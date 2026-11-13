Từ Huy hiệu Danh dự đến thúc đẩy hợp tác nghị viện Việt Nam - Nga

Trong các bài viết đăng ngày 12/11, báo chí Nga dành sự chú ý đáng kể cho các hoạt động tăng cường hợp tác nghị viện với Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matvienko trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của bà Matvienko.

Đáng chú ý, nhiều tờ báo đưa tin, bà Matvienko đã trao tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Huy hiệu Danh dự của Hội đồng Liên bang Nga “Vì những đóng góp cho sự phát triển của chủ nghĩa nghị viện”.

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên trang chủ của Hội đồng Liên bang Nga

Ở Nga, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được biết đến rộng rãi là một nhà hoạt động chính trị xuất sắc của Việt Nam, một nghị sĩ giàu kinh nghiệm và là người bạn chân thành của đất nước chúng tôi. Tôi chân thành trân trọng sự cởi mở, sáng suốt và tinh thần xây dựng nhất quán của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong việc củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước. Bà Valentina Matvienko

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

Theo truyền thông Nga, việc trao tặng Huy hiệu Danh dự của Hội đồng Liên bang Nga cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là một trong những điểm nhấn trong chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko.

Đây là sự ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ trân trọng, đồng thời khẳng định đây không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân Chủ tịch Quốc hội mà còn thể hiện tình cảm và sự coi trọng của Nga dành cho Quốc hội và nhân dân Việt Nam.

Ảnh chụp màn hình bài viết trên SenatInform với tiêu đề "Bà Matviyenko trao tặng Huy hiệu Danh dự của Hội đồng Liên bang cho Chủ tịch Quốc hội Việt Nam"

Ảnh chụp màn hình phản ánh của Vmeste-RF

Ảnh chụp màn hình bài viết trên World Inform

Trước đó, đưa tin về cuộc hội đàm, kênh truyền hình và truyền thông của Hội đồng Liên bang Nga Vmeste-RF dẫn lời bà Matvienko nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn đại biểu nghị viện Nga diễn ra vào thời điểm đặc biệt phù hợp, khi hai nước đang thúc đẩy những định hướng hợp tác mới.

Về phía Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chuyến thăm đã mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp Việt - Nga.

Ảnh: Hội đồng Liên bang Nga

Ảnh: Hội đồng Liên bang Nga

Ảnh: Hội đồng Liên bang Nga

Ảnh: Hội đồng Liên bang Nga

Ảnh: Hội đồng Liên bang Nga

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga; duy trì trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo hai cơ quan lập pháp, các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nghị sĩ nữ. Hai bên cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoàn thiện hành lang pháp lý, phát huy vai trò giám sát và đôn đốc thực hiện các văn kiện đã ký kết.

Hai lãnh đạo cơ quan lập pháp cũng nhấn mạnh yêu cầu phối hợp tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp tại Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai nước cùng tham gia.

Ảnh: Hội đồng Liên bang Nga

Ảnh: Hội đồng Liên bang Nga

Một nội dung đáng chú ý khác được truyền thông Nga đề cập là việc hai cơ quan lập pháp ký Chương trình hoạt động chung đến năm 2029. Theo truyền thông Nga, hai bên cũng chứng kiến việc ký kết, trao đổi nhiều văn kiện hợp tác giữa các cơ quan, địa phương của hai nước.

Những kết quả này cho thấy hợp tác nghị viện được hai bên nhìn nhận không chỉ ở cấp độ trao đổi đoàn hay tiếp xúc chính trị, mà còn là một kênh thúc đẩy kết nối giữa các địa phương, cơ quan và tổ chức của hai nước.

Ảnh: Hội đồng Liên bang Nga

Ảnh chụp màn hình bài viết của Hãng thông tấn Nga Pobeda RF

Trước đó, truyền thông Nga cũng đưa tin đậm nét các hoạt động của bà Matvienko, trong đó có các cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng ngày 12/11.

Tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Matvienko chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời khẳng định các nghị sĩ Nga đang tích cực phối hợp triển khai những thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Vmeste-RF nhấn mạnh vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy thực hiện các cam kết cấp cao, nhất là trong những lĩnh vực kinh tế, thương mại và dầu khí. Về phía Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao Chương trình hành động chung giữa hai cơ quan lập pháp, đồng thời đề nghị Hội đồng Liên bang Nga tiếp tục phối hợp với Quốc hội Việt Nam hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường giám sát và thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận song phương.

Trong cuộc tiếp bà Matvienko, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị Hội đồng Liên bang Nga phối hợp với Quốc hội Việt Nam hỗ trợ hai Chính phủ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tháo gỡ khó khăn trong triển khai hợp tác. Hai bên trao đổi về các lĩnh vực năng lượng - dầu khí, điện hạt nhân vì mục đích hòa bình, thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục và kết nối địa phương.

Ảnh: Hội đồng Liên bang Nga

Ảnh: Hội đồng Liên bang Nga

Những thông tin được báo chí Nga đăng tải cho thấy chuyến thăm không chỉ được nhìn nhận qua các cuộc tiếp xúc cấp cao mà còn qua vai trò cụ thể của kênh nghị viện trong thúc đẩy quan hệ song phương. Qua đó, ngoại giao nghị viện tiếp tục được xác định là một kênh quan trọng để duy trì đối thoại chính trị, củng cố lòng tin và tạo điều kiện đưa các định hướng hợp tác Việt Nam - Nga thành những chương trình, dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.