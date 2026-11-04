Từ kiến nghị của cử tri đến trách nhiệm của chính quyền

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng các ĐBQH Lâm Đồng, lãnh đạo Tỉnh ủy và đông đảo cử tri tham dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI

Những vấn đề đời sống

Tại phường Phú Thủy, trong cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, nhiều ý kiến tập trung vào giáo dục, quản lý đất đai, phòng, chống tham nhũng và chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Cử tri đánh giá cao hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, đồng thời gửi gắm nhiều kiến nghị xuất phát từ thực tiễn.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri phản ánh tình trạng thiếu sách giáo khoa tại một số địa phương khi năm học đã bắt đầu; cho rằng việc đổi mới chính sách cần bảo đảm tính kế thừa, chất lượng nội dung và sự phù hợp với thực tiễn. Cử tri kiến nghị có cơ chế quản lý sách giáo khoa phù hợp, xem đây là mặt hàng đặc biệt gắn với quyền học tập của học sinh.

Cử tri cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục phát huy vai trò định hướng dư luận, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng trong trường học, nhất là đối với thế hệ trẻ. Những ý kiến này cho thấy sự quan tâm không chỉ đối với chất lượng giáo dục trước mắt mà còn với việc bồi dưỡng lý tưởng, trách nhiệm và nền tảng văn hóa cho thế hệ tương lai.

Cử tri khu vực trung tâm Đà Lạt kiến nghị Đoàn ĐBQH về những bất cập trong quy hoạch, đất đai

Cử tri Nguyễn Đức Thắng, thôn Phú Hưng, xã Quảng Phú đề nghị cơ quan có thẩm quyền rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan theo hướng phân định rõ giữa việc giải quyết tranh chấp và việc thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mục tiêu là bảo đảm tranh chấp được giải quyết đúng pháp luật, đúng phạm vi, đúng thời hạn; đồng thời tạo điều kiện cho người dân đang sử dụng đất ổn định, có căn cứ pháp lý và đáp ứng đầy đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất, không để tranh chấp cục bộ hoặc kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Cử tri Phạm Thị Năm, tổ dân phố 1, phường 3 Bảo Lộc phản ánh: Quyết định số 866/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 18/7/2023, phê duyệt “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050", hiện nay ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân tại các khu dân cư hiện hữu. Đề nghị Chính phủ xem xét lại quy hoạch, đưa ra khỏi các khu dân cư để ổn định cuộc sống người dân.

Cử tri kiến nghị ĐBQH Lâm Đồng về nhiều vấn đề còn tồn tại, bất cập

Những vấn đề về đất đai, khiếu nại, tố cáo cũng được đặt ra. Cử tri đề nghị sửa đổi các quy định chưa phù hợp, tăng cường quản lý đất công, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm. Đối với dự án Hồ chứa nước Ka Pét, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin dự án đang triển khai các bước theo quy định, gồm lập hồ sơ thiết kế, đấu giá lâm sản và bàn giao mặt bằng; dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2028.

Kiến nghị từ cơ sở, trách nhiệm của chính quyền

Theo ông Bon Yô Soan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, các hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI được tổ chức từ ngày 21 - 25/9 tại 41 điểm trực tiếp và 83 điểm trực tuyến, thu hút hơn 7.100 lượt cử tri tham gia, với 406 lượt ý kiến phát biểu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã gửi báo cáo đến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để tổng hợp, chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Đây là bước quan trọng trong quy trình tiếp nhận, chuyển tải kiến nghị, nhưng hiệu quả cuối cùng còn phụ thuộc vào trách nhiệm xử lý và việc theo dõi sau chuyển giao.

Tại xã Đức Trọng, trong buổi tiếp xúc cử tri chiều 23/9, đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, cùng Đoàn ĐBQH tỉnh đã lắng nghe nhiều vấn đề gắn với quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri Drong Nai Bích Diễm, xã Quảng Lập kiến nghị về tình hình an sinh xã hội tại địa phương. Ảnh: Chính Thành

Cử tri kiến nghị về chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp thôn, tổ dân phố; xử lý trụ sở dôi dư sau sáp nhập; nước sạch, vệ sinh môi trường, hạ tầng giao thông và hệ thống đèn tín hiệu tại những điểm giao trọng yếu. Đáng chú ý, nhiều ý kiến đề nghị xử lý các dự án “treo”, nâng cấp giao thông nội đồng, thủy lợi và tăng cường giám sát các công trình trọng điểm trên địa bàn.

Những vấn đề này không chỉ liên quan đến trách nhiệm quản lý của chính quyền mà còn phản ánh yêu cầu nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy sau sắp xếp. Những vấn đề phát sinh tại cơ sở cần được tiếp nhận, xử lý kịp thời, tránh tình trạng chậm trễ hoặc chuyển trách nhiệm qua nhiều cơ quan.

Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Đức Trọng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao ý kiến đề nghị tăng cường giám sát của Đoàn ĐBQH đối với các dự án trọng điểm. Đồng chí cho biết, sẽ đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh lựa chọn một số công trình trọng điểm để thực hiện giám sát; những công trình khác có thể đề nghị HĐND tỉnh, HĐND xã thực hiện.

Trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động giám sát cần gắn với thực tiễn vận hành tại cơ sở. HĐND, Đoàn ĐBQH, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần phát huy vai trò, phối hợp theo chức năng, tạo cơ chế theo dõi thường xuyên, không để kiến nghị bị đứt đoạn sau khi chuyển cơ quan xử lý.

Mỗi kiến nghị cần được xem như một nhiệm vụ cụ thể: có địa chỉ tiếp nhận, cơ quan chịu trách nhiệm, thời gian xử lý và kết quả phản hồi. Việc công khai thông tin phù hợp cũng giúp cử tri theo dõi, đồng thời tạo điều kiện để đại biểu dân cử tiếp tục giám sát, đôn đốc.

Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Tinh thần trách nhiệm không chỉ thể hiện ở việc tham dự hội nghị, tiếp nhận văn bản hay ban hành công văn trả lời, mà phải được thể hiện bằng sự chủ động tháo gỡ khó khăn, phối hợp giải quyết và phục vụ người dân.

Qua tổng hợp, có 49 lượt ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết của Trung ương và 121 lượt thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. Các kiến nghị trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, môi trường, đất đai, xây dựng, giao thông đến tổ chức bộ máy, giáo dục, y tế, tư pháp.