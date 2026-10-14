Từ khung cửi thổ cẩm, dệt sinh kế cho phụ nữ vùng cao

Từ hơn 500 bông cúc trắng được chị Phan Thị Quế Hằng chuẩn bị xuyên đêm đến 1.000 nhành hoa của một chủ tiệm tại TP. HCM, những nghĩa cử giản dị đang góp phần lan tỏa lòng tri ân trước lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ. Những nhành hoa trắng sẽ được trao đến người dân cùng tham gia tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng.