Từ khi chơi với 'hội bỏ chồng', vợ nhìn tôi bằng nửa con mắt

Tôi năm nay 45 tuổi, đang làm việc tại một cơ quan Nhà nước, đã có vợ và hai con. Vợ kém tôi 3 tuổi, hiện làm kế toán cho một công ty tư nhân. Trước đây chúng tôi học cùng trường đại học, tìm hiểu nhau 2 năm rồi kết hôn.

Trải qua 15 năm bên nhau, có thể nói chúng tôi có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hai vợ chồng đều có thu nhập ổn định, con cái đều ngoan ngoãn, học giỏi.

Phải nói thêm rằng vợ tôi là người rất đảm đang. Bao năm nay cô ấy luôn tự tay vun vén mọi việc trong gia đình để tôi yên tâm công tác và phấn đấu cho sự nghiệp. Ngay cả việc đưa đón con mỗi ngày, cô ấy cũng không ngại sáng chiều tự mình chở 2 con đi, từ lớp học chính tới lớp học thêm, mưa nắng không sót ngày nào.

Tôi biết công việc của vợ bận rộn, vậy mà chiều nào về cô ấy cũng tất tả chợ búa, lao vào bếp nấu cho bố con tôi những mâm cơm ngon lành. Sáng ra tôi mở mắt dậy là cô ấy đã chuẩn bị sẵn bữa ăn sáng đủ chất, kèm theo hộp cơm trưa nóng hổi để tôi mang đi làm cho đảm bảo vệ sinh.

Mọi chuyện thay đổi khoảng 1 năm nay. Khi con cái lớn hơn, có thể chủ động tự đi học bằng xe buýt, vợ tôi cũng bắt đầu có thời gian để chăm sóc cho bản thân. Tôi biết cô ấy đã vất vả hy sinh vì gia đình nên động viên vợ mình dành thời gian đi tập thể thao, vừa nâng cao sức khỏe mà vừa tự tin hơn. Vậy là sau giờ ăn tối mỗi ngày, cô ấy dành thời gian để tham gia lớp yoga của một phòng tập ngay gần nhà.

Tôi bắt đầu lo lắng kể từ khi vợ tham gia lớp tập yoga. (Ảnh minh họa tạo bởi AI)

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như cô ấy không kết thân với hội chị em là mẹ đơn thân, phụ nữ bỏ chồng ở lớp yoga. Ban đầu về cô ấy vui lắm, hay kể chuyện chị này chia tay chồng xong trẻ hẳn ra mấy tuổi, cô kia sau khi ly dị thì dành tiền để đi du lịch khắp nơi, hay có cô em lấy chồng vài tháng đã bỏ, giờ tìm được người yêu mới kém vài tuổi, vừa đẹp trai, vừa giàu...

Tôi nghe chuyện thì cũng chỉ biết vậy, nghĩ đơn giản là vợ đi tập tành giao du thì có thêm bạn thêm bè. Tuy nhiên, những biểu hiện của cô ấy thời gian gần đây khiến tôi bắt đầu lo lắng. Bắt đầu là chuyện trang phục đi tập, cô ấy không ngại mặc những bộ đồ bó sát, cổ khoét sâu, khoe ngực, khoe rốn.

Tôi nhắc nhở vợ nên chọn quần áo phù hợp vì người hướng dẫn toàn là nam giới, nhưng vợ nguýt dài, bảo: “Tập mãi mới có được cái eo bé mà anh lại bảo em che đi à?” . Nói rồi cô ấy không quên liếc xuống nhìn cái bụng phệ của tôi, kèm theo cái lắc đầu.

Lớp học yoga thường chỉ 1 tiếng, nhưng hôm nào cô ấy cũng đi từ 19h30 đến hơn 22h mới về, bảo là tập xong mệt nên mấy chị em rủ nhau đi uống nước buôn chuyện cho vui.

Sau đó là chuyện điện thoại. Tôi vốn không có thói quen động vào đồ đạc cá nhân của vợ, nhưng dạo gần đây cô ấy bỗng dưng đổi mật khẩu, làm con gái mỗi lần mượn điện thoại đều phải nhờ mẹ nhập. Đêm hôm nhiều lúc tôi đi làm về mệt thiếp đi ngủ, tỉnh dậy vẫn thấy vợ hý hoáy nhắn tin. Đi đâu, cô ấy cũng cầm kè kè cái điện thoại, kể cả đi tắm hay đi vệ sinh...

Trong tuần thường có 1-2 buổi vợ báo không ăn cơm tối vì có hẹn với hội chị em lớp tập yoga. Có hôm tôi phải họp về muộn, bảo cô ấy đổi sang ngày khác để lo cơm nước cho các con, vợ liền tỏ rõ thái độ không vui. Có lần vì chuyện này mà cô ấy giận tôi liền mấy ngày cho tới khi tôi phải xuống nước năn nỉ. Trước đây chuyện giận nhau qua ngày với vợ chồng tôi rất hiếm, vì cả hai luôn chủ động làm lành để không khí gia đình vui vẻ.

Đỉnh điểm nhất là hai hôm trước, vợ tôi bảo sẽ xin nghỉ phép 1 tuần để đi du lịch Trung Quốc với hội chị em lớp yoga. Tôi không đồng ý vì năm tới con gái thứ 2 sẽ thi cuối cấp, lịch học thêm của con rất nhiều, phải đưa đón, kèm cặp con học hành. Vì chuyện này mà vợ nổi giận và cho rằng tôi không tôn trọng cô ấy. Vợ tôi nói đã vất vả bao năm, giờ cô ấy muốn sống cuộc sống của mình.

Trong cơn nóng giận, tôi đã nói thẳng rằng nếu muốn sống vì bản thân thì tốt nhất là không nên lập gia đình. Đáp lại, cô ấy nói: “Sống với người đàn ông không biết nghĩ cho vợ như anh thì thà không có còn hơn. Hỏi sao bạn em ai cũng bảo chỉ phụ nữ bỏ chồng mới được là chính mình”.

Nghe đến đây, tôi sững người. Trước đây bạn bè từng cảnh báo tránh cho vợ giao du với người bỏ chồng, bởi chị em sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi tư tưởng tự do, không ràng buộc. Tôi đã không tin cho tới khi nghe những lời nói này phát ra từ miệng vợ.

Giờ vợ vẫn giận tôi, còn tôi cũng không có ý định làm lành. Tuy nhiên cô ấy vẫn sắm sửa hành lý, chuẩn bị cho chuyến du lịch vào tuần sau. Tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa, làm thế nào để cô ấy cắt đứt quan hệ với hội bạn bỏ chồng, mẹ đơn thân là câu hỏi khiến tôi thực sự đau đầu.

Rất mong mọi ngườitư cho tôi lời khuyên để tôi có thể kéo vợ trở lại với gia đình.