Trong Không gian “Sa Pa - Tinh hoa hội tụ”, những bàn trà được bài trí cùng các dải vải mang họa tiết thổ cẩm tạo nên điểm nhấn riêng. Trên nền vải xanh với những hoa văn truyền thống, những bộ ấm chén, tách trà được sắp đặt hài hòa, gợi sự giao hòa giữa hương vị núi rừng và sắc màu văn hóa các dân tộc. Du khách đến đây không chỉ thưởng thức trà mà còn có thể cảm nhận vẻ đẹp của nghệ thuật thêu, dệt qua từng chi tiết trang trí.

Sự kết hợp ấy không đơn thuần là cách làm đẹp không gian. Trà và thổ cẩm vốn mang trong mình những câu chuyện riêng về thiên nhiên, con người và đời sống cộng đồng. Nếu trà gắn với vùng nguyên liệu, tri thức canh tác, chế biến và văn hóa tiếp khách thì thổ cẩm lưu giữ kỹ năng, óc thẩm mỹ và dấu ấn nhận diện của mỗi dân tộc qua đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ. Khi đặt cạnh nhau, hai giá trị bổ trợ, làm nổi bật bản sắc văn hóa vùng cao.

Tại đây, trà trở thành điểm khởi đầu cho hành trình khám phá văn hóa. Từ không gian thưởng trà, du khách có thể tìm hiểu nghề thủ công, trang phục, ẩm thực, âm nhạc và những tri thức bản địa của 5 dân tộc.

Bà Hoàng Thị Vượng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Hợp tác xã Văn hóa kết nối cộng đồng (CCC) cho biết: “Mong muốn của đơn vị là kết nối những giá trị văn hóa đặc trưng của Sa Pa trong cùng một không gian, để du khách hiểu sâu hơn về di sản và người dân có thêm sinh kế từ chính những giá trị mình gìn giữ”.

Theo bà Vượng, CCC đang phối hợp với Hợp tác xã Thổ cẩm Phố Núi và Thổ cẩm Hoàng Liên xây dựng không gian kết nối các công đoạn từ thêu, dệt, vẽ sáp ong, thiết kế, may thành phẩm đến trưng bày, tiêu thụ sản phẩm. Hiện không gian tạo điểm bán hàng miễn phí cho gần 30 phụ nữ các dân tộc giới thiệu sản phẩm phục vụ khách du lịch. Như vậy, từ bàn trà được trang trí bằng thổ cẩm đến những sản phẩm thủ công được trưng bày, hai giá trị văn hóa cùng hiện diện trong một hành trình trải nghiệm.

Nếu ở Sa Pa, trà và thổ cẩm được kết nối trong tổng thể không gian văn hóa thì tại Suối Giàng, sự kết hợp ấy được thể hiện rõ nét trên chính sản phẩm. Những họa tiết lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của phụ nữ Mông được đưa lên bao bì, túi đựng trà Shan tuyết. Sắc màu, đường nét thổ cẩm tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm, đồng thời gửi gắm câu chuyện về vùng đất và con người nơi đây.

“Nếu trà Shan tuyết là hương vị của núi rừng thì thổ cẩm chính là sắc màu của văn hóa và tâm hồn người Mông. Trà Shan tuyết và thổ cẩm đều là những sản phẩm kết tinh từ thiên nhiên, bàn tay lao động và trí tuệ của đồng bào. Vì vậy, việc đưa họa tiết truyền thống lên bao bì không chỉ nhằm tạo hình thức bắt mắt mà còn giúp sản phẩm có câu chuyện và bản sắc riêng” Ông Đặng Thái Sơn - Giám đốc điều hành Không gian văn hóa trà Suối Giàng.

Sự kết nối này còn mở rộng sang hoạt động tạo sinh kế khi Không gian văn hóa trà Suối Giàng đã liên kết với Tiệm trang phục Suối Giàng tạo nơi trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm thổ cẩm, trang phục dân tộc. Du khách đến Suối Giàng vì thế không chỉ thưởng thức trà Shan tuyết mà còn có thể tìm hiểu trang phục truyền thống, lựa chọn sản phẩm thổ cẩm, khoác lên mình bộ váy áo của người Mông và khám phá cảnh sắc núi rừng.

Từ hai không gian trải nghiệm ở Sa Pa và Suối Giàng có thể thấy, khi trà và thổ cẩm được đặt trong mối liên kết, mỗi sản phẩm không tồn tại đơn lẻ mà cùng góp phần kể câu chuyện về vùng đất, con người và bản sắc văn hóa. Đây cũng là hướng gợi mở để Lào Cai phát huy giá trị các vùng chè Shan tuyết, nghề thủ công truyền thống và tri thức bản địa, hình thành những sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của từng vùng đất.

Tại Bản Liền, chè Shan tuyết hữu cơ gắn với những sườn núi cao và đời sống của người Tày; Cao Sơn sở hữu những quần thể chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi bám trên vách đá; Y Tý có những cây chè sinh trưởng ở độ cao từ 1.400 - 2.000 m, quanh năm mây mù bao phủ; Tả Củ Tỷ còn lưu giữ những vùng chè cổ thụ mọc tự nhiên trong rừng; Phình Hồ cũng là địa danh gắn với sản vật chè Shan tuyết đặc trưng...

Mỗi vùng chè không chỉ có giá trị về sản phẩm mà còn chứa đựng những câu chuyện về thiên nhiên, tri thức canh tác và văn hóa cộng đồng. Khi kết nối với thổ cẩm, những chén trà, bộ quà tặng mang họa tiết truyền thống hay không gian thưởng trà kết hợp trải nghiệm nghề thủ công có thể trở thành sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của từng vùng đất.