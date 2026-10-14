Từ khung cửi thổ cẩm, dệt sinh kế cho phụ nữ vùng cao
Từ những khung cửi thổ cẩm truyền thống, phụ nữ tại HTX Làng nghề thổ cẩm Hoa Tiến (Nghệ An) đang từng bước biến nghề dệt của đồng bào Thái thành sinh kế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Khi nghề truyền thống được tổ chức sản xuất gắn với thị trường, mỗi tấm vải không chỉ lưu giữ bản sắc văn hóa mà còn mở ra cơ hội giảm nghèo bền vững cho phụ nữ vùng cao.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/tu-khung-cui-tho-cam-det-sinh-ke-cho-phu-nu-vung-cao.html