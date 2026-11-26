Tổ dân phố, các chi hội đoàn thể An Thành 2 ký kết thực hiện các phong trào thi đua. Ảnh: THIÊN PHÚ

Phát huy thế mạnh, tạo dấu ấn riêng

Ông Đặng Đình Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải cho biết, trên cơ sở kế hoạch chung, các khu dân cư căn cứ đặc điểm địa bàn, điều kiện đời sống và nhu cầu thực tế để lựa chọn mô hình phù hợp.

Đây là cách cụ thể hóa Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đưa các nội dung vận động đi vào thực chất, gắn với những vấn đề người dân quan tâm. Vì vậy, dù cùng hướng đến mục tiêu xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, an toàn, mỗi mô hình đều có cách làm và dấu ấn riêng.

Với quy mô dân số lớn nhất phường, hơn 700 hộ dân, tổ dân phố An Thành 1 lựa chọn mô hình “Khu dân cư 3 an: An ninh vững - An sinh tốt - An vui sống”.

Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố An Thành 1, mô hình hướng đến xây dựng địa bàn ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân và xây dựng cảnh quan đô thị.

Các tiêu chí được cụ thể hóa thành những nội dung, phần việc rõ ràng, trong đó chú trọng sự phối hợp giữa người dân, lực lượng nòng cốt tại tổ dân phố và cảnh sát khu vực.

Trong năm 2026, tổ dân phố kịp thời kiến nghị lãnh đạo phường giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng; đồng thời vận động trao 150 suất quà cho các hộ nghèo, với tổng kinh phí 37 triệu đồng.

Nhiều mô hình tạo được khí thế thi đua sôi nổi, hào hứng trong nhân dân. Ảnh: THIÊN PHÚ

Trong khi đó, tổ dân phố An Trung 3 triển khai mô hình “Khu dân cư văn minh, nghĩa tình, sạch đẹp” tập trung xây dựng nếp sống văn minh trong từng gia đình, từng ngõ phố.

Tổ dân phố xác định 9 nhóm nội dung ưu tiên, trong đó vận động mỗi hộ cam kết không gây tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt của các gia đình xung quanh; thực hiện việc cúng, đốt vàng mã phù hợp, văn minh; thường xuyên thu gom, xử lý rác thải và chăm sóc cảnh quan.

Tại tổ dân phố Phước Trường, mô hình “Khu dân cư Phước Trường an toàn - lành mạnh, bảo đảm an ninh, trật tự và an sinh xã hội” kết hợp bảo đảm an ninh, chăm lo đời sống với thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng.

Bà Phạm Thị Hồng Tâm, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố cho biết, khu dân cư chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, tiếp nhận và trao đổi thông tin; hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số.

Thông qua “Bản tin khu dân cư”, những thông tin cần thiết, hướng dẫn sử dụng tiện ích số cũng như cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng được cập nhật thường xuyên, giúp người dân chủ động hơn trong môi trường số.

Người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được các khu dân cư quan tâm. Ảnh: THIÊN PHÚ

Cùng với đó, khu dân cư tập trung phòng ngừa, không để phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng phường An Hải không ma túy.

Với lợi thế về mặt bằng dân trí, tổ dân phố An Cư 4 lựa chọn mô hình “Vững an sinh, Xanh môi trường, Sáng văn minh, Sạch ma túy”, phát huy vai trò, uy tín của đội ngũ cán bộ hưu trí và những người có ảnh hưởng trong cộng đồng để vận động nhân dân cùng tham gia.

Các hoạt động hướng đến bảo đảm an sinh, giữ gìn môi trường sống, phòng chống ma túy và tăng cường giao lưu, gắn kết giữa người dân.

Bà Nguyễn Thị Hồng, người dân tổ dân phố An Cư 4 bày tỏ sự đồng tình với những hoạt động do khu dân cư tổ chức. Theo bà, các hoạt động phù hợp với nhiều lứa tuổi nên nhận được sự ủng hộ của người dân.

Góp sức từ những việc làm bình dị

Nhiều hoạt động văn hóa tinh thần được tổ chức tại tổ dân phố An Cư 4. Ảnh: THIÊN PHÚ

Từ những mô hình được phát động, sự thay đổi cũng bắt đầu bằng những hành động cụ thể trong mỗi gia đình. Hưởng ứng mô hình “Khu dân cư An Thành 2 xanh - sạch - đẹp, văn minh đô thị”, bà Vũ Thị Mùi, người dân tổ dân phố An Thành 2 cùng gia đình thường xuyên vệ sinh khu vực trước nhà, vận động người thân và hàng xóm không xả rác, không để vật dụng gây mất mỹ quan.

Gia đình bà cũng ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm đường phố, kiệt phố thông thoáng, sạch đẹp. Với bà Mùi, xây dựng khu dân cư văn minh bắt đầu từ ý thức tự giác của mỗi người và trách nhiệm đối với môi trường sống xung quanh.

Hoạt động gắn kết cộng đồng được ưu tiên tổ chức ở các KDC. Ảnh: THIÊN PHÚ

Theo ông Đặng Đình Hưởng, điều quan trọng trong triển khai các mô hình là tạo được sự chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của người dân. Các mô hình cần được duy trì thường xuyên, tránh hình thức, phát huy vai trò tự quản và tinh thần chủ động của cộng đồng.

Với 27 mô hình được lựa chọn, phường An Hải hướng đến xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, nghĩa tình bằng những phần việc cụ thể. Khi người dân trực tiếp tham gia đề xuất, thực hiện và duy trì mô hình, tinh thần đoàn kết sẽ được chuyển hóa thành hành động, góp phần nâng cao chất lượng sống tại mỗi khu dân cư.

Để các mô hình phát huy hiệu quả, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải nhấn mạnh việc triển khai phải gắn với nhu cầu thực tế của từng khu dân cư, tránh hình thức, chạy theo số lượng. Mỗi mô hình cần xác định rõ mục tiêu, cách làm và trách nhiệm của các lực lượng tham gia; đồng thời phát huy vai trò chủ động của người dân trong tổ chức thực hiện và duy trì kết quả. Qua đó, từng bước hình thành những cách làm hiệu quả, góp phần giải quyết các vấn đề thiết thực tại cơ sở, nâng cao chất lượng đời sống và xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh.