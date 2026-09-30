Từ khách mời 2 lần dự cưới đến người vợ thứ 3 của NSƯT Ngọc Quỳnh

Nữ diễn viên Thùy Anh - người vợ thứ 3 của NSƯT Ngọc Quỳnh - đã thu hút đông đảo sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái thổ lộ về tình yêu ngay sau hôn lễ rộn ràng ở Hà Nội. Cô gửi gắm tâm sự: “Với tình yêu thì mọi thứ chưa bao giờ là muộn. Chỉ cần đúng người, đúng cảm xúc… thì đến muộn một chút cũng vẫn là vừa kịp cho cả một đời”.

Đính kèm status là một phóng sự cưới. Theo Thùy Anh tiết lộ, phóng sự này do Thục Anh - con gái NSND Công Lý - thực hiện. Trong clip, nữ diễn viên có những chia sẻ xúc động về chặng đường tình cảm với người bạn đời, từ khi cả hai còn là đồng nghiệp tại Nhà hát Kịch Hà Nội cho đến khi trở thành vợ chồng.

Nữ diễn viên hồi tưởng lại khoảng thời gian khi cô mới bước qua tuổi 20 và bắt đầu tiếp xúc với Nhà hát Kịch Hà Nội, lúc đó nghệ sĩ Ngọc Quỳnh đã là một người anh đi trước được đông đảo thế hệ diễn viên trẻ biết đến.

Hình ảnh đám cưới của NSƯT Ngọc Quỳnh và vợ. Ảnh chụp màn hình

“Anh biết không, nếu có ai hỏi em chúng mình gặp nhau từ khi nào, em sẽ nói là từ rất lâu rồi, gần 20 năm trước, khi em là cô gái mới ngoài 20 tuổi, lần đầu biết về Nhà hát Kịch Hà Nội, còn anh đã là người đàn anh mà rất nhiều diễn viên trẻ như em đều biết đến.

Ngày ấy em chỉ biết anh là một người rất say nghề, nghiêm túc, chỉn chu và luôn hết lòng với sân khấu, còn em chỉ là một diễn viên trẻ đang cố gắng học từng chút một. Chúng mình gặp nhau gần như mỗi ngày nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày đi cùng nhau như hôm nay”.

Nhìn lại toàn bộ hành trình đã trải qua, Thùy Anh chiêm nghiệm rằng cả hai đều đã đi qua những quãng đường riêng biệt, có trải nghiệm vui vẻ, có nỗi niềm tiếc nuối và từng có lúc ngỡ như mọi việc sẽ mãi dậm chân tại đó.

Thuỳ Anh chia sẻ xúc động: "2 lần anh bước vào lễ đường em đều có mặt, nhưng chỉ là một người đồng nghiệp, một vị khách gửi lời chúc phúc."

“Cuộc đời đưa mỗi chúng ta đi qua những hành trình rất khác. Có những niềm vui và cũng có những điều tiếc nuối, có cả những lần tưởng mọi chuyện sẽ mãi chỉ như vậy nhưng có lẽ mỗi chặng đường ấy đều cần thiết để chúng mình trở thành phiên bản của ngày hôm nay.

Có một điều mà đến tận bây giờ khi nghĩ lại em vẫn thấy thật kỳ diệu: 2 lần anh bước vào lễ đường em đều có mặt, nhưng chỉ là một người đồng nghiệp, một vị khách gửi lời chúc phúc. Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày người bước về phía anh lại là em”.

Thùy Anh trải lòng rằng về sau, khi cả hai bắt đầu trò chuyện cùng nhau nhiều hơn, cô mới nhận ra ẩn sau hình bóng người đàn anh đồng nghiệp mà mình từng ngưỡng mộ là một người đàn ông vô cùng chân thành, ấm áp và đem lại cảm giác yên bình.

“Rồi một ngày chúng mình bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, em đã nhận ra phía sau hình ảnh một người diễn viên mà em từng ngưỡng mộ là một người rất ấm áp, rất chân thành và luôn khiến em cảm thấy bình yên. Có lẽ tình yêu của chúng mình không bắt đầu bằng một khoảnh khắc thật đặc biệt mà lớn lên từ những điều rất bình thường”.

Đối với Thùy Anh, điều tuyệt vời nhất không nằm ở việc gặp gỡ nhau thật sớm, mà là tìm thấy nhau ở giai đoạn cả hai đã đủ sự trưởng thành, bao dung, lòng bình yên và sự vững tin vào mong muốn đồng hành bên nhau.

NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh công khai mối quan hệ từ tháng 6/2024.

“Hóa ra điều đẹp nhất không phải là gặp nhau thật sớm mà gặp nhau khi cả 2 đã trưởng thành, đủ bao dung, đủ bình yên và đủ chắc chắn rằng mình muốn cùng người kia đi tiếp.

Gần 20 năm trước em ngồi dưới hàng ghế khán giả, anh đứng trên sân khấu còn hôm nay em không còn đứng dưới nhìn anh nữa. Em bước lên để đứng cạnh anh không chỉ trên sân khấu mà trong cả chặng đường phía trước.

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện thật đúng lúc để những năm tháng đã qua không chỉ là ký ức mà trở thành con đường đưa chúng mình đến với ngày hôm nay”.

Ở đoạn kết bài viết, Thùy Anh dành những dòng suy tư cho chặng đường tương lai của hai người khi chính thức nên duyên vợ chồng: “Từ hôm nay chúng mình sẽ không chỉ là 2 người cùng đứng trên 1 sân khấu mà sẽ là 2 người cùng viết tiếp 1 câu chuyện, câu chuyện mang tên chúng ta”.

NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh công khai mối quan hệ từ tháng 6/2024. Cặp đôi từng nhận được sự chú ý khi chuyện tình cảm được công khai, trước khi tổ chức đám cưới vào ngày 23/9. Trước khi đến với nhau, NSƯT Ngọc Quỳnh từng hai lần đổ vỡ, Thùy Anh cũng từng lận đận tình duyên.