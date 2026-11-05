Từ kết quả tích cực trong 10 tháng: Hà Nội dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng cả năm

Nhiều động lực cho tăng trưởng 2 con số

Sau 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 652.220 tỷ đồng, bằng 100,3% dự toán năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Thu ngân sách Hà Nội vượt dự toán năm, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước đứng đầu cả nước. Ảnh minh hoạ: AD

Trong cơ cấu nguồn thu trên địa bàn thành phố, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 611.041 tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán và tăng 10,4% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 37.088 tỷ đồng, hoàn thành 101,3% dự toán và tăng 20%; thu từ dầu thô đạt 2.876 tỷ đồng, tương đương 82,2% dự toán và tăng 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về chi ngân sách, chi đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố đạt 128.938 tỷ đồng, hoàn thành 75,4% dự toán và gấp 2,66 lần cùng kỳ năm trước. Chi thường xuyên đạt 66.622 tỷ đồng, bằng 83% dự toán và tăng 14,3%.

Trong hoạt động sản xuất, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội tăng 9% so với cùng kỳ. Một số ngành có mức tăng cao gồm sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 18,6%; sản xuất sản phẩm cao su và plastic tăng 14,3%; sản xuất kim loại tăng 14,2%.

Ở lĩnh vực thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng đạt khoảng 916.000 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 583.600 tỷ đồng, chiếm 63,7% tổng mức và tăng 18,1%.

Hoạt động du lịch tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng dịch vụ. Hà Nội đón khoảng 30,4 triệu lượt khách trong 10 tháng, tăng 6,8% so với cùng kỳ, gồm 7,6 triệu lượt khách quốc tế và 22,8 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 125.200 tỷ đồng, tăng 13%.

Cùng với các chỉ số kinh tế, Hà Nội đang đẩy nhanh triển khai các dự án hạ tầng chiến lược. Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tại Hà Nội đạt 127.959 tỷ đồng trong 10 tháng năm 2026, tăng 84,7% so với cùng kỳ, bằng 74,8% kế hoạch năm. Thành phố tập trung vốn cho các dự án có tính lan tỏa cao, đẩy nhanh thi công các công trình hạ tầng trọng điểm, nâng cao khả năng hấp thụ vốn trong những tháng cuối năm.

Tại dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, sau khi thông xe kỹ thuật đầu tháng 9-2026, các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, tường chắn, vỉa hè, chiếu sáng và cây xanh.

Dự án đường Vành đai 2,5, tổng chiều dài gần 20 km, đã thông xe kỹ thuật nhiều đoạn dịp 10-10-2026; Với Dự án đường Vành đai 3,5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32, dài 3,5 km, công tác giải phóng mặt bằng đạt 80,19%, sản lượng thi công đạt 3,9% giá trị hợp đồng.

Tại dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành trên địa phận Hà Nội đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, sản lượng đạt khoảng 92%, tương ứng 3.940/4.282 tỷ đồng. Khoảng 42/50,9 km đã được thảm bê tông nhựa. Ngày 10-10, Hà Nội thông xe kỹ thuật 15 km từ khu vực cầu Hồng Hà đến nút giao Đại lộ Thăng Long, đồng thời đặt mục tiêu thông xe thêm 22 km trong tháng 11-2026.

Hà Nội đồng thời triển khai 7 dự án cầu vượt sông Hồng. Trong đó, cầu Hồng Hà đạt 51% giá trị hợp đồng, cầu Mễ Sở đạt 48,7%. Dự án thành phần cầu Trần Hưng Đạo và đường dẫn hai đầu cầu đạt 40,15%, triển khai 28 mũi thi công; cầu chính đã hoàn thành 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ.

Cầu Vân Phúc đạt 32,6% giá trị hợp đồng; các dự án thành phần cầu Ngọc Hồi, Tứ Liên và Thượng Cát cùng đường dẫn hai đầu cầu lần lượt đạt 24,46%, 23,4% và 18,05%...

Tạo nền tảng vững chắc từ cơ sở

Bên cạnh những kết quả tăng trưởng, hoạt động doanh nghiệp vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Trong 10 tháng, Hà Nội có khoảng 27.800 doanh nghiệp thành lập mới, tương đương cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 537.500 tỷ đồng, tăng 57,4% so với cùng kỳ. Gần 11.500 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 32%.

Thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện phương châm “rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ tiến độ, rõ kết quả đầu ra”; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng sở, ngành, xã, phường. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động cũng lên tới khoảng 27.800 doanh nghiệp, tăng 9,7%; số doanh nghiệp giải thể đạt khoảng 12.600, tăng 59,2%.

Chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10-2026 tại Hà Nội tăng 0,15% so với tháng trước và tăng 5,03% so với cùng kỳ năm 2025. CPI bình quân 10 tháng tăng 4,92%, cao hơn ngưỡng kiểm soát 4,5% đề ra từ đầu năm.

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% năm 2026, Hà Nội đặt trọng tâm vào giải ngân đầu tư công, xây dựng, tiêu dùng, dịch vụ và khơi thông các nguồn lực trong chặng nước rút cuối năm.

Thành phố xác định đầu tư công, xây dựng và các công trình trọng điểm là động lực có tính chủ động cao nhất trong quý IV; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu và tổ chức thi công, đồng thời đẩy nhanh các dự án giao thông, đường sắt đô thị, cầu qua sông Hồng, chống ngập và các dự án hạ tầng lớn.

Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư lập tiến độ giải ngân chi tiết đến từng dự án theo tuần, tháng, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu. UBND thành phố ban hành Văn bản số 5304/UBND-KT về thí điểm chấm điểm, xếp loại kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong quý IV-2026. Kết quả cả năm là một trong những căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân.

Quý IV cũng sẽ là cao điểm kích cầu tiêu dùng, thương mại, du lịch và công nghiệp văn hóa. Thành phố định hướng tổ chức các chương trình khuyến mại, hội chợ, kết nối cung cầu, thương mại điện tử, phát triển kinh tế đêm; xây dựng sản phẩm du lịch mới nhằm tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu thúc đẩy đầu tư tư nhân và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chuyển các dự án đã có chủ trương, cam kết đầu tư thành vốn thực hiện, khối lượng xây dựng và năng lực sản xuất mới; chuẩn bị quỹ đất sạch, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và tập trung thu hút FDI chất lượng cao vào công nghệ cao, bán dẫn, AI, R&D, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (đến tháng 10, kinh tế số đóng góp gần 22% mức tăng trưởng GRDP thành phố); tháo gỡ vướng mắc trong sử dụng, giải ngân kinh phí; đưa các cơ chế mới của Luật Thủ đô năm 2026 và các nghị quyết của HĐND Thành phố vào thực tiễn; cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, ủy quyền và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp.

Tinh thần tăng tốc được thể hiện rõ từ cấp cơ sở. Tại phường Khương Đình, tổng thu ngân sách đến nay đạt khoảng 14.800 tỷ đồng, bằng khoảng 260% dự toán thành phố giao. Giải ngân vốn đầu tư công tương đương 90,6%. Lãnh đạo phường Hoàng Liệt cho biết, địa phương đã đăng ký KPI với thành phố, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân. UBND phường đang rà soát từng dự án, từng nội dung công việc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương chia sẻ, năm 2026, trên cơ sở quyết tâm tạo bước chuyển mạnh mẽ, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên, phường Cầu Giấy tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; quyết liệt trong tổ chức thực hiện, chuyển hóa các chủ trương, chính sách thành các sản phẩm, kết quả cụ thể, tiếp tục quyết tâm, nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong các tháng cuối năm 2026 và định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2027.

Một số địa phương đạt kết quả nổi bật như xã Minh Châu, phường Giảng Võ, phường Thanh Xuân, phường Yên Hòa, phường Đông Ngạc, phường Đại Mỗ...