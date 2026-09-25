Tứ kết ASIAD 2026: U.23 Việt Nam vs U.23 Hàn Quốc: 'Kim Chi' mùa này rất khó 'xơi'?

Tại lượt trận cuối bảng C diễn ra trưa 22-9, đội tuyển U.23 Việt Nam đã đón nhận thất bại 0-2 trước ứng viên vô địch U.23 Uzbekistan. Dù vậy, kết quả này không ảnh hưởng đến tấm vé đi tiếp của đoàn quân áo đỏ khi vẫn giữ vững ngôi nhì bảng C.

Hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất mà VFF đề ra, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh phần nào trút bỏ gánh nặng áp lực để bước vào vòng knock-out với tinh thần thoải mái nhất.

U.23 Việt Nam (áo sáng) sé tái đấu U.23 Hàn Quốc “rất khác” so với vòng chung kết U.23 châu Á hồi đầu năm.

Tứ kết gặp núi cao

Đối thủ của U.23 Việt Nam tại tứ kết là đội nhất bảng D, U.23 Hàn Quốc. Ở bảng đấu có 3 đội, đại diện xứ Kim Chi đã phô diễn bản lĩnh vượt trội khi đánh bại U.23 Qatar (4-1) và U.23 Saudi Arabia (2-0). Toàn thắng trước cả hai đối thủ sừng sỏ là U.23 Qatar và U.23 Saudi Arabia, U.23 Hàn Quốc giành 6 điểm tuyệt đối và hiên ngang tiến vào tứ kết.

Sở hữu đến 8 ngôi sao đang chinh chiến tại châu Âu và có phong độ cực kỳ thăng hoa, U.23 Hàn Quốc là một trong những ứng cử viên nặng ký và kỳ vọng mang về chiếc HCV thứ tư liên tiếp ở sân chơi ASIAD, sau kỷ lục 3 lần liên tiếp gần nhất đứng ở vị trí cao nhất. Động lực thi đấu của các cầu thủ Hàn Quốc tại ASIAD luôn ở mức cao nhất, bởi tấm HCV đi kèm đặc quyền miễn nghĩa vụ quân sự, vốn là điểm “đứt gãy” trong sự nghiệp chuyên nghiệp của họ.

Trong quá khứ tại bán kết ASIAD 2018, U.23 Việt Nam từng dừng bước trước U.23 Hàn Quốc với thất bại 1-3 khi đối phương sở hữu dàn hảo thủ đẳng cấp thế giới như Son Heung-min, Hwang Hee-chan hay Hwang Ui-jo. Đó cũng là kỳ Đại hội mà bóng đá nam Việt Nam đạt thành tích tốt nhất lịch sử với vị trí hạng tư chung cuộc.

Ký ức U.23 Châu Á và bài toán khác biệt tại ASIAD

Nếu tính ở các giải đấu cấp độ U.23 châu lục, bóng đá trẻ Việt Nam những năm gần đây không hề lép vế trước đại diện xứ sở Kim Chi. Hai đội từng so tài giằng co tại vòng bảng Giải vô địch U.23 châu Á 2018 (Hàn Quốc thắng sát nút 2-1) và chia điểm 1-1 ở vòng bảng U.23 châu Á 2022.Đáng nhớ nhất, tại VCK U.23 châu Á 2026 diễn ra hồi đầu năm nay, U.23 Việt Nam đã tạo nên địa chấn khi quật ngã U.23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu nghẹt thở (hòa 2-2 sau 120 phút) ở trận tranh hạng ba để xuất sắc đoạt tấm HCĐ châu Á.

Tuy nhiên, lần gặp lại này sẽ rất khác bởi đây là ASIAD, đấu trường mà người Hàn luôn ra sân với đội hình mạnh nhất cùng quyết tâm cao nhất. “Món nợ” thất bại ngay “khai xuân chắc chắn sẽ càng khiến đối thủ quyết tâm và cẩn trọng hơn, biến đĩa “Kim Chi” mùa này trở nên vô cùng “khó xơi”.

Bước vào màn tái đấu chiều nay, HLV Đinh Hồng Vinh vẫn nắm trong tay bộ khung đội hình từng đả bại U.23 Hàn Quốc cách đây vài tháng, như thủ môn Cao Văn Bình, các hậu vệ Minh Phúc, Phi Hoàng, tiền vệ Quốc Cường, cùng bộ khung tấn công giàu đột biến như Ngọc Mỹ, Quốc Việt, Văn Thuận và Thanh Nhàn.

Thử thách vào ngày 25-9 là vô cùng chông gai, nhưng khi đã trút bỏ được áp lực và mang trong mình tâm thế của đội bóng cửa dưới không còn gì để mất, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn có thể tự tin chiến đấu hết mình để nuôi hy vọng tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích trước U.23 Hàn Quốc?