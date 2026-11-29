Cuối thời kỳ Liên Xô, ngành công nghiệp hàng không quân sự nước này tìm kiếm một thế hệ trực thăng tấn công mới nhằm thay thế những nền tảng đã bắt đầu bộc lộ hạn chế.

Trong cuộc cạnh tranh phát triển máy bay chiến đấu cánh quay, Cục thiết kế Kamov đưa ra mẫu Ka-50 Black Shark với cấu hình một phi công và hệ thống cánh quạt đồng trục đặc trưng.

Ka-50 sở hữu nhiều đặc điểm khác biệt so với các trực thăng tấn công truyền thống. Máy bay có kích thước tương đối gọn, khả năng cơ động cao và được trang bị hệ thống ghế phóng thoát hiểm.

Tuy nhiên, cấu hình một chỗ ngồi cũng tạo ra thách thức đáng kể khi phi công phải đồng thời điều khiển máy bay, phát hiện mục tiêu, đánh giá tình hình và triển khai vũ khí.

Trong điều kiện chiến trường hiện đại, những nhiệm vụ này đòi hỏi khối lượng xử lý thông tin lớn.

Việc phải thực hiện nhiều thao tác cùng lúc có thể làm giảm hiệu quả phối hợp và kéo dài thời gian phản ứng của phi công.

Để giải quyết vấn đề, Kamov phát triển một phiên bản hai chỗ ngồi dựa trên nền tảng Ka-50. Kết quả là Ka-52, với hai phi công bố trí cạnh nhau trong buồng lái được thiết kế lại.

Cách bố trí này tạo điều kiện để các thành viên tổ lái phân chia nhiệm vụ điều khiển, quan sát và sử dụng hệ thống vũ khí.

Quá trình chuyển đổi không chỉ dừng lại ở việc bổ sung ghế ngồi. Ka-52 được nâng cấp hệ thống điện tử hàng không, thiết bị quan sát, radar và khả năng trao đổi thông tin.

Những thay đổi này giúp máy bay đảm nhiệm thêm nhiệm vụ trinh sát, chỉ huy và phối hợp hoạt động của các trực thăng khác.

Nguyên mẫu Ka-52 bay lần đầu ngày 25/6/1997. Sau nhiều năm thử nghiệm, chương trình được tiếp tục hoàn thiện và máy bay bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2011

Dù có nhiều điểm tương đồng với Ka-50, Ka-52 đã trở thành một nền tảng chiến đấu riêng với cấu hình tổ lái, thiết bị điện tử và nhiệm vụ tác chiến mở rộng.

Sự chuyển đổi này cho thấy Kamov không chỉ tìm cách cải thiện một mẫu trực thăng sẵn có mà còn điều chỉnh triết lý thiết kế để đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại.