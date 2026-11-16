Từ Il-76 nguyên bản đến Il-76MD – Quá trình nâng cấp qua nhiều thế hệ

Il-76 không phải một mẫu máy bay được giữ nguyên cấu hình từ khi ra đời. Ngay sau khi đi vào khai thác, dòng máy bay này đã được phát triển thành nhiều biến thể với mục tiêu khác nhau.

Quá trình nâng cấp kéo dài qua nhiều thập niên giúp Il-76 thích ứng với những thay đổi về tải trọng, tầm bay và yêu cầu khai thác.

Các phiên bản đầu tiên tập trung vào nhiệm vụ vận tải. Il-76M được phát triển cho mục đích quân sự, có kết cấu phù hợp với việc chuyên chở binh sĩ, hàng hóa và phương tiện.

Sau đó, Il-76MD được cải tiến để tăng khả năng vận chuyển và tầm hoạt động, trở thành một trong những biến thể quan trọng trong lực lượng vận tải quân sự Liên Xô.

Song song với dòng quân sự, các phiên bản dân dụng như Il-76T và Il-76TD được phát triển để vận chuyển hàng hóa thương mại.

Những máy bay này được sử dụng trên các tuyến đường dài, đặc biệt phù hợp với hàng hóa quá khổ, thiết bị công nghiệp và những lô hàng không thể vận chuyển bằng máy bay chở khách thông thường.

Một hướng phát triển khác là kéo dài thân máy bay và thay đổi động cơ. Il-76MF được thiết kế với thân dài hơn, sử dụng động cơ PS-90A-76 mạnh hơn, hướng đến việc tăng tải trọng và cải thiện hiệu quả khai thác.

Phiên bản này thể hiện nỗ lực kéo dài vòng đời thiết kế Il-76 bằng những thay đổi về kết cấu và hệ thống động lực.

Ngoài nhiệm vụ vận tải, khung thân Il-76 còn được sử dụng để phát triển các máy bay chuyên dụng.

Il-78 đảm nhiệm tiếp dầu trên không, trong khi A-50 được trang bị radar cảnh báo sớm và hệ thống chỉ huy trên không. Một số cấu hình khác phục vụ tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy và nghiên cứu khoa học.

Sự đa dạng này cho thấy ưu điểm của thiết kế ban đầu nằm ở khoang thân rộng, khả năng mang tải lớn và cấu trúc có thể điều chỉnh để lắp đặt thiết bị chuyên dụng.

Tuy nhiên, việc phát triển nhiều biến thể cũng đặt ra yêu cầu về bảo dưỡng, phụ tùng và đào tạo nhân lực tương ứng.

Ngày nay, Il-76MD-90A là bước nâng cấp sâu nhất của dòng máy bay này. Phiên bản mới sử dụng động cơ hiện đại hơn, cánh mới, càng đáp gia cường và hệ thống điện tử hàng không được cải tiến.

Đây là hướng đi nhằm duy trì năng lực của Il-76 trong bối cảnh nhiều máy bay thế hệ cũ đã khai thác hàng chục năm.