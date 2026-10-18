Từ kỳ chấm điểm tháng 10/2026, áp dụng cách chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công mới

Bộ Tài chính vừa điều chỉnh cách chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính vừa ban hành Văn bản số 16362/BTC-ĐTPT sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn phương án chấm điểm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Theo hướng dẫn mới, trường hợp đơn vị đạt tổng điểm từ 90 điểm trở lên nhưng tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung cả nước sẽ được xếp loại “Giải ngân tốt”. Các mức xếp loại còn lại tiếp tục thực hiện theo Công văn số 10950/BTC-PTHT ngày 24/7/2026 của Bộ Tài chính.

Đối với kỳ chấm điểm hằng tháng, dữ liệu giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương cấp bằng lệnh chi tiền qua Sở Tài chính được chốt đến hết ngày cuối cùng của tháng báo cáo. Các địa phương phải hoàn thành nhập và xác nhận dữ liệu trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính trước 15 giờ ngày 1 của tháng tiếp theo, thay cho thời hạn tối đa 2 ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng báo cáo như quy định trước đây.

Từ kỳ tháng 10/2026, nếu trong tháng không phát sinh lệnh chi tiền mới, địa phương vẫn phải nhập và xác nhận số giải ngân thực tế đến hết tháng bằng số giải ngân của kỳ trước, thay vì sử dụng chức năng “Xác nhận không phát sinh”.

Đối với kỳ chấm điểm cả năm, thời hạn hoàn thành nhập và xác nhận dữ liệu lũy kế giải ngân là trước 24 giờ ngày 1/2 của năm sau năm kế hoạch.

Bộ Tài chính cũng điều chỉnh cách xác định điểm chấp hành chế độ báo cáo. Chỉ tiêu này có điểm tối đa 5 điểm, căn cứ vào việc nhập đầy đủ, đúng thời hạn thông tin về khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị và giải pháp đẩy mạnh giải ngân trên hệ thống. Trạng thái đã nhập hay chưa nhập dữ liệu lệnh chi tiền không còn được sử dụng để xác định điểm, nhưng dữ liệu vẫn phải được cập nhật đầy đủ, đúng thời hạn.

Kết quả chấm điểm chính thức từ tháng 10/2026 sẽ được sử dụng cùng tình hình thực hiện, giải ngân và khả năng hoàn thành kế hoạch vốn để tổng hợp, đánh giá, phục vụ tham mưu điều chuyển vốn năm 2026 và bố trí kế hoạch vốn năm 2027.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động xây dựng tiêu chí đánh giá nội bộ đối với đơn vị trực thuộc, chủ đầu tư; rà soát tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ, dự án để bảo đảm kế hoạch vốn phù hợp với nhu cầu và khả năng giải ngân.

Ngoài ra, Bộ Tài chính bổ sung chức năng hiển thị chi tiết các giá trị thành phần dùng để xác định kết quả chấm điểm trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính, tạo thuận lợi cho việc theo dõi, tự kiểm tra và đối chiếu. Việc bổ sung này không làm thay đổi các chỉ tiêu, công thức và nguyên tắc tính điểm đã được phê duyệt.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung được áp dụng chính thức từ kỳ chấm điểm tháng 10/2026. Kết quả chấm điểm thử trong các tháng 7, 8 và 9/2026 không được điều chỉnh, công bố lại.