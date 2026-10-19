Từ khí thế thi đua đến kết quả thiết thực

Giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin

Tại Trung đoàn 814, không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 diễn ra sôi nổi. Cán bộ, chiến sĩ tích cực chỉnh trang pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền, cảnh quan; chăm sóc cây xanh, bồn hoa; vệ sinh, sắp xếp nơi ăn ở, làm việc chính quy, gọn gàng. Cùng với đó, đơn vị tập trung củng cố thao trường, bãi tập, tu sửa mô hình, học cụ, bổ sung vật chất huấn luyện, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo, tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp về động viên có bắn đạn thật tại Trung đoàn 753.

Trung tá Phương Đình Huy, Chính ủy Trung đoàn 814, chia sẻ: Chào mừng ngày truyền thống không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn. Điều quan trọng là mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định được phần việc của mình và làm bằng trách nhiệm cao nhất. Khi từng người cùng chung sức, hướng tới mục tiêu chung, những việc nhỏ sẽ tạo thành kết quả lớn.

Cùng với thi đua thực hiện nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh chú trọng giáo dục truyền thống, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước và niềm tự hào về chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT Quân khu 2. Nhiều hoạt động tuyên truyền được tổ chức thiết thực như tham gia Cuộc thi tìm hiểu truyền thống LLVT Quân khu với chủ đề “Lực lượng vũ trang Quân khu 2 - 80 năm vinh quang một chặng đường lịch sử”; chương trình Gameshow “Sắc màu Sao Vuông”.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh tổ chức gặp mặt Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân trên địa bàn; tổ chức tọa đàm “Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ - Tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh”... Các hoạt động góp phần giáo dục lịch sử, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin, ý chí quyết tâm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ trong thực hiện nhiệm vụ. Đại tá Hà Đại Nam, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thông qua đợt thi đua cao điểm, các cơ quan, đơn vị gắn hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống với thực hiện nhiệm vụ chính trị, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ

Bám sát chủ đề thi đua “Thi đua giành 3 nhất”, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tập trung thực hiện tốt ba nội dung: Ý chí, nhận thức, trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất. Từ đó, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, tạo chuyển biến tích cực trong huấn luyện, diễn tập và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Trong huấn luyện, diễn tập, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Tổ chức diễn tập tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xã Đồng Lương tổ chức thành công cuộc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ, làm điểm cho Quân khu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các cuộc diễn tập chiến thuật cấp trung đội được tổ chức đúng kế hoạch, với 3 trung đội tham gia, kết quả 100% đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn. Cuộc diễn tập động viên của Trung đoàn 753 có nội dung bắn đạn thật hoàn thành theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong xây dựng lực lượng, Bộ CHQS tỉnh phối hợp kiện toàn chi ủy, chi bộ quân sự xã, phường sau khi lực lượng thường trực về công tác tại Ban CHQS cấp xã; tham mưu bố trí trụ sở Ban CHQS cấp xã phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy vai trò của cơ quan quân sự cơ sở trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Công tác chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được quan tâm. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cấp chính quyền địa phương xây dựng 50 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, 1 nhà văn hóa khu Ai Mười, xã Xuân Đài; triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch.

Công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai nghiêm túc, chu đáo; việc đón tiếp, làm việc với đoàn cán bộ Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào bảo đảm trọng thị, an toàn, đúng nguyên tắc.

Đợt thi đua cao điểm chào mừng 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Những kết quả đạt được là động lực để LLVT tỉnh Phú Thọ tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.