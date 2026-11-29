Tại xóm Nhót, xã Mai Châu (Phú Thọ), nơi 96% dân số là đồng bào dân tộc Thái, bên cạnh sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng.

Tận dụng cảnh quan thiên nhiên, những nếp nhà truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc, người dân tổ chức dịch vụ lưu trú, ăn uống, tạo điều kiện để du khách trải nghiệm đời sống sinh hoạt của đồng bào địa phương.

Đến nay, xóm có gần 20 hộ kinh doanh homestay. Nhiều hộ làm dịch vụ này có thu nhập khoảng 300-500 triệu đồng/năm.

Khi cảnh quan và không gian văn hóa trở thành lợi thế phát triển du lịch, việc giữ gìn môi trường, bảo vệ rừng cũng gắn trực tiếp hơn với lợi ích kinh tế của mỗi gia đình.

Tương tự, tại khu vực Vườn quốc gia Xuân Sơn, những năm gần đây, người dân khu vực Cỏi, Dù cũng phát triển mô hình homestay kết hợp kinh tế dưới tán rừng, thu hút du khách đến tham quan, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa của đồng bào Dao, Mường.

Không chỉ những hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú, người dân địa phương còn có thêm cơ hội tăng thu nhập từ bán nông sản, phục vụ ăn uống, hướng dẫn du khách và tổ chức các hoạt động trải nghiệm.

Người dân ở vùng cao Phú Thọ đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng.

Gắn sinh kế với trách nhiệm giữ rừng

Bên cạnh nguồn thu từ du lịch, chính sách khoán bảo vệ rừng cũng đang tạo thêm nguồn lực cho người dân vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn. Tại Tổ Cỏi, thuộc thôn Xuân Sơn, 97 thành viên tham gia nhận khoán bảo vệ 232,8ha rừng tự nhiên, với số tiền được chi trả hơn 139 triệu đồng mỗi năm.

Vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn hiện có 20 thôn thuộc 4 xã, với gần 4.700 hộ dân. Địa hình chủ yếu là đồi núi, giao thông tại một số khu vực còn khó khăn, đời sống của bà con phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp và các hoạt động gắn với tài nguyên rừng.

Để người dân có thể ổn định cuộc sống, yên tâm giữ rừng, Ban Quản lý Vườn quốc gia Xuân Sơn đã triển khai hai chương trình trọng tâm là khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ phát triển sinh kế vùng đệm theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg và Nghị định số 58/2024/NĐ-CP.

Riêng năm 2025, tổng kinh phí thực hiện đạt gần 1,95 tỷ đồng, trong đó gần 995,5 triệu đồng dành cho khoán bảo vệ rừng và 950 triệu đồng hỗ trợ phát triển sinh kế. Năm 2026, tổng kinh phí dự kiến đạt gần 1,56 tỷ đồng.

Thông qua chính sách giao khoán, năm 2026, có 11 cộng đồng thôn, 3 nhóm hộ và 4 hộ gia đình với tổng số 1.587 thành viên tại hai xã Xuân Đài và Lai Đồng tham gia bảo vệ 1.982,2ha rừng. Kinh phí chi trả khoảng 1,16 tỷ đồng/năm.

Cùng với đó, nguồn lực hỗ trợ được sử dụng để bê tông hóa đường giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, bổ sung trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Đến nay, 100% thôn vùng đệm có đèn đường năng lượng mặt trời hoặc đường bê tông.

Những công trình này không chỉ cải thiện điều kiện đi lại mà còn tạo thuận lợi cho giao thương, vận chuyển và tiêu thụ nông sản, góp phần mở rộng cơ hội phát triển kinh tế tại địa phương.

Hiệu quả của chính sách cũng được thể hiện qua sự chuyển biến trong công tác bảo vệ rừng. Năm 2025, địa bàn không ghi nhận vụ vi phạm rừng. Năm 2026, một vụ tác động đến 2,3ha rừng tại khu vực Cỏi đã được phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhờ sự phối hợp của người dân.

Hằng năm, Ban Quản lý tổ chức trên 200 lượt tuần tra, với hơn 300 lượt người dân tham gia.

Ông Trần Ngọc Cường, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Xuân Sơn, cho rằng kinh nghiệm quan trọng trong công tác bảo vệ rừng là gắn lợi ích kinh tế với trách nhiệm của người dân.

Khi được hưởng lợi từ chính sách khoán, được hỗ trợ phát triển sinh kế và nhìn thấy những thay đổi thiết thực trong đời sống, bà con sẽ chủ động, tự giác hơn trong việc bảo vệ tài nguyên rừng.

Cùng quan điểm này, ông Bùi Văn Tuyên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mai Châu, cho biết đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tổ chức tuần tra, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Công tác tuyên truyền cũng được gắn với thực tiễn phát triển du lịch, giúp người dân nhận thức rõ hơn rằng bảo vệ rừng chính là bảo vệ cảnh quan, môi trường và sinh kế lâu dài của cộng đồng.

Mở rộng mô hình kinh tế dưới tán rừng

Theo ông Cường, giai đoạn 2026-2030, Ban Quản lý Vườn quốc gia Xuân Sơn ưu tiên phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với lợi thế của từng cộng đồng, tập trung vào cây dược liệu dưới tán rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm bản địa theo chuỗi liên kết và du lịch sinh thái.

Tuy nhiên, với định mức hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng/thôn/năm, nguồn lực hiện nay chưa đủ để đầu tư các mô hình sản xuất quy mô lớn. Địa hình đồi núi hiểm trở và những vướng mắc về quyền sử dụng đất cũng là trở ngại đối với quá trình phát triển kinh tế vùng đệm.

Do đó, Ban Quản lý kiến nghị UBND tỉnh sớm bố trí kinh phí thực hiện theo Nghị định số 42/2026/NĐ-CP, nâng định mức hỗ trợ, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về ranh giới, quyền sử dụng đất và tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn lực hỗ trợ.

Cùng với nguồn lực đầu tư, người dân cần được hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ nông sản và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Đặc biệt, việc khai thác giá trị kinh tế của rừng phải đi đôi với bảo vệ nguồn nước, hạn chế rác thải, giữ gìn cảnh quan và bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương.

Điều đáng nói, khi những cánh rừng có thể mang lại việc làm và thu nhập ổn định mà không cần đánh đổi tài nguyên thiên nhiên, người dân sẽ có thêm động lực gìn giữ rừng, xây dựng cuộc sống ấm no ngay trên mảnh đất quê hương.