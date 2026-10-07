Từ khoản vay 3 triệu đến khoản 'nợ' 70 triệu, nữ nhân viên chưa đủ 16 tuổi bị giam trong container

Ngày 7.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam 3 bị can để điều tra về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Các bị can gồm Lê Đỗ Hiếu (28 tuổi, trú tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa), Hoàng Ngọc Cường (32 tuổi, trú tại xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Thế Cảnh (24 tuổi, trú tại phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 3.10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Thế Cảnh, tại Tổ dân phố Vân Nhưng, phường Đông Tiến.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 2 nữ nhân viên là L.T.S. (sinh năm 2011, trú tại tỉnh Nghệ An) và H.T.T.T. (sinh năm 2009, trú tại tỉnh Tuyên Quang). Trong đó, L.T.S. chưa đủ 16 tuổi.

Qua xác minh, công an phát hiện các nữ nhân viên có dấu hiệu bị chủ cơ sở và một số người liên quan khống chế, ép buộc ăn, ở tại cơ sở để làm việc.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi và vai trò của những người liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, L.T.S. từng làm nhân viên phục vụ tại một cơ sở karaoke. Trong thời gian làm việc, S. vay chủ quán 3 triệu đồng để mua quần áo và đồ dùng cá nhân.

Đến tháng 4.2026, khi có ý định chuyển sang nơi khác làm việc, S. liên hệ với H.V.D., là nhân viên phục vụ tại quán karaoke Hoàng Gia ở Thanh Hóa.

D. sau đó trao đổi với Hoàng Ngọc Cường, chủ quán karaoke, và được Cường đồng ý tiếp nhận S. Cường trả khoản nợ 3 triệu đồng của S. tại nơi làm việc cũ rồi đưa nữ nhân viên này về cơ sở của mình.

Từ đây, khoản tiền ban đầu 3 triệu đồng trở thành một phần trong chuỗi chuyển giao giữa các cơ sở karaoke.

Đến tháng 6.2026, khi S. cùng D. và 2 nữ nhân viên khác xin nghỉ việc, Cường thông báo cả 4 người còn nợ mình tổng cộng 32 triệu đồng và yêu cầu phải thanh toán khoản tiền này mới được chuyển sang nơi khác làm việc.

Cường sau đó liên hệ với Lê Đỗ Hiếu, chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh. Hiếu đồng ý tiếp nhận nhóm nhân viên và trực tiếp đưa 32 triệu đồng cho Cường.

Đến cuối tháng 7.2026, D. cùng 2 nữ nhân viên khác bỏ trốn, không trả khoản tiền mà Hiếu cho rằng còn nợ. Theo cơ quan điều tra, Hiếu yêu cầu L.T.S. phải “gánh nợ” thay cho 3 người này với số tiền 65 triệu đồng.

Cộng với 5 triệu đồng mà Hiếu cho rằng S. còn nợ trước đó, tổng số tiền nữ nhân viên chưa đủ 16 tuổi bị yêu cầu phải trả lên tới 70 triệu đồng.

Lo sợ nữ nhân viên bỏ trốn, Hiếu yêu cầu L.T.S. và H.T.T.T. ăn, ở trong một container đặt tại cơ sở karaoke Thế Cảnh. Đồng thời, Hiếu giao Lê Thế Cảnh, là nhân viên của quán, quản lý, theo dõi hai nữ nhân viên.

Theo cơ quan điều tra, từ thời điểm này, việc đi lại của hai nữ nhân viên bị hạn chế nghiêm ngặt. Hai người không được tự ý ra ngoài; nếu muốn đi đâu phải được Hiếu đồng ý và có Cảnh đi cùng.

Ban đêm, Cảnh khóa cửa container từ bên ngoài và giữ chìa khóa. Ngay cả khi có nhu cầu đi vệ sinh, hai nữ nhân viên cũng phải gọi điện cho Cảnh mở cửa.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 6.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đỗ Hiếu về 2 tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”, quy định tại các điều 151 và 157 Bộ luật Hình sự.

Hoàng Ngọc Cường bị khởi tố về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, quy định tại điều 151 Bộ luật Hình sự. Lê Thế Cảnh bị khởi tố về tội “Giam người trái pháp luật”, quy định tại điều 157 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.