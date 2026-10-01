Từ khí phách Cụ Huỳnh Thúc Kháng, biến truyền thống thành động lực, biến quyết tâm phát triển thành kết quả thiết thực cho Nhân dân

Lời Tòa soạn: Sáng 1/10, tại Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026) - bậc tiền bối, chí sĩ yêu nước, kiên trung, nhà văn hóa lớn, tấm gương mẫu mực về đạo đức, nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đà Nẵng, Quảng Nam qua các thời kỳ,

Kính thưa các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ,

Kính thưa gia tộc Cụ Huỳnh Thúc Kháng, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí,

Hôm nay, tại thành phố Đà Nẵng, vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, đang vươn mình mạnh mẽ, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026) - bậc tiền bối, chí sĩ yêu nước, kiên trung, nhà văn hóa lớn, tấm gương mẫu mực về đạo đức; nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là dịp để Đảng, Nhà nước và Nhân dân tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân những cống hiến to lớn của Cụ đối với đất nước, với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Lâm Hiển

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các vị đại biểu khách quý, gia tộc Cụ Huỳnh Thúc Kháng, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí và quý đại biểu!

Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX; ở Cụ, hội tụ lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ và bản lĩnh; tư duy độc lập và tinh thần canh tân của một nhà báo, nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước; và trên hết là một nhân cách lớn, suốt đời tận trung với nước, tận tụy với dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Điều làm cho tên tuổi của Cụ Huỳnh Thúc Kháng sống mãi, không chỉ là những đóng góp của Cụ trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt, mà chính là cách Cụ sống, cách Cụ lựa chọn và bản lĩnh, khí tiết trước những thử thách của thời cuộc. Đó là một cuộc đời không chọn sự an nhàn khi đất nước chưa giành được độc lập; không màng danh lợi khi dân tộc còn chịu cảnh lầm than; không lùi bước trước tù đày, gian khổ; không đứng ngoài trách nhiệm khi Tổ quốc cần. Đó là khí phách của một người yêu nước chân chính, trách nhiệm của một người trí thức trước vận mệnh của dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khái quát: “Cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao... Cả đời Cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập”. Ở Cụ, tri thức không tách rời trách nhiệm; bản lĩnh không tách rời đạo đức; quyền hạn không tách rời nghĩa vụ; lòng yêu nước không dừng ở tình cảm mà được thể hiện bằng những lựa chọn và hành động cụ thể. Chính sự thống nhất ấy làm nên tầm vóc của một nhân cách lớn và tạo nên sức sống lâu bền của những giá trị mà Cụ để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Kính thưa các đồng chí và quý đại biểu!

Đất nước ta đang đẩy mạnh phát triển và hội nhập quốc tế, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới với những thời cơ, vận hội lớn và những yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lực quản trị quốc gia. Không gian phát triển được mở rộng, các nguồn lực ngày càng được khơi thông.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ảnh: Lâm Hiển

Trong bối cảnh đó, chúng ta càng cần những phẩm chất mà Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nêu gương. Cần lòng yêu nước để có động lực phụng sự. Cần trí tuệ để nhìn xa, nghĩ lớn, hành động đúng. Cần bản lĩnh để không dao động trước những khó khăn, thách thức. Cần liêm chính để giữ mình trước quyền lực và vật chất. Cần tinh thần đổi mới để không bằng lòng với những gì đã có và cần trách nhiệm để mỗi người hiểu rằng việc nước không phải là việc của riêng ai, xây dựng đất nước là sự nghiệp của toàn dân tộc.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Một trong những giá trị lớn nhất Cụ Huỳnh để lại cho chúng ta là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài học đó hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, và cần tiếp tục kế thừa, phát huy. Đoàn kết phải trở thành sức mạnh thực tế, được thể hiện bằng sự thống nhất trong hành động và hiệu quả trong thực tiễn. Đoàn kết trong Đảng phải đi đôi với nguyên tắc, kỷ luật và thống nhất ý chí, hành động. Đoàn kết trong xã hội phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng, tin cậy, chia sẻ và đồng thuận. Đoàn kết gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân phải được củng cố bằng trách nhiệm, bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả công việc và bằng việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của Nhân dân; làm cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nguồn lực phát triển đất nước.

Kế thừa tinh thần ấy, chúng ta phải tiếp tục khơi dậy trí tuệ Việt Nam, ý chí Việt Nam và khát vọng Việt Nam; biến nguồn lực con người thành sức mạnh phát triển; biến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực; biến khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc thành những chương trình, kế hoạch và kết quả, hiệu quả cụ thể. Không chờ đợi. Không bằng lòng. Không ngại khó. Không sợ thay đổi. Phải hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn.

Thưa các đồng chí và quý đại biểu,

Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Cụ Huỳnh Thúc Kháng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với một người con ưu tú của quê hương xứ Quảng, một chí sĩ yêu nước và một nhân cách lớn của dân tộc. Nhưng ý nghĩa sâu xa của việc tưởng niệm không chỉ nằm ở sự tri ân đối với quá khứ, mà còn là ở trách nhiệm của hiện tại đối với tương lai. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, khát vọng phát triển và ý chí vươn lên; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Đối với xứ Quảng anh hùng, Đà Nẵng hôm nay đã mở ra một thời cơ phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng lớn và những yêu cầu cao hơn. Tôi mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; đoàn kết, thống nhất, đổi mới tư duy, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững; quan tâm hơn nữa để nâng cao chất lượng sống của Nhân dân. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, động lực và sức lan tỏa của Đà Nẵng, tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực, đóng góp ngày càng tích cực, hiệu quả vào sự phát triển của miền Trung và cả nước.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Kính thưa các đồng chí và quý đại biểu!

Biến truyền thống thành động lực, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực và biến những quyết tâm phát triển thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho Nhân dân - đó chính là cách thiết thực để chúng ta tiếp nối những giá trị mà Cụ Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp.

Xin chúc các các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. MTTQ Việt Nam, Thành phố Đà Nẵng, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt