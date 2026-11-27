Tham dự sự kiện có PGS.TS Trương Mạnh Tiến - Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (VIASEE); PGS.TS Lưu Đức Hải- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VIASEE; PGS.TS Nguyễn Thế Chinh - Phó Chủ tịch VIASEE - Viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế Môi trường; Nhà báo Nguyễn Tường Quân- Phó Chủ tịch VIASEE - Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường; TS.Nguyễn Duy Thái; TS.Lê Hải Hưng- Viện trưởng IRAT.

Về phía Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ, có ông Hồ Đình Lưỡng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ; bà Hoàng Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ cùng hơn 40 học viên đến từ nhiều đơn vị, sở ngành của Phú Thọ.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Trước sức ép ngày càng lớn của biến đổi khí hậu và yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, công tác kiểm kê khí nhà kính, thực hiện giấy phép môi trường và nâng cao năng lực quản trị môi trường đang trở thành những nhiệm vụ cấp thiết đối với địa phương, doanh nghiệp.

Khoa học, công nghệ – nền tảng cho phát triển bền vững

Biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ xa vời mà đã và đang tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và hệ sinh thái. Những hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa lớn bất thường, nắng nóng kéo dài, hạn hán, ngập lụt và suy giảm chất lượng môi trường đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên.

Trong bối cảnh đó, bảo vệ môi trường không thể chỉ được nhìn nhận như một nhiệm vụ mang tính khắc phục hậu quả, mà cần trở thành một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm những giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm.

Ông Hồ Đình Lưỡng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Đình Lưỡng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ đánh giá, trong tiến trình phát triển, các địa phương đang đứng trước bài toán vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, vừa phải kiểm soát ô nhiễm và bảo đảm chất lượng môi trường sống. Đây là yêu cầu không đơn giản, bởi quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nếu thiếu kiểm soát sẽ kéo theo áp lực lớn đối với nguồn nước, không khí, đất đai và hệ thống xử lý chất thải.

Vì vậy, vai trò của các tổ chức khoa học và công nghệ không chỉ dừng lại ở nghiên cứu lý luận mà cần đi sâu vào thực tiễn, tham gia tư vấn chính sách, phản biện các chương trình, dự án và chuyển giao những giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Đối với Phú Thọ, một địa phương có hoạt động công nghiệp, dịch vụ và đô thị đang phát triển, việc gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các giải pháp về công nghệ xử lý chất thải, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu cần được triển khai đồng bộ, có sự tham gia của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học và cộng đồng.

PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam phát biểu tại buổi tập huấn.

Ở góc độ rộng hơn, PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, đặt vấn đề bảo vệ môi trường trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế. Theo cách tiếp cận kinh tế môi trường, tài nguyên thiên nhiên và môi trường không đơn thuần là đầu vào của hoạt động sản xuất mà còn là nền tảng bảo đảm sự phát triển lâu dài của nền kinh tế.

Một mô hình tăng trưởng dựa quá nhiều vào khai thác tài nguyên, tiêu hao năng lượng và phát thải lớn sẽ khó duy trì tính cạnh tranh trong bối cảnh các tiêu chuẩn môi trường ngày càng được nâng cao. Ngược lại, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và sử dụng hiệu quả tài nguyên sẽ tạo ra những động lực tăng trưởng mới.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn về kiểm kê khí nhà kính sáng 27/11/2026.

Điều đáng chú ý là yêu cầu chuyển đổi xanh hiện nay không chỉ xuất phát từ mục tiêu bảo vệ môi trường trong nước mà còn gắn với những thay đổi sâu sắc của thương mại và đầu tư quốc tế. Các tiêu chuẩn về phát thải, trách nhiệm môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) ngày càng ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thị trường, nguồn vốn và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo đó, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững cần thay đổi tư duy, chuyển từ cách tiếp cận tuân thủ tối thiểu các quy định môi trường sang chủ động quản trị rủi ro, giảm phát thải và đầu tư công nghệ sạch.

Kiểm kê khí nhà kính: Từ yêu cầu pháp lý đến trách nhiệm của doanh nghiệp

Một trong những nội dung có ý nghĩa thực tiễn tại lớp tập huấn là vấn đề kiểm kê khí nhà kính do TS Lê Hải Hưng trao đổi.

TS Lê Hải Hưng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ chia sẻ thông tin tại lớp tập huấn.

Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế về ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, kiểm kê khí nhà kính đang trở thành nhiệm vụ quan trọng đối với nhiều ngành, lĩnh vực và cơ sở sản xuất.

Về bản chất, kiểm kê khí nhà kính là quá trình thu thập, tổng hợp, phân tích và tính toán lượng phát thải, hấp thụ khí nhà kính trong một phạm vi xác định, theo phương pháp và hệ số phát thải phù hợp. Kết quả kiểm kê giúp xác định nguồn phát thải chủ yếu, mức độ đóng góp của từng hoạt động, từ đó xây dựng các giải pháp giảm phát thải có cơ sở khoa học.

Đối với doanh nghiệp, đây không đơn thuần là một thủ tục hành chính mà còn là công cụ quan trọng để nhận diện những khâu đang tiêu hao nhiều năng lượng, phát sinh lượng phát thải lớn và có nguy cơ gây lãng phí tài nguyên.

Thông qua kiểm kê, doanh nghiệp có thể đánh giá mức phát thải từ hoạt động sử dụng nhiên liệu, tiêu thụ điện năng, quy trình công nghệ, vận hành thiết bị và các hoạt động sản xuất khác. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có điều kiện xây dựng kế hoạch tiết kiệm năng lượng, đổi mới dây chuyền, cải tiến quy trình sản xuất và từng bước chuyển đổi sang công nghệ ít phát thải.

Tuy nhiên, quá trình triển khai kiểm kê khí nhà kính trên thực tế vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều doanh nghiệp chưa có đội ngũ chuyên môn đủ năng lực, thiếu hệ thống dữ liệu đồng bộ, chưa quen với phương pháp thu thập và xử lý số liệu. Một số cơ sở còn xem kiểm kê khí nhà kính là nhiệm vụ mang tính đối phó thay vì coi đây là một phần trong chiến lược quản trị dài hạn.

Bên cạnh đó, việc xác định ranh giới kiểm kê, lựa chọn phương pháp tính toán, thu thập dữ liệu hoạt động và sử dụng hệ số phát thải cũng đòi hỏi tính chính xác, minh bạch và khả năng kiểm chứng.

Các học viên trao đổi với chuyên gia về kiểm kê khí nhà kính.

Vì vậy, để công tác kiểm kê đạt hiệu quả, cần có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị tư vấn, tổ chức khoa học và doanh nghiệp. Công tác hướng dẫn kỹ thuật, đào tạo nhân lực và xây dựng hệ thống dữ liệu phát thải cần được chú trọng, giúp doanh nghiệp từng bước hình thành năng lực tự kiểm kê, theo dõi và quản lý phát thải.

Từ góc độ quản lý, dữ liệu kiểm kê khí nhà kính còn là cơ sở để xây dựng chính sách giảm phát thải theo ngành, lĩnh vực và địa phương. Nếu dữ liệu thiếu chính xác hoặc không được cập nhật thường xuyên, việc xác định mục tiêu giảm phát thải cũng như đánh giá hiệu quả thực hiện sẽ gặp nhiều hạn chế.

Kinh tế tuần hoàn sẽ thúc đẩy Phú Thọ phát triển

Chia sẻ tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thế Chinh nhấn mạnh vai trò của kinh tế tuần hoàn trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đặc biệt đối với những địa phương có tiềm năng phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ như Phú Thọ. Theo đó, kinh tế tuần hoàn không chỉ là giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên mà còn mở ra cơ hội tạo dựng những chuỗi giá trị mới, nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, thay vì duy trì mô hình sản xuất tuyến tính theo hướng khai thác tài nguyên – sản xuất – tiêu dùng – thải bỏ, Phú Thọ cần từng bước chuyển sang mô hình tận dụng tối đa nguyên liệu, tái sử dụng phụ phẩm và biến chất thải của quá trình sản xuất này thành đầu vào cho quá trình sản xuất khác.

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh chia sẻ tại lớp tập huấn

Với lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, sản xuất giấy, vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khác, Phú Thọ có nhiều dư địa để phát triển các mô hình tuần hoàn. Trong đó, nông nghiệp tuần hoàn cần được chú trọng thông qua việc tận dụng phụ phẩm cây trồng, chất thải chăn nuôi để sản xuất phân bón hữu cơ, năng lượng sinh học; đồng thời hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Đáng chú ý, việc triển khai các chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2026-2030, cùng định hướng phát triển kinh tế xanh của tỉnh, sẽ tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi.

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh cũng cho rằng, để kinh tế tuần hoàn thực sự đi vào cuộc sống, cần có sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân. Trong đó, doanh nghiệp phải giữ vai trò chủ động, mạnh dạn đổi mới công nghệ, đầu tư sản xuất sạch hơn và coi hiệu quả sử dụng tài nguyên là một lợi thế cạnh tranh.

Phát triển kinh tế tuần hoàn vì thế không chỉ là yêu cầu bảo vệ môi trường mà còn là cơ hội để Phú Thọ nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững.

Giấy phép môi trường – công cụ kiểm soát và phòng ngừa ô nhiễm

Bên cạnh kiểm kê khí nhà kính, PGS.TS Lưu Đức Hải tập trung trao đổi về giấy phép môi trường – một trong những công cụ pháp lý quan trọng nhằm kiểm soát các hoạt động có nguy cơ tác động đến môi trường.

PGS.TS Lưu Đức Hải.

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, giấy phép môi trường là căn cứ pháp lý để cơ quan nhà nước quản lý, kiểm soát các nguồn thải và yêu cầu chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định.

Nội dung giấy phép môi trường gắn với những vấn đề cụ thể như nguồn phát sinh nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung, quản lý chất thải và các yêu cầu bảo vệ môi trường khác tùy thuộc vào tính chất, quy mô và loại hình hoạt động của cơ sở.

Có thể thấy, giấy phép môi trường không chỉ là điều kiện pháp lý để một dự án hoặc cơ sở triển khai hoạt động mà còn là công cụ giúp cơ quan quản lý xác định rõ trách nhiệm của chủ nguồn thải. Thông qua các yêu cầu được quy định trong giấy phép, hoạt động xả thải và xử lý chất thải được đặt dưới sự giám sát, kiểm tra và kiểm soát.

Tuy nhiên, trong thực tiễn, việc thực hiện các quy định về giấy phép môi trường vẫn đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm.

Đối với doanh nghiệp, khó khăn có thể xuất phát từ việc chưa nắm rõ đối tượng phải có giấy phép, chưa hiểu đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ, thủ tục và nội dung kỹ thuật. Một số cơ sở chưa đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý chất thải; việc vận hành công trình bảo vệ môi trường chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu hoặc chưa được theo dõi thường xuyên.

Đặc biệt, đối với các cơ sở sản xuất đã hoạt động trong thời gian dài, việc thay đổi quy mô, công suất, công nghệ hoặc mở rộng hoạt động có thể kéo theo những yêu cầu pháp lý mới. Nếu doanh nghiệp không chủ động rà soát, cập nhật và thực hiện đúng quy định, nguy cơ vi phạm pháp luật về môi trường là điều khó tránh khỏi.

Ở góc độ quản lý, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, tăng cường kiểm tra sau cấp phép và giám sát việc thực hiện các nội dung đã được phê duyệt. Việc cấp giấy phép cần gắn với năng lực xử lý chất thải thực tế, tránh tình trạng chỉ chú trọng hoàn thiện hồ sơ mà chưa quan tâm đúng mức đến hiệu quả vận hành các công trình bảo vệ môi trường.

Đối với doanh nghiệp, cần chuyển từ tư duy làm giấy phép để hoàn thiện thủ tục sang chủ động thực hiện đầy đủ trách nhiệm môi trường trong suốt quá trình hoạt động. Đầu tư hệ thống xử lý chất thải, quan trắc môi trường, kiểm soát nguồn phát sinh ô nhiễm và duy trì chế độ vận hành đúng quy trình cần được xem là một phần không thể thiếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kết nối chính sách, khoa học và doanh nghiệp để hiện thực hóa mục tiêu xanh

Từ những nội dung được trao đổi tại lớp tập huấn có thể thấy, kiểm kê khí nhà kính và giấy phép môi trường tuy là hai lĩnh vực có những yêu cầu chuyên môn và quản lý khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là kiểm soát tác động môi trường, giảm phát thải và thúc đẩy phát triển bền vững.

Nếu giấy phép môi trường tập trung kiểm soát các nguồn thải và điều kiện bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thì kiểm kê khí nhà kính giúp nhận diện, lượng hóa các nguồn phát thải gây biến đổi khí hậu. Hai công cụ này khi được triển khai đồng bộ sẽ góp phần hình thành hệ thống quản trị môi trường toàn diện hơn.

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Tuy nhiên, để những quy định và giải pháp chuyên môn đi vào cuộc sống, không thể chỉ trông chờ vào cơ quan quản lý nhà nước. Doanh nghiệp phải là chủ thể chủ động thực hiện chuyển đổi; các tổ chức khoa học và đội ngũ chuyên gia cần tiếp tục nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ; các tổ chức xã hội nghề nghiệp đóng vai trò kết nối, phản biện và lan tỏa tri thức.

Đặc biệt, cần chú trọng công tác phổ biến chính sách và nâng cao năng lực thực thi cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc xây dựng các chương trình tập huấn, tư vấn chuyên sâu về kiểm kê khí nhà kính, giấy phép môi trường, quản lý chất thải và sản xuất sạch hơn sẽ giúp giảm khoảng cách giữa quy định pháp luật với khả năng triển khai trong thực tế.

Cùng với đó, cần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý dữ liệu môi trường, theo dõi phát thải và giám sát hoạt động xử lý chất thải. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, cập nhật và kết nối, công tác quản lý sẽ có cơ sở khoa học hơn, đồng thời giúp doanh nghiệp minh bạch hóa trách nhiệm môi trường.

lớp tập huấn không chỉ là diễn đàn trao đổi kiến thức chuyên môn mà còn góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự phối hợp giữa các nhà quản lý, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp trước những thách thức ngày càng lớn của biến đổi khí hậu.

Trong hành trình hướng tới nền kinh tế xanh, yêu cầu quan trọng nhất không chỉ là ban hành đầy đủ chính sách mà còn phải biến chính sách thành hành động cụ thể. Từ kiểm kê khí nhà kính, thực hiện giấy phép môi trường đến đổi mới công nghệ và phát triển kinh tế tuần hoàn, mỗi bước đi đều góp phần tạo dựng nền tảng cho một mô hình tăng trưởng có trách nhiệm hơn với môi trường.

Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường không phải là hai mục tiêu đối lập. Ngược lại, khi được tổ chức thực hiện bằng tư duy khoa học, công nghệ phù hợp và trách nhiệm của các chủ thể liên quan, bảo vệ môi trường sẽ trở thành động lực quan trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và triển vọng phát triển bền vững của địa phương cũng như cả nước.

Một số hình ảnh ghi nhận tại lớp tập huấn:

Ông Hồ Đình Lưỡng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ.

PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh.

TS. Nguyễn Duy Thái.

PGS.TS Lưu Đức Hải.

Học viên được trao chứng nhận hoàn thành khoá tập huấn.

Học viên được trao chứng nhận hoàn thành khoá tập huấn.

Học viên được trao chứng nhận hoàn thành khoá tập huấn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.