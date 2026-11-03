Từ khoảng ngày 8-12/11, khả năng mưa lớn xảy ra ở khu vực Trung Bộ

Công an xã Bến Hải (Quảng Trị) lập rào chắn, khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua các tuyến đường nước ngập sâu. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Theo đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ ngày 8-12/11, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, tổng mưa tích lũy khu vực Quảng Trị tới Đà Nẵng trong thời gian này có thể lên tới hơn 500mm. Mưa cường suất cao có thể xảy ra trong các ngày 9-11/11.

Ngoài ra, thông tin về diễn biến mưa ở các khu vực từ đêm 4/11 đến ngày 12/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Từ khoảng đêm 5-9/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11 trời chuyển lạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ khoảng 5-7/11 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 8-12/11, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc từ ngày 11/11 giảm mưa.

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa từ đêm 4-8/11 có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng từ đêm 4-8/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất", Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Đề cập thêm về diễn biến mưa, tổng lượng mưa trong thời gian tới, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong tháng 11 và tháng 12, khu vực Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, lượng mưa tại nhiều nơi ở Trung Bộ vẫn có khả năng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm ngay trong các tháng chính mùa mưa. Sang tháng 1/2027, mưa lớn diện rộng có xu hướng giảm.

Cũng trong tháng 11, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm, các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh và khu vực Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại tổng lượng mưa thấp hơn từ 20-40% so với cùng kỳ.

Tháng 12, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xấp xỉ trung bình nhiều năm; từ Quảng Trị - thành phố Huế phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40mm; Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 50-100mm; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn 10-20mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 1/2027, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-30mm, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.