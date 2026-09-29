Từ Israel tới Mỹ, SPIKE SR đã trải qua những cuộc thử nghiệm nào?

Tên lửa chống tăng SPIKE SR của Israel không phải đến năm 2026 mới được quân đội Mỹ quan tâm. Rafael Advanced Defense Systems cùng công ty con tại Mỹ là Rafael Systems Global Sustainment (RSGS) đã đưa loại vũ khí này tới chương trình Army Expeditionary Warrior Experiment (AEWE) của Lục quân Mỹ từ năm 2021.

Đây là chương trình thử nghiệm các công nghệ mới dành cho lực lượng bộ binh và các đơn vị chiến đấu cấp nhỏ.

Trong cuộc thử nghiệm diễn ra đầu năm 2021, SPIKE SR lần đầu được phóng thử trong một cuộc trình diễn hỏa lực tại Mỹ. Các tên lửa được sử dụng trong thử nghiệm để đánh mục tiêu cố định và mục tiêu đang di chuyển.

Hệ thống cũng được kiểm tra với 2 phương thức quan sát gồm quang điện tử và hồng ngoại, trong cả điều kiện ban ngày và ban đêm. Rafael cho biết cuộc thử nghiệm cho thấy SPIKE SR có thể duy trì khả năng bám mục tiêu trong những tình huống quan sát phức tạp.

Quân đội Mỹ khi đó đánh giá SPIKE SR như một loại hỏa lực chính xác dành cho cấp tiểu đội. Trọng lượng khoảng 10 kg, khả năng phóng từ vai và cách vận hành tương đối đơn giản là những yếu tố được chú ý.

Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm năm 2021 chỉ là một hoạt động đánh giá công nghệ. Nó không dẫn tới hợp đồng sản xuất hoặc quyết định đưa SPIKE SR vào biên chế quân đội Mỹ.

Đến tháng 3/2025, quan hệ hợp tác bước sang giai đoạn rộng hơn. RSGS và Rafael ký thỏa thuận Nghiên cứu và phát triển Hợp tác (CRADA) với Trung tâm Hàng không và tên lửa thuộc Bộ Tư lệnh phát triển năng lực chiến đấu của Lục quân Mỹ (DEVCOM AvMC).

Thỏa thuận không chỉ tập trung vào SPIKE SR mà còn bao gồm tên lửa chống tăng SPIKE LR2, SPIKE ER2 và đạn lảng vảng SPIKE Firefly. Mục tiêu là đánh giá và phát triển các biến thể của gia đình SPIKE phù hợp hơn với yêu cầu của quân đội Mỹ.

Đây là bước quan trọng vì một vũ khí từng được thử nghiệm vẫn chưa đồng nghĩa với việc đáp ứng toàn bộ yêu cầu của quân đội Mỹ.

Các cuộc trình diễn có thể chứng minh một hệ thống hoạt động được, nhưng để đưa vào sử dụng còn phải đánh giá khả năng tích hợp, độ tin cậy, an toàn, hậu cần, huấn luyện và sự phù hợp với các tiêu chuẩn riêng của Mỹ.

Ngày 22/9/2026, RSGS tiếp tục nhận một thỏa thuận thông qua Liên minh Công nghệ Hàng không và Tên lửa (AMTC) để hỗ trợ quá trình chứng nhận tên lửa chống tăng SPIKE SR tại Mỹ.

Chương trình mới bao gồm điều chỉnh, tích hợp và thử nghiệm nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể của quân đội Mỹ.

Điểm cần lưu ý là thỏa thuận năm 2026 vẫn chưa phải hợp đồng mua sắm. Chưa có số lượng tên lửa được công bố, cũng chưa có giá trị hợp đồng, lịch triển khai hay quyết định chính thức đưa SPIKE SR vào biên chế.

Vì vậy, hành trình của SPIKE SR tại Mỹ có thể được nhìn như một chuỗi bước từ trình diễn năm 2021, nghiên cứu và phát triển năm 2025 đến chứng nhận chuyên biệt năm 2026.

Nếu vượt qua giai đoạn mới, SPIKE SR mới có thể tiến thêm một bước tới khả năng được quân đội Mỹ lựa chọn.

Điều này cho thấy khoảng cách giữa "đã thử nghiệm thành công" và "được chấp nhận để trang bị" trong một chương trình vũ khí lớn vẫn rất đáng kể.