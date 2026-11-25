Ảnh: Sở NN&MT Tuyên Quang

Nằm ở sườn Tây dãy Tây Côn Lĩnh, xã Cao Bồ được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng đặc biệt phù hợp cho cây trà Shan tuyết sinh trưởng. Đây là một trong những vùng chè đặc hữu của Hà Giang (nay là Tuyên Quang) với hơn 1.000 ha chè Shan tuyết, trong đó có nhiều cây chè cổ thụ có tuổi đời từ 100 - 400 năm.

Tại xã Cao Bồ có hơn 95% người dân là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Đồng bào dân tộc Dao nơi đây gắn bó với cây chè từ nhiều đời nay, nhưng chỉ mới 2 - 3 năm trở lại đây, họ bắt đầu chính thức làm du lịch. Một số hộ dân tập trung vào thiết kế các tour du lịch như trekking rừng già Tây Côn Lĩnh, hái chè Shan tuyết cổ thụ, thực hành chế biến chè thủ công… Hàng năm, lượng du khách đến từ Nhật, Thụy Sĩ, Pháp, Anh, Mỹ, Australia... tới để tìm hiểu về cây chè Shan tuyết khá ổn định.

Tại thôn Lùng Tao, du khách yêu trà có thể thưởng thức những chén trà đặc sản ngay bên bếp lửa các homestay, hay bên hiên nhà sàn với view ruộng bậc thang, thác nước. Du khách cũng có thể đi thăm các xưởng sản xuất trà và phòng trà của người Dao bản địa như Mây Trà Shan hay Lý Trà Cổ. Du khách cũng có thể tham quan các xưởng sản xuất chè tại địa phương - nơi thu mua búp chè tươi cho các hộ dân trong bản và chế biến thành bạch trà, trà vàng (trà Phổ Nhĩ sống), hồng trà (trà đen), trà nhồi ống tre, trà quýt Shan tuyết...

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Bồ, cho biết: “Phát huy lợi thế của cây chè Shan tuyết, xã khuyến khích và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, chế biến các sản phẩm chè chất lượng cao, đạt chuẩn OCOP. Cùng với đó là tổ chức Lễ hội 'Miền trà di sản' hàng năm để thúc đẩy phát triển mô hình du lịch mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Dao”.

Một số hộ dân tập trung vào thiết kế các tour du lịch như trekking rừng già Tây Côn Lĩnh, hái chè Shan tuyết cổ thụ. Ảnh: Sở NN&MT Tuyên Quang

Trong khi đó, tại Hội thảo “Trà Shan - Kết nối văn hóa bản địa với phát triển du lịch Lào Cai” mới đây, ông Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thông tin toàn tỉnh Lào Cai đã có gần 60 sản phẩm chè, bao gồm 13 sản phẩm OCOP 4 sao cùng các mô hình trải nghiệm bước đầu như "Không gian văn hóa trà Suối Giàng" hay "Liệu trình thiền trà" tại vùng chè cổ thụ Phình Hồ.

Với gần 1 triệu cây chè Shan tuyết phân bố tại nhiều địa phương, Lào Cai sở hữu nguồn nguyên liệu có giá trị để phát triển các sản phẩm trà đặc trưng. Những cây chè lâu năm cùng tập quán thu hái, chế biến và thưởng trà của đồng bào vùng cao cũng tạo nên sức hấp dẫn riêng cho các hoạt động du lịch trải nghiệm, khám phá văn hóa bản địa.

Tuy nhiên, ông Bình cũng thẳng thắn nhìn nhận vùng nguyên liệu đang phải đối mặt với nhiều thách thức, từ tình trạng sâu bệnh đến hoạt động khai thác cây cảnh trái phép. Bên cạnh đó, những tri thức bản địa được lưu truyền qua nhiều thế hệ bằng hình thức truyền miệng đang đứng trước nguy cơ mai một. Đặc biệt, du lịch vùng chè còn tự phát, thiếu các tour tuyến chuyên nghiệp kết nối với doanh nghiệp lữ hành nên chưa trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Long, Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam, kiến nghị Lào Cai cần ban hành đề án chuyên đề, lựa chọn những địa bàn hội tụ đủ lợi thế về cảnh quan, văn hóa và giao thông để làm điểm du lịch văn hóa trà Shan trước khi nhân rộng. Trong khi đó, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai chia sẻ câu chuyện thực tiễn từ mô hình du lịch nông nghiệp của Hợp tác xã Trà Shan tuyết Phình Hồ, mang đến nhiều kinh nghiệm về cách thức liên kết cộng đồng và chia sẻ lợi ích hài hòa giữa người dân với doanh nghiệp.

Hợp tác xã Trà Shan tuyết Phình Hồ cho thấy cách thức liên kết cộng đồng và chia sẻ lợi ích hài hòa giữa người dân với doanh nghiệp. Ảnh: Hồ Shan Trà

Điểm nhấn đáng chú ý tại sự kiện là lễ giới thiệu và trải nghiệm nền tảng số trà Shan tuyết Lào Cai tại địa chỉ shantuyetlaocai.vn. Cùng với việc ứng dụng công nghệ số, không gian Trà Shan và Sắc màu Thổ cẩm Lào Cai không chỉ là dịp giới thiệu những sản vật, nghề thủ công mà còn thể hiện định hướng kết nối văn hóa với du lịch, thương mại và công nghệ số.

Tương tự, Thái Nguyên được biết đến là vùng đất chè nổi tiếng. Từ những vùng chè như Tân Cương, La Bằng, Trại Cài, Khe Cốc…, nghề trồng và chế biến chè đã hình thành nên những cộng đồng sản xuất lưu truyền qua nhiều thế hệ. Với hơn 22.000ha chè và giá trị sản phẩm đạt trên 14.800 tỷ đồng mỗi năm, Thái Nguyên đã từng bước hình thành những sản phẩm đặc trưng gắn với văn hóa trà, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và các sản phẩm OCOP.

Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, lựa chọn các vùng chè có điều kiện phù hợp, xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc trưng. Cùng với đó, mô hình phố đi bộ, tuyến phố văn hóa và kinh tế ban đêm được thí điểm tại 4 phường: Vạn Xuân, Bắc Kạn, Phan Đình Phùng, Sông Công nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Bên cạnh đó, Sở đã hoàn thành việc xây dựng 5 chương trình tour, tuyến gắn với 5 vùng chè nổi tiếng gồm: Tân Cương, La Bằng, Khe Cốc, Trại Cài và Đồng Phúc. Tại Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên vừa qua, hoạt động trình diễn, chế biến và giới thiệu 30 món ăn sử dụng nguyên liệu, sản phẩm từ cây chè Thái Nguyên đã được đông đảo du khách quan tâm.

Thay vì chỉ sử dụng trà như một thức uống, các nghệ nhân, đầu bếp đã đưa nguyên liệu này vào nhiều công đoạn chế biến, tạo nên những món ăn có cách kết hợp mới lạ như lươn cuộn trà xanh, cá ngừ xông khói trà xanh, salad tôm quê lá chè...

Từ ngày 14/11/2026, Chuyến tàu Di sản Hà Nội – Thái Nguyên chính thức khai thác định kỳ vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Đây được xem là hướng đi nhằm mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm trà, từng bước hình thành các sản phẩm ẩm thực mang dấu ấn địa phương. Đặc biệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đang phối hợp với Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa Tri thức dân gian “Văn hóa trà Thái Nguyên” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2026.

Theo định hướng phát triển mới, tỉnh ưu tiên quy hoạch và thu hút đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng chè Tân Cương với các khu du lịch sinh thái và cộng đồng. Từ đó, trong giai đoạn 2026 - 2030, Thái Nguyên đặt mục tiêu đón khoảng 12 triệu lượt khách du lịch, với tổng thu đạt trên 25.000 tỷ đồng mỗi năm.