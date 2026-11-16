Từ kiến thức đến nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy
Từ những buổi huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ PCCC & CNCH đã hỗ trợ không nhỏ đến việc tư duy và cẩn trọng đối với hỏa hoạn. Mỗi cán bộ, mỗi người dân đều ý thức được phải nắm vững những kiến thức cơ bản về phòng cháy, sử dụng thuần thục thiết bị chữa cháy mới đảm bảo được việc hỗ trợ cứu người, cứu tài sản khi có hỏa hoạn xảy ra. Và ý thức được nâng lên, đồng nghĩa với những vụ hỏa hoạn sẽ lùi lại phía sau.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-kien-thuc-den-nang-cao-ky-nang-phong-chay-chua-chay-246261116154219536.htm