Trở về sau hơn hai thập kỷ xa cách

Năm 2002, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà Lê Thị Lan nghe theo lời rủ rê của một số người bạn sang Trung Quốc làm ăn. Ban đầu, bà nghĩ chuyến đi chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn để kiếm tiền, cải thiện cuộc sống. Thế nhưng, những biến cố nơi đất khách khiến hành trình mưu sinh ấy kéo dài hết năm này qua năm khác. Bà dần mất liên lạc với gia đình, còn những người thân ở quê nhà cũng không có thông tin về nơi ở của bà.

Bà Lê Thị Lan (ngoài cùng bên trái) cùng người thân cảm ơn sự giúp đỡ, kết nối tận tình của Công an phường Đông Sơn.

Theo lời kể của bà Lan, cuộc sống nơi xứ người có nhiều khó khăn, thiếu thốn. Không thông thạo tiếng Trung Quốc, trình độ học vấn hạn chế, lại không biết sử dụng các thiết bị công nghệ, bà gặp nhiều trở ngại trong sinh hoạt, công việc và liên lạc. Ở môi trường xa lạ, nỗi nhớ quê hương, nhớ người thân luôn thường trực. Những lúc tủi thân, bà chỉ biết âm thầm khóc, mong một ngày được trở về nơi mình sinh ra và lớn lên.

Những năm tháng ấy, gia đình bà Lan ở quê nhà cũng chưa bao giờ thôi hy vọng. Dù nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả, người thân vẫn cố gắng lần theo những manh mối ít ỏi với mong muốn tìm được tin tức của bà.

Bà Lê Thị Dung, chị gái bà Lan cho hay, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả. Khi biết đến mô hình “Phòng tiếp dân trực tuyến” của Công an phường Đông Sơn, gia đình đã liên hệ, cung cấp thông tin và nhờ lực lượng Công an hỗ trợ. Từ những dữ liệu ban đầu, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã tích cực xác minh, tìm kiếm và kết nối được với bà Lan.

Bà Lê Thị Dung (bên phải) vui mừng trước sự trở về của em gái Lê Thị Lan.

Ngày 15/11/2026, sau hơn hai thập kỷ xa cách, bà Lan đã trở về Việt Nam an toàn. Tuy nhiên, niềm vui đoàn tụ của người phụ nữ ấy không thể trọn vẹn. Trong những năm tháng lưu lạc, điều bà mong mỏi nhất vẫn là được gặp lại cha mẹ, được trở về sum họp bên gia đình. Thế nhưng, khi cơ hội trở về quê hương đến thì cả cha và mẹ bà đều đã lần lượt qua đời. Ở tuổi 57, bà Lan được trở về mái nhà thân thuộc, được gặp lại anh chị em và những người thân ruột thịt. Nhưng ước nguyện được một lần cất tiếng gọi cha, gọi mẹ sau hơn 20 năm xa cách đã mãi mãi không thể thực hiện.

Nhắc lại những năm tháng ở Trung Quốc, bà Lan nghẹn ngào: “Suốt bao năm sống ở Trung Quốc, tôi luôn mong mỏi có ngày được trở về quê hương, được gặp lại cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Cuộc sống nơi đất khách rất vất vả, nhiều lúc nhớ nhà, nhớ bố mẹ, tôi chỉ biết khóc một mình. Đến khi có cơ hội trở về thì bố mẹ đã không còn nữa. Đó là điều khiến tôi day dứt và tiếc nuối nhất”.

Hơn 6 tháng kiên trì tìm kiếm

Để có được cuộc đoàn tụ ấy là hành trình hơn 6 tháng nỗ lực, kiên trì của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Sơn. Từ một thông tin tưởng chừng đơn giản được gửi đến qua mô hình “Phòng tiếp dân trực tuyến”, lực lượng Công an đã từng bước xác minh, kết nối các nguồn thông tin, tháo gỡ những khó khăn phát sinh để hỗ trợ bà Lan trở về.

Theo Thiếu tá Lê Vương Anh, Phó Trưởng Công an phường Đông Sơn, thông qua nền tảng Zoom do đơn vị thiết lập, Công an phường tiếp nhận thông tin về trường hợp bà Lê Thị Lan sang Trung Quốc từ năm 2002 và mất liên lạc với gia đình. Người thân của bà mong muốn lực lượng Công an hỗ trợ tìm kiếm tin tức, xác định nơi ở và giúp bà sớm trở về đoàn tụ.

Sau hơn 5 tháng triển khai, “Phòng tiếp dân trực tuyến” của Công an phường Đông Sơn đã tiếp nhận, hỗ trợ hàng nghìn câu hỏi của người dân.

Quá trình xác minh gặp không ít trở ngại. Có thời điểm, những manh mối ban đầu tưởng chừng đi vào ngõ cụt. Bà Lan không thông thạo tiếng Trung Quốc, không biết sử dụng các thiết bị công nghệ nên việc liên lạc, trao đổi thông tin và tiếp cận các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại nước sở tại gặp nhiều khó khăn.

Trước những khó khăn đó, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Sơn vẫn kiên trì rà soát, thường xuyên liên lạc với gia đình bà Lan để bổ sung thông tin, phối hợp giải quyết từng vướng mắc. Đơn vị cũng chủ động tìm kiếm những người có khả năng hỗ trợ trực tiếp tại Trung Quốc.

Một trong những đầu mối quan trọng là chị Trần Thị Hướng (SN 1976), người con của phường Đông Sơn hiện đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc. Sau khi được kết nối, chị Hướng đã nhiệt tình phối hợp tìm kiếm, xác định nơi ở của bà Lan và hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

Thiếu tá Lê Vương Anh cho biết, dù sinh sống cách bà Lan khoảng 500km, chị Hướng vẫn tích cực hỗ trợ, tìm lộ trình, đặt phương tiện vận chuyển để bà Lan đến cửa khẩu làm thủ tục trở về Việt Nam. Đây là sự hỗ trợ rất đáng quý, góp phần tháo gỡ nút thắt quan trọng trong quá trình tìm kiếm và đưa bà Lan hồi hương.

Bằng sự kiên trì, trách nhiệm và nỗ lực phối hợp của các bên, những giấy tờ cần thiết phục vụ việc hồi hương, trong đó có hộ chiếu và thị thực, đã được hỗ trợ hoàn thiện. Ngày 15/11/2026, bà Lan trở về Việt Nam an toàn, khép lại hành trình hơn 20 năm lưu lạc nơi đất khách.

Công an phường Đông Sơn chia sẻ niềm vui với gia đình bà Lê Thị Dung đã tìm được em gái sau hơn 20 năm lưu lạc.

Thiếu tá Lê Vương Anh cho biết, khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Công an phường rất chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm không hề dễ dàng, việc xác minh gặp nhiều khó khăn. Nghĩ đến mong mỏi của gia đình sau hơn 20 năm thất lạc người thân, cán bộ, chiến sĩ lại động viên nhau kiên trì tìm kiếm, mở rộng các mối liên hệ để có thêm thông tin.

“Khi biết bà Lan có thể trở về an toàn, chúng tôi cũng rất vui và xúc động vì đã góp một phần nhỏ giúp gia đình được đoàn tụ”, Thiếu tá Lê Vương Anh chia sẻ. Hiện nay, Công an phường Đông Sơn tiếp tục hỗ trợ bà Lan thực hiện các thủ tục liên quan đến khai sinh, đăng ký cư trú và căn cước, tạo điều kiện để bà ổn định cuộc sống khi trở về quê hương.

Câu chuyện của bà Lan là một trong những minh chứng sinh động về hiệu quả của mô hình “Phòng tiếp dân trực tuyến” được Công an phường Đông Sơn triển khai trong công tác phục vụ nhân dân. Sau hơn 5 tháng hoạt động, mô hình đã tiếp nhận hàng nghìn câu hỏi của người dân. Riêng trong tháng 6/2026, Công an phường Đông Sơn tiếp nhận 256 câu hỏi thông qua trao đổi trực tiếp và tin nhắn trên nền tảng Zoom. Trong đó, 92 trường hợp được hướng dẫn, giải đáp ngay trong buổi tiếp dân trực tuyến. Cùng với hoạt động tư vấn, giải đáp, đơn vị đã tiếp nhận và trả kết quả 104 hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực căn cước, cư trú, đăng ký phương tiện; đồng thời hỗ trợ khai báo tạm trú cho người nước ngoài.