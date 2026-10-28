Từ kết quả giám định ADN, bắt đối tượng mua bán ma tuý

Trước đó, sáng 13/10, tại khu vực thôn Dư Dụ, xã Tam Hưng, Công an xã Tam Hưng tiến hành xét nghiệm nhanh đối với Đỗ Anh Thư (SN 1999, chỗ ở xã Đại Thanh, Hà Nội). Kết quả xét nghiệm xác định, cho kết quả dương tính với ma túy loại MET.

Đối tượng Đỗ Anh Thư.

Tại cơ quan Công an, Thư khai nhận mua số ma túy trên của Vũ Xuân Chung (SN 1980, hộ khẩu thường trú tại phường Tây Tựu, nơi ở hiện nay tại xã Đại Thanh, Hà Nội) để sử dụng và bán lẻ kiếm lời. Khám xét nơi ở của Thư, lực lượng chức năng thu giữ 485,632 gam Methamphetamine, 3,239 gam Heroin, một cân điện tử và điện thoại di động phục vụ giao dịch.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Chung. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 58,738 gam Methamphetamine, 17,834 gam Ketamine, 6,579 gam viên nén ma túy, 80 triệu đồng cùng các thiết bị điện tử. Đồng thời, kết quả xét nghiệm cho kết quả Chung dương tính với ma túy loại MET và MDMA.

Đối tượng Vũ Xuân Chung.

Trong quá trình điều tra, Chung không khai báo và không thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đã thu thập kết quả giám định ADN, qua đó xác định mẫu ADN của Chung trùng khớp với mẫu thu trên các vỏ túi nylon đựng ma túy tại nơi ở.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đỗ Anh Thư và Vũ Xuân Chung phục vụ điều tra tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự.