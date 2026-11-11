Tử huyệt của Manchester United

Hàng thủ MU thiếu ổn định.

Trận hòa 4-4 trước Aston Villa đánh dấu lần thứ 11 MU thay đổi bộ tứ phòng ngự mùa này. Thống kê cho thấy chỉ Lens để thủng lưới nhiều hơn MU trong số các đội thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Đội chủ sân Old Trafford nhận 30 bàn thua sau 15 trận. Trận duy nhất họ giữ sạch lưới là trước Sabah, đội bóng lần đầu dự Champions League.

Đáng ngại hơn, MU không thể bảo vệ khung thành ngay cả khi đối thủ mất người. Man City và Tottenham đều bị truất quyền thi đấu cầu thủ, nhưng đội bóng của Carrick vẫn để thủng lưới. Trong bối cảnh hàng thủ liên tục mắc sai lầm, việc MU không chiêu mộ bất kỳ hậu vệ nào ở kỳ chuyển nhượng mùa hè trở thành quyết định khó hiểu.

Hàng thủ chắp vá, Carrick liên tục đổi vị trí

Vấn đề nổi bật nhất nằm ở hành lang trái. MU nhắm Lewis Hall để cạnh tranh với Luke Shaw, thậm chí chuẩn bị phương án thay thế hậu vệ người Anh trong dài hạn. Tuy nhiên, thương vụ không thành hiện thực. Shaw mới đá chính 5 trận mùa này và vắng mặt trong 7 trận gần nhất.

Kể từ khi gia nhập MU vào tháng 6/2014, Shaw ra sân 330 trong tổng số 664 trận có thể thi đấu của đội bóng. Khả năng duy trì thể trạng của hậu vệ này ngày càng trở thành dấu hỏi. Hợp đồng của anh cũng hết hạn vào tháng 6/2027 và có thể không được gia hạn.

Vị trí cánh trái của Shaw khá bất ổn.

Shaw vắng mặt buộc Carrick phải sử dụng Patrick Dorgu, Diogo Dalot, Noussair Mazraoui và Ayden Heaven ở vị trí hậu vệ trái. Tuy nhiên, không ai trong số này là lựa chọn chuyên trách. Dorgu vốn là cầu thủ chạy cánh, Dalot và Mazraoui quen thuộc với hành lang phải, còn Heaven là trung vệ.

Đáng chú ý, Harry Amass, cầu thủ chơi đúng vị trí hậu vệ trái, gần như không có cơ hội. Anh chưa đá chính trận nào và tiếp tục bị gạch tên trong danh sách đăng ký trước Aston Villa.

Thực tế, vấn đề của MU không hoàn toàn nằm ở chấn thương. Mùa này, số cầu thủ vắng mặt bởi thể lực chưa nghiêm trọng như mùa giải thứ hai của Erik ten Hag, thời điểm chiến lược gia người Hà Lan phải sử dụng tới 32 cách kết hợp hàng thủ khác nhau. Dù vậy, Carrick vẫn liên tục xáo trộn đội hình.

Bộ tứ Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez và Shaw là nhóm duy nhất được Carrick sử dụng cùng nhau ba lần. MU bất bại trong cả ba trận đó khi Shaw đều bị thay ra, còn Dalot phải rời sân ở hai trận. Điều này cho thấy ngay cả phương án ổn định nhất cũng chưa tạo được sự an tâm.

Thủ môn Senne Lammens cũng bắt đầu để thủng lưới từ những tình huống có thể cản phá. Tuy nhiên, sẽ không công bằng nếu chỉ quy trách nhiệm cho thủ thành trẻ khi hệ thống phòng ngự phía trước anh liên tục mất ổn định.

Sai lầm chuyển nhượng khiến MU trả giá

Sai lầm lớn hơn thuộc về chính sách chuyển nhượng. MU cần một tiền vệ phòng ngự đủ sức che chắn cho hàng thủ, nhưng Carlos Baleba chỉ được đưa vào kế hoạch ở giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng. Tiền vệ này đến ngày 10/10 mới có trận ra mắt, trước khi dính chấn thương gân kheo và dự kiến nghỉ đến ít nhất giữa tháng 12. Đội bóng cũng không có phương án dự phòng đủ chất lượng cho vị trí số 6.

Baleba mới tới MU và không có nhiều đóng góp.

Đáng nói, MU không tìm kiếm trung vệ mới trong mùa hè. Cần biết rằng De Ligt thậm chí chỉ có một lần đá chính bắt buộc sau gần 11 tháng vắng mặt, trong trận gặp Como khi MU nhận thất bại nặng nề dưới thời Carrick.

Phần lớn hàng thủ hiện tại được xây dựng trong giai đoạn INEOS tham gia điều hành MU. Yoro, De Ligt và Mazraoui gia nhập vào mùa hè 2024, còn Heaven đến từ Arsenal hồi tháng 1/2025. Tuy nhiên, đội bóng chưa hình thành chiến lược tuyển dụng nhất quán, khi một số thương vụ do ban lãnh đạo thúc đẩy, trong khi Ten Hag cũng có ảnh hưởng đáng kể đến việc lựa chọn nhân sự.

Mùa hè 2027 có thể mở ra cuộc thanh lọc lớn. Shaw, Martinez và Maguire đều đứng trước khả năng rời đội bóng. Dalot và Mazraoui cũng chỉ còn một năm hợp đồng, đồng nghĩa ít nhất một người có thể phải nhường chỗ cho phương án chất lượng hơn.

Cuộc khủng hoảng tại Old Trafford vì thế không thể giải quyết bằng những thay đổi tình thế. MU cần một kế hoạch chuyển nhượng rõ ràng, một tiền vệ phòng ngự đủ sức bảo vệ tuyến dưới và những hậu vệ được sử dụng đúng vị trí. Nếu tiếp tục vá víu từng trận, hàng thủ sẽ còn là điểm yếu chí mạng của MU, bất kể chiến thuật có thay đổi ra sao.