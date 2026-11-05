Từ 'Kỷ luật và Đồng tâm' đến khát vọng của Công nhân vùng mỏ Quảng Ninh

Đồng chí Quản Minh Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, xuống lò động viên, tặng quà cán bộ công nhân Công ty Than Mạo Khê – TKV trong dịp 186 năm vua Minh Mạng ban chỉ dụ khai thác than lần đầu tiên tại khu vực Mạo Khê.

Với lời thơ giản dị, nhịp điệu khỏe khoắn, giàu âm hưởng hào hùng, tác giả đã tái hiện truyền thống đấu tranh kiên cường, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, cùng những đóng góp bền bỉ của các thế hệ công nhân ngành Than trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Bài thơ không chỉ khắc họa vẻ đẹp của người thợ mỏ trong lao động, sản xuất mà còn ngợi ca tình đồng đội, ý chí vượt khó và khát vọng đổi mới, phát triển.

Điểm nổi bật của tác phẩm là sự kết nối giữa niềm tự hào về truyền thống lịch sử với niềm tin vào tương lai tươi sáng của Vùng mỏ Quảng Ninh. Qua đó, bài thơ gửi gắm thông điệp sâu sắc: Truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” mãi là sức mạnh, là niềm tự hào và động lực để các thế hệ công nhân Vùng mỏ vững bước đi lên.

CÔNG NHÂN VÙNG MỎ QUẢNG NINH

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Nhớ ngày Vùng mỏ đấu tranh

Đồng tâm, kỷ luật rạng danh đất này

Tổng bãi công dậy trời mây

Hào khí năm ấy còn đây lưu truyền

Thợ mỏ ý chí vững bền

Đồng lòng vượt khó, xây nền vinh quang

Kiên cường giữ xóm, giữ làng

Dựng xây đất nước mùa vàng thắm tươi

Công nhân tiên phong tuyệt vời

Ngành Than tiếp bước cuộc đời vẻ vang

Con đường rộng mở thênh thang

Sáng tạo sản xuất, giàu sang quê nhà

Hầm sâu hun đúc tài ba

Núi non Vùng mỏ bao la trập trùng

Nghĩa tình đồng đội thủy chung

Chia nhau gian khó, đi cùng tháng năm

Mỏ than thắp sáng trăm năm

An ninh năng lượng, âm thầm dựng xây

Biết bao thế hệ hôm nay

Kỷ nguyên hiện đại, đổi thay đẹp giàu

Đoàn kết phát triển dẫn đầu

Trí tuệ, hào sảng, bắc cầu vươn xa

Biển khơi sóng vỗ bao la

Vun đắp ý chí lời ca cao tầm

Khát vọng rộng lớn ươm mầm

Quảng Ninh quyết chí âm thầm tiến lên./.

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Tác giả Quản Minh Cường, viết ngày 05/11/2026 tại Quảng Ninh, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026).

Theo baoquangninh.vn