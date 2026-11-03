Tứ kết CKTG 2026: T1 rộng cửa, DK đại chiến BLG

Lịch thi đấu tứ kết CKTG 2026

Vòng tứ kết Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 (CKTG 2026) quy tụ tám đội tuyển, tranh tài theo thể thức BO5 (đội thắng ba ván trước giành chiến thắng). Các trận đấu bắt đầu lúc 05h00 theo giờ Việt Nam. Khác với vòng Swiss, giai đoạn loại trực tiếp đòi hỏi các đội duy trì phong độ, điều chỉnh chiến thuật và thích nghi với đối thủ qua từng ván đấu.

Tứ kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.

Theo nhánh đấu, đội thắng DK - BLG sẽ gặp đội thắng T1 - KC ở bán kết. Trong khi đó, đội thắng IG - TES đối đầu đội thắng Gen.G - LYON. T1 và Gen.G nằm ở hai nhánh khác nhau nên chỉ có thể gặp nhau tại chung kết nếu cùng giành quyền đi tiếp.

TES vs IG: Nội chiến LPL mở màn tứ kết

Trận đấu đầu tiên ngày 4/11 chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai đại diện Trung Quốc, Top Esports (TES) và Invictus Gaming (IG). Kết quả trận đấu sẽ giúp LPL chắc chắn có một suất tại bán kết.

Tứ kết CKTG 2026: TES đối đầu IG. Ảnh: LoL Esports VN.

TES được kỳ vọng phát huy khả năng kiểm soát thế trận và duy trì sự ổn định trong giao tranh. Trong khi đó, IG có thể tạo bất ngờ bằng những lựa chọn cấm chọn khác biệt và lối chơi chủ động ở giai đoạn giữa trận.

Việc hai đội đã quen thuộc với môi trường cạnh tranh tại LPL khiến cuộc đối đầu khó dự đoán. Khả năng điều chỉnh chiến thuật sau mỗi ván có thể quyết định kết quả chung cuộc.

Gen.G vs LYON: Đại diện LCK nắm lợi thế

Gen.G bước vào trận tứ kết ngày 5/11 với vị thế cửa trên trước LYON. Đại diện Hàn Quốc sở hữu kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng khả năng kiểm soát mục tiêu và tổ chức giao tranh tốt.

Tứ kết CKTG 2026: GEN đối đầu LYON. Ảnh: LoL Esports VN.

Tuy nhiên, LYON có thể tạo bất ngờ nếu sử dụng những lựa chọn đội hình khó đoán, đồng thời đẩy nhanh nhịp độ ngay từ đầu trận. Việc góp mặt trong nhóm tám đội mạnh nhất cũng cho thấy LYON không phải đối thủ dễ bị xem nhẹ.

Nếu duy trì phong độ và hạn chế sai lầm, Gen.G có nhiều cơ hội giành chiến thắng mà không cần kéo dài loạt trận.

DK vs BLG: Đại chiến LCK - LPL khó đoán

Cuộc đối đầu ngày 6/11 giữa Dplus KIA (DK) và Bilibili Gaming (BLG) được xem là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất vòng tứ kết.

Tứ kết CKTG 2026: DK đối đầu BLG. Ảnh: LoL Esports VN.

BLG vừa vượt qua Hanwha Life Esports (HLE) tại vòng Swiss, cho thấy khả năng cạnh tranh trước những đối thủ hàng đầu Hàn Quốc. Trong khi đó, DK cần duy trì sự ổn định để hạn chế những tình huống giao tranh đột biến của đại diện Trung Quốc.

Khả năng kiểm soát mục tiêu lớn, tận dụng lợi thế đi đường và thích ứng trong khâu cấm chọn sẽ quyết định cục diện. Với thực lực của hai đội, trận đấu có thể kéo dài đến ván thứ năm.

T1 vs KC: Kinh nghiệm BO5 tạo khác biệt

T1 chạm trán Karmine Corp (KC) trong trận tứ kết cuối cùng ngày 7/11. Đại diện Hàn Quốc được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm tại các vòng đấu loại trực tiếp của CKTG.

Tứ kết CKTG 2026:T1 đối đầu KC. Ảnh: LoL Esports VN.

Khả năng thích ứng chiến thuật và duy trì sự bình tĩnh trong những thời điểm quyết định là lợi thế của T1. Ngược lại, KC cần tạo sức ép từ giai đoạn đầu, tận dụng những lựa chọn bất ngờ để tìm kiếm cơ hội.

Nếu kiểm soát tốt nhịp độ và không để đối thủ liên tục tạo ra giao tranh, T1 có nhiều khả năng giành quyền vào bán kết.