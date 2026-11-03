Từ kiểm chứng vi mạch đến thiết kế chip, kỹ sư Việt đã đi xa thế nào?
Năm 2013, ông Lê Quang Đạm trở về từ Hoa Kỳ để xây dựng đội ngũ thiết kế vi mạch cho Marvell tại TPHCM, với vỏn vẹn 5 kỹ sư. Đến nay, Marvell Việt Nam có khoảng 650 nhân sự và là trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn thứ ba của tập đoàn bán dẫn Hoa Kỳ này trên toàn cầu.
Điều gì đã giúp đội ngũ tại Việt Nam đi từ kiểm chứng thiết kế đến tham gia toàn bộ quy trình thiết kế chip? Mời quý vị cùng phóng viên Báo SGGP nghe ông Lê Quang Đạm, Tổng Giám đốc Marvell Việt Nam kể về hành trình ấy, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune năm 2026.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tu-kiem-chung-vi-mach-den-thiet-ke-chip-ky-su-viet-da-di-xa-the-nao-post879831.html