ở hầu hết các thị trường của hãng.

Song song với tăng trưởng kinh doanh, Fast Retailing khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi triết lý LifeWear, phát triển các dòng trang phục có chất lượng cao, độ bền lâu dài, giảm tác động tới môi trường, được sản xuất trong điều kiện lao động an toàn và có thể tái chế hoặc tái sử dụng theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

VIỆT NAM HƠN CẢ MỘT THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG

Việt Nam là một trong những thị trường châu Á được UNIQLO đánh giá còn nhiều tiềm năng, với mạng lưới cửa hàng tiếp tục được mở rộng.

Thương hiệu bắt đầu hoạt động bán lẻ tại Việt Nam vào tháng 12/2019 với cửa hàng Đồng Khởi ở TP.HCM. Theo thống kê của Fast Retailing, đến ngày 31/8/2026, UNIQLO có 32 cửa hàng trong nước, so với 29 cửa hàng cùng thời điểm năm trước.

Ngày 15/10, UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Thanh Hóa, đặt trong AEON MALL Thanh Hóa. Tiếp đó, thương hiệu dự kiến mở cửa hàng đầu tiên tại Hạ Long vào ngày 11/11, ở AEON MALL Hạ Long, tiếp tục phát triển mạng lưới ngoài hai thị trường lớn là Hà Nội và TP.HCM.

Các cửa hàng giúp khách hàng trực tiếp thử sản phẩm, lựa chọn kích cỡ và tìm hiểu chất liệu. Theo UNIQLO, thương hiệu hướng đến cung cấp đa dạng trang phục tối giản, chất lượng, phù hợp với nhu cầu mặc hằng ngày.

Song song với hệ thống bán lẻ trực tiếp, UNIQLO phát triển các dịch vụ kết nối mua sắm trực tuyến với cửa hàng. Thông qua Click & Collect, khách hàng có thể đặt hàng trên mạng và nhận tại địa điểm được lựa chọn.

Trong một lần chia sẻ với truyền thông quốc tế tại Tokyo (Nhật Bản), ông Koji Yanai, Tổng giám đốc điều hành cấp cao Tập đoàn Fast Retailing, cho biết: “Chúng tôi chỉ mới bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam vài năm. Vì vậy, chúng tôi nhận thấy còn rất nhiều tiềm năng tại thị trường này trong tương lai”.

Bên cạnh triển vọng kinh doanh, ông Koji Yanai cũng đề cập đến khả năng mở rộng các hoạt động cộng đồng cùng với mạng lưới cửa hàng.

“Nếu chúng tôi có thể mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, tăng số lượng cửa hàng thì chúng tôi cũng có thể tăng số lượng quần áo cũ thu thập được, phục vụ cho mục tiêu quyên góp hoặc tái chế”, ông chia sẻ.

Năm 2021, Fast Retailing công bố mô hình chuỗi cung ứng tuần hoàn, hướng đến đồng thời mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững. Trong mô hình này, RE.UNIQLO là một mắt xích, thông qua việc thu gom quần áo đã qua sử dụng để quyên góp, tái sử dụng hoặc tái chế thành nguyên liệu sản xuất sản phẩm mới.

Tại Việt Nam, RE.UNIQLO được triển khai từ năm 2021 với sự phối hợp của Quỹ Hy vọng và các tổ chức khác. Dự án thu gom trang phục đã qua sử dụng để trao tặng người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Đến nay, hơn 51.000 sản phẩm đã được gửi đến người dân tại Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, Thanh Hóa và các tỉnh miền Trung.

Trong kế hoạch năm tài chính 2027, Fast Retailing kỳ vọng hoạt động UNIQLO quốc tế tiếp tục tăng trưởng hai chữ số về doanh thu và lợi nhuận. Tại Việt Nam, thương hiệu tiếp tục mở rộng hiện diện thông qua các cửa hàng mới và phát triển dịch vụ kết nối mua sắm trực tuyến với hệ thống bán lẻ trực tiếp.