Túi Veneta của Bottega Veneta

Veneta là mẫu túi đeo vai bằng da dệt ô vuông kinh điển, xuất hiện trở lại trong bộ sưu tập Xuân 2026 của Bottega Veneta dưới thời Giám đốc sáng tạo Louise Trotter, cũng là bộ sưu tập đầu tiên của cô cho thương hiệu.

Điều thú vị là thiết kế này vốn đã được giới thiệu từ năm 2002. Giờ đây, túi Veneta được hồi sinh với diện mạo mới, thêm nhiều phiên bản màu sắc và có cả kích thước mini siêu đáng yêu.

Jacob Elordi và Elle Fanning đều nhanh chóng trở thành fan của mẫu túi này. Một thiết kế có lịch sử, nhưng vẫn đủ mới để khiến street style mùa này thêm phần đáng chú ý.

Túi Speedy của Louis Vuitton

Là một trong những thiết kế được săn đón từ những năm 2000, Louis Vuitton Speedy tiếp tục chứng minh rằng có những thứ thực sự trường tồn bất kể vòng xoay xu hướng và không bao giờ lỗi thời.

Thời gian gần đây, Rihanna và Tyla đều lựa chọn những phiên bản Speedy cỡ nhỏ hơn và đặc biệt yêu thích với họa tiết monogram đặc trưng của nhà Louis Vuitton.

Rihanna trung thành với bảng màu nâu kinh điển, trong khi Tyla chọn phiên bản đa sắc được thực hiện cùng nghệ sĩ Takashi Murakami. Cùng một mẫu túi nhưng mỗi người lại tạo ra một phong cách hoàn toàn khác, đúng kiểu một chiếc It Bag có thể biến hóa theo cá tính của người mang.

Túi DeVain của Valentino

Nếu những mẫu túi oversized chưa thực sự là chân ái của bạn, thì Valentino DeVain có thể sẽ hợp gu hơn. Kiểu dáng nhỏ gọn và khá kín đáo giúp chiếc túi dễ dàng nằm gọn dưới cánh tay, mang đến cảm giác khiêm tốn nhưng sang trọng, thay vì quá phô trương.

Thiết kế này lần đầu xuất hiện trong bộ sưu tập Thu 2025 của Valentino dưới thời Giám đốc sáng tạo Alessandro Michele. Túi DeVain sở hữu phom clutch mềm mại, có cả phiên bản màu trơn lẫn họa tiết, đi kèm một quai đeo vai mảnh.

Mới đây, Margot Robbie và Selena Gomez đều được bắt gặp đeo túi DeVain trên phố. Một lựa chọn khá “low-key” nhưng vẫn đủ để người trong giới thời trang nhận ra ngay.

Những chiếc túi Chanel phom mềm

Chiếc Chanel flap chần bông kinh điển vẫn là thiết kế nổi tiếng và dễ nhận diện nhất của nhà mốt Pháp. Nhưng dưới bàn tay của Giám đốc sáng tạo hiện tại Matthieu Blazy, Chanel đang chuẩn bị thêm những cái tên mới cho danh sách It Bag.

Các mẫu túi da oversized, phom mềm của ông gợi nhớ đến một số thiết kế trong kho lưu trữ của Chanel, chẳng hạn như Executive Tote, nhưng được làm mới theo hướng hiện đại hơn.

Không còn vẻ quá chỉn chu hay cứng cáp thường thấy, những chiếc túi này mang đến một Chanel có phần thoải mái, tự nhiên hơn. Chính vì vậy mà những ngôi sao có gu thời trang riêng như Jennie Kim và A$AP Rocky đều không bỏ qua.