Từ kinh nghiệm quản lý kinh tế đến những đóng góp cho phong trào phụ nữ

Tiến sĩ Trần Lan Phương (bên trái), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, cùng đại biểu trải nghiệm không gian triển lãm số tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc XIV

Đưa kinh nghiệm quản lý vào công tác Hội

Sau gần 26 năm gắn bó và rèn luyện trong ngành tài chính - ngân hàng, bà Trần Lan Phương bước sang một chặng đường mới khi chuyển về công tác tại Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Vốn kinh nghiệm quản lý, điều hành dày dặn cùng sự am hiểu sâu sắc về chính sách kinh tế đã mang lại cho bà góc nhìn thực tiễn sắc nét, từ đó cùng tập thể lãnh đạo Hội hoạch định và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác, trọng tâm là các chương trình đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế.

Trong công việc, bà luôn đề cao kỷ cương, sự minh bạch về trách nhiệm và tính thực chất trong từng kết quả. Song song với đó là phong cách làm việc cởi mở, chân thành, luôn chú trọng lắng nghe và trao đổi thẳng thắn cùng đội ngũ cán bộ, đồng nghiệp. Bà quan niệm, đổi mới phương thức hoạt động Hội không chỉ dừng lại ở việc chuẩn hóa quy trình chỉ đạo, điều hành, mà quan trọng hơn là phải xuất phát từ việc thấu hiểu nhu cầu của hội viên, đưa từng chủ trương, chính sách chạm đến đời sống thực tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương (thứ 2 từ phải sang) thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng

Trên mặt trận đối ngoại nhân dân, bà cùng tập thể lãnh đạo và các ban chuyên môn luôn kiên định giữ vững các nguyên tắc đối ngoại, đồng thời chủ động mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế. Những nỗ lực ấy không chỉ mở ra không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm mà còn huy động thêm nguồn lực quý báu phục vụ các chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Góp phần mở rộng cơ hội phát triển kinh tế cho phụ nữ

Một trong những lĩnh vực Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương dành nhiều tâm huyết là hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực kinh tế, tạo sinh kế và từng bước tự chủ. Xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn trong ngành ngân hàng, bà luôn trăn trở tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và đời sống thực tế, giúp phụ nữ thuận lợi hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn, nâng cao kỹ năng quản trị và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương trao giải Nhì cho các thí sinh dự thi Cuộc thi "phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa" cấp vùng Khu vực miền trung, năm 2023

Trong thời gian công tác tại Hội, bà đã trực tiếp tham gia chỉ đạo, tham mưu xây dựng và hoàn thiện nhiều chương trình, đề án trọng điểm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiêu biểu như Đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý đến năm 2030 (Đề án 01) và Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035. Khi các đề án được thông qua, đó chính là hành lang vững chắc để các cấp Hội phối hợp chặt chẽ cùng các bộ, ngành và địa phương, tạo bước đệm giúp phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh bài bản, lâu dài.

Bên cạnh đó, bà dành sự quan tâm sâu sát đến hoạt động ủy thác tín dụng chính sách qua tổ chức Hội, chú trọng nâng cao chất lượng quản lý dòng vốn, đồng hành hướng dẫn hội viên sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả. Đối với Tổ chức tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình thương (TYM), bà cùng tập thể lãnh đạo đã tập trung tháo gỡ từng khó khăn, củng cố nền tảng vận hành, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các gói sản phẩm tài chính gần gũi, đáp ứng trúng nhu cầu của phụ nữ yếu thế, phụ nữ có thu nhập thấp.

Với phong trào khởi nghiệp, bà chủ trương đổi mới cách thức tổ chức Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp, đưa cuộc thi vượt ra khỏi khuôn khổ tôn vinh ý tưởng thông thường để trở thành cầu nối thực chất giữa chị em với các chuyên gia, đối tác đầu tư và thị trường tiêu thụ. Đồng thời, bà cũng đặc biệt lưu tâm đến việc biên soạn tài liệu, hướng dẫn chuyển giao công nghệ và nhân rộng các mô hình sản xuất phù hợp, tạo điều kiện để phụ nữ ở mọi vùng miền đều có cơ hội học hỏi, tự tin nâng tầm năng lực kinh doanh.

Nhìn lại chặng đường đã qua, bà Trần Lan Phương luôn trân trọng khẳng định thành quả ấy trước hết thuộc về tâm huyết của đội ngũ cán bộ Hội các cấp, sự đồng hành của các bộ, ngành, địa phương, các đối tác và quan trọng nhất là ý chí tự lực vươn lên của chính các chị em phụ nữ. Với bà, thước đo giá trị của một phong trào không nằm ở quy mô bề nổi, mà đọng lại ở những đổi thay tích cực, cụ thể trong đời sống của mỗi hội viên

Tiếp tục học hỏi để thực hiện tốt hơn trách nhiệm được giao

Dù đã có học vị Tiến sĩ kinh tế cùng nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn, bà Trần Lan Phương vẫn bền bỉ theo học chương trình Thạc sĩ Luật học. Với bà, việc tiếp tục tích lũy kiến thức là cách để hoàn thiện tư duy, rèn giũa bản thân nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc ngày càng cao, nhất là trên cương vị một đại biểu của Nhân dân tại Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương trao đổi tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng, năm 2026

Bà chia sẻ, các vấn đề kinh tế, xã hội và pháp luật luôn có mối quan hệ biện chứng chặt chẽ. Bởi vậy, mỗi khi tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật và chính sách, bà luôn cân nhắc thấu đáo tính khả thi, nguồn lực bảo đảm cũng như những tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân; trong đó đặc biệt lưu tâm tới phụ nữ, trẻ em và các nhóm đối tượng yếu thế.

Thực tiễn tích lũy từ ngành tài chính và hoạt động Hội chính là điểm tựa vững chắc giúp bà tham gia nghị trường một cách thận trọng, sâu sắc và đầy trách nhiệm. Bà luôn dành sự trăn trở lớn cho việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động nữ trong bối cảnh chuyển đổi số, việc mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính toàn diện cũng như tăng cường lưới an sinh cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là những vấn đề bà tâm niệm sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, lắng nghe nhiều hơn tiếng nói từ cơ sở để có thêm những đề xuất, kiến nghị trúng và đúng.

Với bà Trần Lan Phương, Giải thưởng Nguyễn Thị Định vừa là niềm vinh dự, nguồn động viên lớn lao, vừa là lời nhắc nhở về trọng trách đối với phong trào phụ nữ. Những đóng góp của bà cho công tác Hội, cho sự nghiệp phát triển kinh tế của phụ nữ và hoạt động của người đại biểu dân cử đều được bồi đắp từ tinh thần làm việc nghiêm túc, thái độ cầu thị cùng sự đồng hành của tập thể, đồng nghiệp. Phía trước, bà mong muốn tiếp tục đóng góp trọn vẹn phần việc của mình vào mục tiêu chung: mang đến cho phụ nữ thêm nhiều cơ hội phát triển để tự tin khẳng định mình và vươn lên trong cuộc sống.