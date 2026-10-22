Từ khó tạo nguồn đến vượt chỉ tiêu

Gần một năm sau ngày được kết nạp Đảng, chị Bùi Thị Thúy Vân, đảng viên Chi bộ thôn Nhà Máy, vẫn nhớ sự động viên, hướng dẫn của các đảng viên đi trước. Từng là Tiểu khu trưởng, Bí thư Chi đoàn, tích cực tham gia hoạt động ở khu dân cư, chị Vân ngày càng xác định rõ mục tiêu phấn đấu vào Đảng và ý thức rèn luyện bản thân.

“Tôi luôn phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, vì thế phải rèn luyện nhiều hơn. Các đồng chí cán bộ thôn luôn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để tôi thể hiện năng lực của mình” - chị Bùi Thị Thúy Vân, đảng viên Chi bộ thôn Nhà Máy

Tháng 11/2025, chị Bùi Thị Thúy Vân và chị Hoàng Thị Trang Thu được kết nạp Đảng. Đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, chị Vân tích cực gần gũi, nắm tình hình hội viên, vận động bà con tham gia phong trào chung, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm vệ sinh trong chăn nuôi. Phát huy kinh nghiệm công tác Đoàn, chị không ngừng học hỏi, lắng nghe, chia sẻ để vận động người dân cùng thực hiện.

Trước năm 2025, chi bộ có 12 năm không kết nạp được đảng viên mới do thanh niên đi làm xa, một số người ở lại làm nông nghiệp còn e ngại về cơ hội vào Đảng.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy xã Thượng Bằng La tăng cường chỉ đạo rà soát nguồn, phân công cấp ủy viên bám sát địa bàn, tháo gỡ khó khăn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò của các đoàn thể trong phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú.

Tại thôn Nhà Máy, chi bộ chuyển từ chờ nguồn sang chủ động phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là người trẻ tích cực tham gia công việc chung, được Nhân dân tín nhiệm.

Năm 2025, chi bộ vận động chị Bùi Thị Thúy Vân và Hoàng Thị Trang Thu phấn đấu vào Đảng, đồng thời phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể tuyên truyền và phân công đảng viên trực tiếp giúp đỡ. Sau khi được kết nạp, 2 đảng viên trẻ tiếp tục được chi bộ quan tâm, phân công nhiệm vụ phù hợp để rèn luyện, trưởng thành.

Từ kết quả bước đầu, Chi bộ thôn Nhà Máy tiếp tục mở rộng nguồn phát triển Đảng, chú trọng đoàn viên, hội viên và những người trẻ trực tiếp đảm nhận công việc tại địa phương như thành viên tổ an ninh cơ sở, thôn đội, cá nhân tích cực trong các phong trào.

Theo Bí thư Chi bộ Dương Thị Tuyết Minh, chi bộ ưu tiên những người thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân, có trách nhiệm và khả năng tập hợp quần chúng. Đảng viên được phân công trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ; quá trình phấn đấu được đánh giá qua ý thức chấp hành, tinh thần trách nhiệm và đóng góp thực tế, không chỉ dừng ở hồ sơ, thủ tục.

Năm 2026, Chi bộ thôn Nhà Máy kết nạp thêm 5 đảng viên, nâng tổng số lên 53 đồng chí. Bên cạnh nguồn tại khu dân cư, chi bộ mở rộng tạo nguồn trong doanh nghiệp, phối hợp với lãnh đạo và tổ chức công đoàn vận động người lao động tích cực phấn đấu vào Đảng. Do đặc thù lao động đến từ nhiều địa phương, chi bộ kiên trì thực hiện, bảo đảm đúng quy định và phối hợp chặt chẽ trong xác minh lý lịch.

Từ 12 năm không kết nạp được đảng viên mới đến 2 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu, Chi bộ thôn Nhà Máy đã tạo chuyển biến bằng cách chủ động phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, gắn quá trình phấn đấu với nhiệm vụ cụ thể tại cơ sở. Sự trưởng thành của những đảng viên trẻ đang góp phần bổ sung lực lượng, tạo nguồn kế cận, từng bước xây dựng chi bộ vững mạnh từ chính đời sống cộng đồng.