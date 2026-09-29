Từ kho dữ liệu 1,9 TB của Football Leaks đến nguy cơ Man City bị xóa tên khỏi bóng đá Anh

Hàng chục triệu tài liệu mật được công bố thông qua dự án Football Leaks đang đẩy Manchester City vào cuộc khủng hoảng pháp lý lớn nhất lịch sử câu lạc bộ. Một ủy ban độc lập được cho là đã kết luận đội bóng này vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc tài chính do ban tổ chức Ngoại hạng Anh đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 4 năm.

Khởi nguồn dự án Football Leaks và kho dữ liệu 1,9 terabytes

Cuối năm 2013, Rui Pinto vẫn là nhân vật hoàn toàn vô danh. Sau khi tốt nghiệp ngành lịch sử tại Đại học Porto và hoàn thành kỳ học trao đổi tại Đại học Budapest ở Hungary, anh kiếm sống bằng công việc buôn đồ cổ.

Dưới bí danh John, Pinto bắt đầu tải dữ liệu lên một trang blog của Nga, tuyên bố nguồn tin xuất phát từ những người trong cuộc bất mãn. Đây chính là điểm khởi đầu của Football Leaks với mục tiêu công khai các góc khuất tài chính của thế giới bóng đá.

Đến cuối năm 2018, Pinto đã bàn giao cho tạp chí Der Spiegel và Mạng lưới Điều tra Châu Âu (EIC) kho lưu trữ khổng lồ gồm hơn 70 triệu tài liệu với tổng dung lượng 1,9 terabytes. Hệ thống dữ liệu này bao gồm hàng loạt email nội bộ, thỏa thuận bảo mật và hợp đồng chuyển nhượng của nhiều tổ chức bóng đá hàng đầu.

Dữ liệu nội bộ hé lộ các giao dịch tài chính tại Man City

Dù từng bị tòa án Bồ Đào Nha kết án về tội tống tiền và luôn phủ nhận mình là hacker, các tài liệu do Pinto thu thập đã trở thành cơ sở chứng cứ quan trọng. Trước đó, các chứng cứ rò rỉ từng khiến Man City nhận án cấm thi đấu 2 năm cùng khoản phạt 30 triệu euro từ Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA).

Mặc dù Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) sau đó hủy lệnh cấm và giảm tiền phạt xuống 10 triệu euro, Ngoại hạng Anh vẫn tiếp tục mở rộng điều tra các giao dịch tài trợ và thanh toán nội bộ của câu lạc bộ kể từ mùa giải 2009/2010.

Kịch bản trừng phạt theo quy chế của Ngoại hạng Anh

Căn cứ theo Điều W.51 trong bộ quy tắc của Ngoại hạng Anh, ban tổ chức giải đấu có thẩm quyền áp dụng các chế tài nghiêm khắc bao gồm phạt tiền, trừ điểm trực tiếp hoặc trục xuất câu lạc bộ vi phạm ra khỏi giải đấu.

Nếu kịch bản trục xuất xảy ra, ban tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp cấp dưới (EFL) hoàn toàn có quyền từ chối tiếp nhận Man City tham gia hệ thống của họ để thể hiện sự thống nhất với phán quyết kỷ luật. Kịch bản này đồng nghĩa đội bóng có thể bị loại hoàn toàn khỏi cấu trúc bóng đá chuyên nghiệp Anh.

Hiện tại, Rui Pinto đang thụ án tù và dự kiến sẽ được trả tự do vào cuối năm 2027. Đó cũng có thể là thời điểm những tác động pháp lý từ kho dữ liệu mà anh công bố tạo ra sự thay đổi lớn nhất đối với trật tự bóng đá xứ sở sương mù.