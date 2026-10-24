Từ kinh nghiệm quốc tế đến bài toán phát triển đô thị đại học tại Hòa Lạc

Tại tọa đàm, các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn quốc tế về quy hoạch, xây dựng và quản trị đô thị đại học. (Ảnh: SIS)

Tọa đàm hướng tới mục tiêu tạo lập một diễn đàn trao đổi học thuật liên ngành và quốc tế. Chiến lược xây dựng và chuyển dịch không gian giáo dục của Đại học Quốc gia Hà Nội đến Hòa Lạc là bước đi mang tính lịch sử, hướng tới một mô hình đô thị đại học thông minh, xanh, hiện đại và bền vững. Việc quy hoạch và vận hành một quần thể đô thị đại học quy mô lớn đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa tư duy không gian kiến trúc, hạ tầng công nghệ số và quản trị liên ngành.

Sự kiện được tổ chức nhằm thiết lập diễn đàn học thuật liên ngành, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn quốc tế về quy hoạch, xây dựng và quản trị đô thị đại học; đồng thời, đối chiếu và đánh giá tính khả thi khi vận dụng vào bối cảnh thực tiễn tại Việt Nam.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định: "Theo cách tiếp cận truyền thống, quy hoạch đại học chủ yếu tập trung giải quyết nhu cầu không gian cho giảng dạy, nghiên cứu, ký túc xá và các công trình phục vụ đào tạo. Tuy nhiên, trong nền kinh tế tri thức, đại học ngày càng trở thành chủ thể quan trọng của quá trình phát triển đô thị và đổi mới sáng tạo".

Các lý thuyết về đại học khởi nghiệp, mô hình liên kết ba nhà, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và đô thị tri thức đã góp phần xác lập cách tiếp cận mới. Theo đó, đại học không còn chỉ là nơi sản xuất và truyền bá tri thức mà còn là trung tâm kết nối các nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo, phát triển công nghệ, chuyển giao tri thức và hình thành những ngành kinh tế mới.

"Từ góc độ này, đô thị đại học cần được nhận diện không đơn thuần như một đơn vị không gian vật chất mà là một hệ sinh thái phát triển tích hợp giữa giáo dục, nghiên cứu, công nghệ, kinh tế, văn hóa và đời sống cộng đồng. Đây là sự chuyển đổi có ý nghĩa nền tảng đối với tư duy quy hoạch và quản trị đại học hiện nay", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu cho biết.

Tại tọa đàm, các chuyên gia cũng đề xuất giải pháp, phân tích thực trạng các đô thị đại học tại Việt Nam, cung cấp luận cứ khoa học và khuyến nghị chính sách cho Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trong công tác quy hoạch, tháo gỡ điểm nghẽn và quản trị vận hành bền vững khu đô thị Hòa Lạc.

Bên cạnh đó, thúc đẩy hợp tác quốc tế dài hạn, kết nối mạng lưới chuyên gia, mở rộng hợp tác nghiên cứu, đào tạo giữa Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật với các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu khu vực trong lĩnh vực kiến trúc, đô thị và khoa học phát triển bền vững.

Các chuyên gia đã tập trung đề xuất những giải pháp có tính khả thi đối với Hòa Lạc, từ tổ chức không gian, kết nối hạ tầng, phát triển dịch vụ, xây dựng môi trường sống và học tập hấp dẫn, đến kiến tạo hệ sinh thái nghiên cứu, công nghệ và khởi nghiệp.

Chương trình gồm 3 phiên làm việc với các tham luận chuyên sâu, tập trung vào những mô hình lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn trong quy hoạch, xây dựng, quản trị đô thị đại học trên thế giới và tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, hoạt động thảo luận từ hội nghị bàn tròn cũng được diễn ra nhằm thúc đẩy đối thoại học thuật, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm những định hướng, giải pháp phù hợp với chiến lược phát triển đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Phiên thảo luận về mô hình lý thuyết đã tập trung vào những vấn đề mang tính chiến lược, bao gồm định vị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trong chiến lược phát triển không gian Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Bên cạnh đó, tổ chức không gian cư trú và môi trường sống chất lượng cao cho cộng đồng đại học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ mô hình hóa trong đồng kiến tạo không gian và quản trị đô thị, phát triển mô hình đại học tinh hoa gắn với chiến lược thu hút và phát triển nhân tài.

Cùng với việc tiếp cận các mô hình lý thuyết tiên tiến, tọa đàm hướng tới việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức không gian và quản trị các đô thị đại học, đặc biệt là mối quan hệ giữa phát triển hạ tầng, không gian học thuật, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chất lượng sống.

Những kinh nghiệm quốc tế được kỳ vọng cung cấp cơ sở tham chiếu có giá trị cho việc nghiên cứu và lựa chọn mô hình phát triển phù hợp đặc điểm, điều kiện và tầm nhìn chiến lược của Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Đây cũng là không gian đối thoại giữa các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế, nhà quản lý và các bên liên quan, tập trung thảo luận về khả năng vận dụng các mô hình đô thị đại học tiên tiến vào thực tiễn Việt Nam. Những vấn đề như cơ chế quản trị đô thị đại học, tổ chức không gian sống-học tập-nghiên cứu, phát triển hạ tầng xanh và thông minh, kết nối giữa đại học với chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng sẽ được đặt ra nhằm tìm kiếm những giải pháp có tính khả thi và định hướng triển khai lâu dài.

Thông qua sự kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu, đào tạo uy tín quốc tế và đội ngũ chuyên gia trong nước, tọa đàm được kỳ vọng góp phần bổ sung luận cứ khoa học, mở rộng mạng lưới hợp tác học thuật và đề xuất những định hướng phát triển đô thị đại học phù hợp bối cảnh Việt Nam.

Đồng thời, tọa đàm cũng mở ra cơ hội để Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) phát huy thế mạnh nghiên cứu liên ngành, kết nối tri thức từ kiến trúc, quy hoạch, công nghệ, quản trị và khoa học bền vững, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trở thành đô thị đại học xanh, thông minh, sáng tạo, một trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh quốc tế.