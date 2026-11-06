Từ kết nghĩa đến những công trình thiết thực ở vùng cao Đà Nẵng

Ngày 6.11, tại phường Sơn Trà, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sơn Trà, xã Trà Leng và xã Hiệp Đức (TP. Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện chương trình kết nghĩa, hỗ trợ, hợp tác giữa ba địa phương.

Quang cảnh hội nghị

Theo đánh giá tại hội nghị, sau một năm triển khai, các chương trình phối hợp từng bước đi vào chiều sâu, mở rộng trên nhiều lĩnh vực như ứng phó thiên tai, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, kinh tế, quy hoạch, văn hóa - truyền thông, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng.

Đối với chương trình hợp tác giữa phường Sơn Trà và xã Trà Leng, Biên bản phối hợp giai đoạn 2025-2026 được hai địa phương ký kết ngày 15.8.2025 đã tạo cơ sở để triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Đến nay, đã có hơn 22 đoàn công tác đến xã Trà Leng; các trường học được kết nối, tổ chức kết nghĩa theo từng cụm. Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và trường đại học cũng tham gia đồng hành, hỗ trợ địa phương.

Công tác vận động, huy động nguồn lực đạt kết quả tích cực với tổng giá trị hỗ trợ bằng tiền đạt 2,1 tỉ đồng và hơn 25 tấn hàng hóa, hiện vật. Đáng chú ý, hoạt động kết nghĩa đang từng bước chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang xây dựng các công trình, mô hình và sản phẩm có giá trị sử dụng lâu dài.

Ông Hoàng Sơn Trà, Bí thư Đảng ủy phường Sơn Trà phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Một số công trình, mô hình tiêu biểu được triển khai như Kho cứu trợ khẩn cấp gắn với dự trữ hàng hóa thiết yếu; hệ thống chiếu sáng đường bằng năng lượng mặt trời; công trình dẫn nước sạch phục vụ trường học.

Cùng với đó là việc xuất bản sách ảnh “Từ biển Sơn Trà đến núi Trà Leng” và nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển kinh tế - xã hội xã Trà Leng.

Sản phẩm đặc trưng của xã Trà Leng trưng bày bên lề hội nghị

Đối với chương trình phối hợp giữa xã Hiệp Đức và xã Trà Leng theo Chương trình số 01/CTrPH-UBND ngày 2.10.2025, mối quan hệ hợp tác bước đầu được hình thành, ngày càng gắn bó và đi vào thực chất.

Hai địa phương đã tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và nông sản của mỗi địa phương, qua đó tăng cường kết nối giao thương, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm.

Đại diện Đảng ủy phường Sơn Trà (trái) tặng sách ảnh “Từ biển Sơn Trà đến núi Trà Leng” đến lãnh đạo TP. Đà Nẵng tham dự hội nghị

Nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cũng được triển khai như hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; trao gạo, tiền mặt kịp thời cho người dân sau thiên tai; thực hiện công trình thanh niên “Ánh sáng bản làng”, mô hình “Vườn cây thanh niên”; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó và các hoạt động khuyến học.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh, chương trình kết nghĩa, hỗ trợ giữa các địa phương trên địa bàn thành phố là chủ trương lớn, có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận, biểu dương những kết quả bước đầu của ba địa phương Sơn Trà, Trà Leng và Hiệp Đức sau một năm triển khai. Chương trình đã tạo sự gắn kết, chia sẻ trách nhiệm, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và người dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại hội nghị

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 29.10.2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 189/TB-MTTQ-BTT về phân công thực hiện chương trình kết nghĩa.

Theo đó, thành phố phân công các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, 56 xã, phường khu vực đồng bằng và một số doanh nghiệp kết nghĩa với 37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.

Việc phân công, điều chỉnh lần này nhằm bảo đảm phù hợp với đặc điểm địa bàn, chức năng, nhiệm vụ và khả năng của từng đơn vị; khắc phục tình trạng phân công dàn trải, chồng chéo.

Đồng thời, mở rộng sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo thêm nguồn lực và phương thức hỗ trợ thiết thực hơn cho các địa phương miền núi.

Trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình kết nghĩa

Dịp này, UBND phường Sơn Trà tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 30 cá nhân; UBND xã Trà Leng tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân; UBND xã Hiệp Đức tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình kết nghĩa, hỗ trợ, hợp tác giữa ba địa phương.