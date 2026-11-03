Từ kiểm chứng vi mạch đến thiết kế chip, kỹ sư Việt đã đi xa thế nào?

Trong không gian số hiện đại với tốc độ truyền tải dữ liệu siêu nhanh, việc triển khai mật mã trên các dòng chip tiềm ẩn rủi ro bị cài cắm mã độc và nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Bài toán đặt ra là phải kiểm soát được nơi thực thi mật mã - tức là đưa trực tiếp thuật toán mật mã quốc gia ngay trên chính con chip. Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ thông tin ngay trên phần cứng, Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cùng phát triển nền tảng bán dẫn bảo mật, với con chip VGC v1.0 là sản phẩm đầu tiên.