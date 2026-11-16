Từ kiến thức đến nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Cùng sự phát triển của Thủ đô và đất nước thì những vụ cháy nổ, hỏa hoạn diễn biến ngày càng phức tạp, đặt trách nhiệm nặng nề và nguy hiểm phải dập tắt đám cháy, cứu người lên vai những chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bằng trách nhiệm của người lính cảnh sát nhân dân và mệnh lệnh của chỉ huy, những người lính trẻ của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 8, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội hàng ngày vẫn cần mẫn rèn luyện nâng cao thể lực, kỹ năng nghiệp vụ để sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống cháy xảy ra.