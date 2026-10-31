Từ 'Khoan thư sức dân' đến 'Thế trận lòng dân'

Từ lời dặn “Khoan thư sức dân” của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, đến luận điểm của chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân, đến yêu cầu xây dựng “thế trận lòng dân” của Đại hội XIV, tư tưởng “lấy dân làm gốc” đã đi một hành trình hơn bảy thế kỷ: từ chỗ chăm lo, nuôi dưỡng sức dân đến chỗ coi Nhân dân là chủ thể, là “thế trận” vững chắc nhất của đất nước. Làm thế nào để nguồn vốn quý ấy không ngừng được bồi đắp và trở thành động lực đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới?

Khối diễu hành đại đoàn kết dân tộc Việt Nam (Nguồn: Báo Nhân Dân)

Trong nghiệp vụ ngân hàng, chữ “tín” trong “tín dụng” có nghĩa là tin; ở phương Tây, từ “credit” cũng bắt nguồn từ tiếng Latinh credere – tin tưởng. Dù ở phương Đông hay phương Tây, nghề ngân hàng cũng bắt đầu từ một chữ “tin”. Gốc rễ làm nên sức sống của một ngân hàng là niềm tin được vun đắp bền bỉ qua từng giao dịch, từng lời hứa được giữ trọn với khách hàng. Niềm tin chính là “tài sản” quý nhất, giúp ngân hàng vững vàng trước sóng gió và đồng hành cùng khách hàng trên mọi chặng đường.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là minh chứng hùng hồn cho quy luật tương tự ở cấp độ quốc gia. Một dân tộc không đông về dân số, không mạnh về kinh tế, đã đánh thắng những đế quốc hùng mạnh nhất, vượt qua khủng hoảng, cấm vận, dịch bệnh – bởi có một thứ “tài sản” mà không đối thủ nào đong đếm được: lòng dân đồng thuận dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI ngày 12/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đúc kết bằng một mệnh lệnh giản dị mà sâu sắc: “Hãy làm cho niềm tin của Nhân dân trở thành nền tảng vững chắc của đất nước” (1).

Ba cội nguồn triết lý của đại đoàn kết Việt Nam

Cội nguồn thứ nhất: truyền thống “đồng bào” của dân tộc

Hiếm có dân tộc nào gọi nhau bằng hai tiếng “đồng bào” – cùng một bọc. Từ truyền thuyết bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ, ý thức cộng đồng đã được hun đúc thành một triết lý sống: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Hoàn cảnh trị thủy, chống thiên tai và chống ngoại xâm liên miên buộc người Việt phải đoàn kết để tồn tại; từ đó, đoàn kết trở thành một giá trị cốt lõi trong hệ giá trị dân tộc.

Các bậc tiền nhân đã nâng giá trị ấy lên thành tư tưởng trị quốc. Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn để lại lời dặn bất hủ: “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước. Nguyễn Trãi đúc kết bài học về mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân: “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”. Ở đó đã manh nha một quan niệm có giá trị vượt thời đại: sức mạnh của quốc gia bắt nguồn từ lòng dân, và lòng dân chỉ bền vững khi được chăm lo và tôn trọng.

Cội nguồn thứ hai: chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của quần chúng

Chủ nghĩa duy vật lịch sử khẳng định quần chúng nhân dân là chủ thể sáng tạo lịch sử, giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển của xã hội; cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Khẩu hiệu “Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!” trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848) của C.Mác và Ph. Ăngghen nhấn mạnh yêu cầu đại đoàn kết quốc tế của giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. V.I. Lênin phát triển thêm luận điểm về liên minh giai cấp công nhân với nông dân và các tầng lớp lao động – nền tảng xã hội của chính quyền cách mạng.

Đặc biệt, phép biện chứng duy vật cho ta một chìa khóa phương pháp luận để hiểu đại đoàn kết: đó là sự thống nhất trong đa dạng. Đoàn kết không phải là xóa bỏ khác biệt, mà là tìm ra cái chung, cái đồng nhất giữa những chủ thể khác nhau về giai tầng, dân tộc, tôn giáo, lợi ích. Và vì lợi ích là động lực của hoạt động con người, khối đoàn kết chỉ bền vững khi được xây dựng trên sự hài hòa lợi ích – giữa cá nhân, tập thể và xã hội; giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Cội nguồn thứ ba: tư tưởng Hồ Chí Minh – đỉnh cao của sự kết tinh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa truyền thống dân tộc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện Việt Nam để hình thành một hệ thống quan điểm hoàn chỉnh về đại đoàn kết. Theo thống kê được báo chí dẫn lại, các cụm từ “đoàn kết”, “đoàn kết dân tộc”, “đại đoàn kết” xuất hiện hơn 2.000 lần trong Hồ Chí Minh Toàn tập (2). Lời kết luận “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” là chân lý đã được kiểm nghiệm qua mọi chặng đường cách mạng.

Nét độc đáo của tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tầm rộng và chiều sâu. Về tầm rộng, đó là đoàn kết mọi người Việt Nam yêu nước – không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, ở trong nước hay ở nước ngoài – và gắn đoàn kết dân tộc với đoàn kết quốc tế. Về chiều sâu, Người đặt sự đoàn kết trong Đảng làm hạt nhân. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”, và chỉ rõ phương pháp: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng” (3).

Gốc rễ của tất cả là Nhân dân. Trong bài báo “Dân vận” đăng ngày 15/10/1949 – tròn 77 năm trước – Người khẳng định: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân… Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”; và kết luận: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” (4).

Đồ họa 1: Ba cội nguồn triết lý của đại đoàn kết Việt Nam

“Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân.”

— Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ nhận thức đến quyết sách

Gần một thế kỷ qua, đường lối đại đoàn kết của Đảng không ngừng được bổ sung, phát triển. Từ Hội Phản đế Đồng minh ra đời ngày 18/11/1930 – tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – đến Nghị quyết số 23-NQ/TW (năm 2003) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Nghị quyết số 25-NQ/TW (năm 2013) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, quan điểm của Đảng ngày càng sâu sắc, toàn diện. Cương lĩnh năm 2011 khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (5).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (từ ngày 19 đến 23/1/2026) tiếp tục khẳng định “khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”; xác định nhiệm vụ “phát huy sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân”, với quan điểm nhất quán: “Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (6). Ngay trong quá trình chuẩn bị, chỉ trong một tháng lấy ý kiến, gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã đóng góp hơn 14 triệu ý kiến vào dự thảo Văn kiện (7) – một minh chứng sinh động cho việc trí tuệ toàn dân kết tinh vào đường lối của Đảng.

Ở góc độ tổ chức, cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy năm 2025 – trong đó có việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025 và sắp xếp lại Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị - xã hội – đặt ra yêu cầu mới: bộ máy gọn hơn nhưng phải gần dân hơn. Tổng Bí thư Tô Lâm đã cảnh báo: “Thiếu sự đoàn kết, đồng thuận sẽ làm chệch hướng hoặc kìm hãm hiệu quả vận hành bộ máy” (8).

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 (từ ngày 11 đến 13/5/2026), với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, đã cụ thể hóa tinh thần ấy. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng, là cội nguồn sức mạnh Việt Nam”; “Đảng ta mạnh là vì gắn bó máu thịt với Nhân dân”; đồng thời đặt ra những yêu cầu rất thực chất: “Mặt trận không thể mạnh nếu xa dân; không thể đổi mới nếu chỉ là lời văn trong nghị quyết”; hiệu quả công tác Mặt trận “không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào”; “phản biện xã hội không phải để làm khó cơ quan nhà nước, mà để chính sách đúng hơn, sát dân hơn, minh bạch hơn”; “chuyển đổi số phải tạo ra phương thức mới để Mặt trận gần dân hơn, nghe dân rộng hơn, phản hồi dân nhanh hơn” (9).

Dưới góc nhìn lý luận, có thể khái quát bốn bước dịch chuyển trong tư duy của Đảng về đại đoàn kết ở giai đoạn mới:

Một là, từ “nền tảng ổn định” sang “động lực phát triển”. Đại đoàn kết không chỉ là lá chắn giữ vững ổn định chính trị mà còn được nâng tầm thành đòn bẩy huy động mọi nguồn lực cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Hai là, từ “phong trào” sang “thực chất”. Thước đo không còn là số cuộc vận động, mà là niềm tin, sự hài lòng và đời sống thực tế của Nhân dân.

Ba là, từ “vận động” sang “đồng kiến tạo”. Nhân dân không chỉ là đối tượng được vận động, mà là chủ thể tham gia hoạch định, giám sát, phản biện chính sách; dân chủ gắn liền với kỷ cương.

Bốn là, từ “trực tiếp” sang “trực tiếp và số”. Không gian số trở thành một “mặt trận” mới để lắng nghe, kết nối và bảo vệ khối đoàn kết.

Định hướng của Ban Tổ chức Trung ương cho Giải Búa liềm vàng năm 2026 cũng nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng khối đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc, xây dựng ‘thế trận lòng dân’” và “thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng” (10).

Nhận diện những nguy cơ làm suy giảm “vốn lòng dân”

Người làm ngân hàng được rèn luyện thói quen nhận diện rủi ro trước khi nói đến tăng trưởng. Từ góc nhìn ấy, việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc cũng đòi hỏi nhận diện sớm những yếu tố có thể làm suy giảm niềm tin và sự gắn bó trong Nhân dân.

Thứ nhất, nguy cơ xói mòn niềm tin do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm” và bệnh quan liêu, xa dân của một bộ phận cán bộ. Mỗi vụ việc tiêu cực đều có thể làm tổn thương niềm tin của Nhân dân – nguồn vốn được bồi đắp qua nhiều năm bằng những việc làm thiết thực, tận tụy và có trách nhiệm.

Thứ hai, sự chênh lệch về thu nhập và cơ hội tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Sự phân hóa về thu nhập, cơ hội tiếp cận dịch vụ, giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền. Nếu thành quả phát triển không được chia sẻ công bằng, “mẫu số chung” của khối đoàn kết sẽ bị thu hẹp.

Thứ ba, những tác động chia rẽ từ các tin xấu trên không gian mạng, nơi thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch tìm cách chia rẽ Đảng với Nhân dân, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, khoét sâu những khác biệt.

Thứ tư, bệnh hình thức trong công tác dân vận – khi hội nghị nhiều hơn hành động, báo cáo đẹp hơn thực tế – và tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm khi bộ máy đang trong quá trình chuyển đổi. Đó chính là điều Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã cảnh báo: đổi mới không thể “chỉ là lời văn trong nghị quyết”.

Góc nhìn từ ngân hàng: bồi đắp “vốn lòng dân” bằng hành động cụ thể

Ngân hàng nhà nước chủ lực – nhịp cầu đoàn kết kinh tế

Ngân hàng là “huyết mạch” của nền kinh tế và vì thế cũng là “mạch máu” của khối đại đoàn kết. Khi dòng vốn chảy đến đúng nơi – đến doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, người nông dân – thì lợi ích của các chủ thể được kết nối, “mẫu số chung” của xã hội được mở rộng. Triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân và các nghị quyết của Đảng ủy BIDV (11), BIDV xác định rõ vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực: vừa kinh doanh hiệu quả, vừa là công cụ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng hành với mọi thành phần kinh tế.

Tài chính toàn diện cũng là một biểu hiện của đại đoàn kết. Khi một người dân ở vùng sâu, vùng xa có thể mở tài khoản, chuyển tiền, vay vốn qua chiếc điện thoại; khi doanh nghiệp, người dân được chia sẻ khó khăn lúc thiên tai, dịch bệnh – đó là lúc chính sách “không để ai bị bỏ lại phía sau” trở nên hữu hình, và niềm tin vào Đảng, vào Nhà nước được bồi đắp từ những trải nghiệm cụ thể nhất.

Đoàn kết từ “hệ lõi”: chuyện ở một chi bộ

Ban Quản lý và Phát triển Core Banking là đơn vị quản lý, vận hành và phát triển hệ thống ngân hàng lõi – nơi ghi nhận, xử lý giao dịch của toàn hệ thống BIDV. Trong hệ thống ấy, nhiều phân hệ phải vận hành đồng bộ, chung một chuẩn dữ liệu; chỉ cần một phân hệ “chạy riêng” cũng có thể ảnh hưởng đến tính ổn định của toàn hệ thống. Từ vận hành kỹ thuật đến tổ chức chính trị, tất cả đều tuân theo một nguyên tắc: Sức mạnh của toàn hệ thống được tạo nên khi mọi bộ phận cùng hướng tới mục tiêu và kỷ luật chung, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cục bộ.

Thấm nhuần lời Bác “từ Trung ương đến các chi bộ”, chi bộ xác định việc giữ gìn đoàn kết nội bộ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Sinh hoạt chi bộ bàn thẳng vào những “điểm nghẽn” chuyên môn; tự phê bình và phê bình được thực hiện trên tinh thần “nói thẳng để làm đúng”. Những đêm chuyển đổi hệ thống, đảng viên có mặt đầu tiên và về sau cùng. Dân chủ cơ sở được thực hiện gắn với Nghị quyết số 59-NQ/ĐU ngày 11/3/2024 của Đảng ủy BIDV: mỗi giải pháp lớn đều được trao đổi công khai, ý kiến của người trẻ, của cán bộ trực tiếp vận hành được lắng nghe như những “ca kiểm thử” quý giá trước khi đưa vào vận hành.

Đoàn kết còn được nuôi dưỡng bằng tình người. Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 10/4/2026 của Đảng ủy BIDV về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa ‘Nghĩa tình”, chi bộ phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên kịp thời động viên, chia sẻ những đồng chí gặp khó khăn, đau ốm; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. “Nghĩa tình” không phải là hô hào, mà là những việc nhỏ được làm đều đặn – và chính những việc nhỏ ấy làm nên sự gắn bó lâu dài.

Buổi sinh hoạt Chi bộ 1 – Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý và Phát triển Core Banking.

Đoàn kết vượt biên giới: “Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”

Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn gắn đại đoàn kết dân tộc với đoàn kết quốc tế. Những vần thơ Người viết về tình hữu nghị Việt – Lào vẫn vẹn nguyên giá trị:

“Thương nhau mấy núi cũng trèo,

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.

Việt – Lào hai nước chúng ta,

Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Tinh thần ấy đang hiện diện qua những việc làm cụ thể. Cán bộ, đảng viên của Ban đang đồng hành cùng các đơn vị thành viên ở nước ngoài trong hành trình chuyển đổi hệ thống ngân hàng lõi: tháng 9/2025, BIDV Yangon (Myanmar) đã chuyển đổi thành công; tại Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt (LaoVietBank) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC), dự án đang được triển khai khẩn trương. Đó không chỉ là chuyển giao phần mềm, mà còn là chuyển giao tri thức và niềm tin: đào tạo đội dự án, xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ để bạn tự đào tạo cho bạn, hướng dẫn tới từng người dùng cuối, cùng nhau vượt qua khác biệt về ngôn ngữ, pháp lý và thói quen nghiệp vụ. Với một doanh nghiệp nhà nước, góp phần để Việt Nam “là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế” (12) chính là như vậy.

Cán bộ Ban Quản lý và Phát triển Core Banking BIDV và BIDV Chi nhánh Yangon tại thời điểm Golive hệ thống Core Banking mới.

Buổi làm việc giữa cán bộ BIDV và LaoVietBank.

Sáu giải pháp bồi đắp “vốn lòng dân” trong giai đoạn mới

Từ những phân tích trên, tác giả đề xuất sáu nhóm giải pháp, vừa có ý nghĩa chung, vừa gắn với thực tiễn tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước:

Thứ nhất, giữ đoàn kết trong Đảng như giữ con ngươi của mắt mình. Đây là “hạt nhân” của mọi sự đoàn kết. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực; thực hành tự phê bình và phê bình thực chất; kiên quyết đấu tranh với cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”; rèn luyện theo chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Thứ hai, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí để củng cố niềm tin của Nhân dân. Mỗi vụ việc được xử lý nghiêm minh, công khai là một lần củng cố niềm tin; mỗi đồng vốn, tài sản nhà nước được sử dụng hiệu quả là một lời cam kết với Nhân dân.

Thứ ba, hài hòa lợi ích – mở rộng “mẫu số chung”. Chính sách phải bảo đảm thành quả phát triển được chia sẻ công bằng giữa các vùng, các tầng lớp; với ngành ngân hàng, đó là phát triển tài chính toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, nhất là lúc khó khăn.

Thứ tư, dân chủ đi đôi với kỷ cương. Thực hiện nghiêm phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; coi giám sát, phản biện là “ca kiểm thử” để quyết sách đúng hơn – nhưng khi đã quyết thì thống nhất hành động.

Thứ năm, chuyển đổi số để gần dân hơn và bảo vệ khối đoàn kết trên không gian mạng. Ứng dụng công nghệ để lắng nghe, phản hồi nhanh hơn; mỗi đảng viên là một “chiến sĩ” trên không gian mạng, chủ động phản bác các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ sáu, nêu gương và lan tỏa “Nghĩa tình”. Người đứng đầu, cấp ủy viên và mỗi đảng viên gương mẫu trong những việc khó, việc mới; gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm nhân văn, cụ thể, thường xuyên.

Thay lời kết

Trong ngân hàng, có những khoản vốn tăng lên nhờ lãi suất; nhưng có một thứ “vốn” tăng lên nhờ sự tận tụy, minh bạch và nghĩa tình – đó là niềm tin. Đối với một dân tộc, thứ vốn quý ấy mang tên lòng dân. Bước vào kỷ nguyên vươn mình, với những mục tiêu phát triển đầy khát vọng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đất nước càng cần huy động tối đa “vốn lòng dân” – và nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên là gìn giữ, bồi đắp để nguồn vốn ấy không ngừng “sinh lời”.

Hơn bảy thế kỷ trước, Hưng Đạo Đại vương dặn phải “khoan thư sức dân” – nới bớt gánh nặng, nuôi dưỡng sức dân – để giữ nước. Hôm nay, Đảng ta yêu cầu xây dựng “thế trận lòng dân” – nơi Nhân dân không chỉ được chăm lo mà còn là chủ thể, là trung tâm, là lực lượng quyết định. Chặng đường từ “khoan thư sức dân” đến “thế trận lòng dân” cũng chính là chặng đường từ “vì dân” đến “cùng dân”, “dựa vào dân” – và đó là con đường để khối đại đoàn kết thực sự trở thành sức mạnh vô địch trong kỷ nguyên vươn mình.

Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Gốc có vững cây mới bền / Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”. Gốc ấy, nền ấy, chính là khối đại đoàn kết toàn dân tộc – để lời căn dặn của Người mãi vang vọng thành hiện thực: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

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[1]Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, sáng 12/5/2026 (Báo Điện tử Chính phủ).

[2]Báo Đại biểu Nhân dân, bài viết nhân dịp khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, ngày 11/5/2026.

[3]Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969), phần viết về Đảng.

[4]Hồ Chí Minh: “Dân vận”, Báo Sự thật, số 120, ngày 15/10/1949; Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, t.6, tr.232-234.

[5]Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

[6]Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội diễn ra từ ngày 19 đến 23/1/2026 tại Hà Nội), toàn văn đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

[7]Báo Dân tộc và Phát triển (VietNamNet), “Đại hội XIV của Đảng: Nâng tầm đại đoàn kết thành đòn bẩy thúc đẩy phát triển”, ngày 21/1/2026.

[8]Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 4/2/2026, dẫn theo Báo Đại biểu Nhân dân, ngày 11/5/2026.

[9]Đã dẫn tại chú thích số 1.

[10]Thể lệ (sửa đổi, bổ sung) Giải Búa liềm vàng, ban hành kèm theo Kế hoạch số 39-KH/BTCTW ngày 30/6/2026 của Ban Tổ chức Trung ương.

[11]Công văn số 377-CV/ĐU ngày 09/7/2026 của Đảng ủy BIDV hướng dẫn thực hiện Kế hoạch tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2026 và Phụ lục 02 (định hướng phân giao đề tài) kèm theo.

[12]Đã dẫn tại chú thích số 6.