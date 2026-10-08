Từ khoản vay 3 triệu đồng đến món nợ 70 triệu đồng: Chiêu giữ chân thiếu nữ tại các quán karaoke

Ngày 7-10, Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đỗ Hiếu (SN 1998, trú tại phường Hàm Rồng) về 2 tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Ngọc Cường (SN 1994, trú tại xã Hoằng Hóa) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”; Lê Thế Cảnh (SN 2002, trú tại phường Đông Tiến) về tội “Giam người trái pháp luật”.

Các bị can tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Trước đó, ngày 3-10, lực lượng Công an kiểm tra cơ sở karaoke Thế Cảnh ở phường Đông Tiến, phát hiện 2 nữ nhân viên, trong đó có L.T.S. (SN 2011, quê Nghệ An) và H.T.T.T. (SN 2009, quê Tuyên Quang) có dấu hiệu bị chủ cơ sở cùng một số người liên quan khống chế, ép buộc ăn, ở tại quán để làm việc.

Qua thu thập tài liệu, điều tra, cơ quan Công an xác định S. từng làm nhân viên phục vụ tại một cơ sở karaoke và vay chủ quán 3 triệu đồng để mua quần áo, đồ dùng cá nhân. Tháng 4-2026, khi S. có ý định chuyển nơi làm việc, Cường đã trả khoản nợ 3 triệu đồng cho chủ quán cũ để đưa S. về làm tại cơ sở của mình.

Đến tháng 6, S. cùng 3 nhân viên khác xin nghỉ việc. Cường thông báo 4 người còn nợ mình tổng cộng 32 triệu đồng và yêu cầu phải thanh toán mới được chuyển đi.

Sau đó, Cường liên hệ với Hiếu - chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh. Hiếu đồng ý tiếp nhận nhóm nhân viên và đưa 32 triệu đồng cho Cường.

Cuối tháng 7, 3 nhân viên trên bỏ trốn, Hiếu yêu cầu S. phải “gánh nợ” thay với số tiền 65 triệu đồng. Cộng thêm khoản 5 triệu đồng trước đó, tổng số tiền Hiếu yêu cầu S. phải trả lên tới 70 triệu đồng.

Do lo sợ S. tiếp tục bỏ trốn, Hiếu còn yêu cầu S. và H.T.T.T. ăn, ở trong container, đồng thời giao Cảnh quản lý. Ban đêm, Cảnh khóa cửa container từ bên ngoài và giữ chìa khóa.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.