Từ 'hot girl niềng răng' đến nạn nhân số 371 trong Trại Buôn Người: Lê Khánh Linh đang được chú ý

Trong phim, Trinh có nhiều phân đoạn xuất hiện, gây ấn tượng nhờ ngoại hình nổi bật và lối diễn tự nhiên. Đặc biệt, một cảnh quay dành cho khán giả trưởng thành càng khiến nhân vật được bàn luận sau khi tác phẩm ra rạp.

Trinh vẫn nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của khán giả Trại Buôn Người.

Từ những bình luận bày tỏ sự tò mò về nhân vật số 371, khán giả dần tìm ra danh tính người thủ vai. Đó là Lê Khánh Linh, sinh năm 1996, quê An Giang sau sáp nhập. Dù không phải gương mặt hoàn toàn xa lạ trên Internet, cô vẫn khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Trước khi được chú ý nhờ Trại Buôn Người, Khánh Linh từng gây sốt mạng xã hội vào năm 2018 với biệt danh “hot girl niềng răng”. Khi ấy, câu chuyện thay đổi ngoại hình của cô được nhiều người quan tâm, đặc biệt là những hình ảnh ghi lại diện mạo trước và sau khi chỉnh nha.

Hành trình niềng răng của Khánh Linh bắt đầu từ năm lớp 8 và kéo dài khoảng 4 năm. Cô từng chia sẻ rằng bản thân khá tự ti vì hàm răng không đều. Những nhận xét về ngoại hình từ bạn bè, thậm chí từ người mình thích, càng khiến cô có động lực thay đổi diện mạo.

Bên cạnh mong muốn cải thiện sự tự tin, Khánh Linh khi đó còn nuôi ý định trở thành tiếp viên hàng không. Cô xem ngoại hình, đặc biệt là hàm răng, là một trong những yếu tố thúc đẩy mình quyết định chỉnh nha.

Sau khi tháo niềng, diện mạo khác biệt giúp Khánh Linh một lần nữa trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Loạt ảnh trước và sau khi chỉnh răng được chia sẻ rộng rãi, thậm chí khiến một số người nghi ngờ cô đã can thiệp thẩm mỹ. Tuy nhiên, Khánh Linh cho biết ngoài niềng răng, cô không tiêm hay thực hiện thêm các chỉnh sửa khác.

Sự chú ý từ câu chuyện ngoại hình đã mở ra cho Khánh Linh cơ hội tiếp cận những công việc mới. Cô bắt đầu học makeup, sau đó chuyển sang làm người mẫu ảnh và dần thử sức ở lĩnh vực giải trí.

Từ công việc người mẫu ảnh, Khánh Linh có cơ hội góp mặt trong các MV ca nhạc, phim ngắn và đảm nhận những vai phụ trong một số dự án điện ảnh. Trước Trại Buôn Người, cô từng xuất hiện trong Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu.

Những trải nghiệm này cho thấy con đường đến với diễn xuất của Khánh Linh không chỉ bắt đầu từ sự chú ý trên mạng xã hội, mà còn được nối tiếp bằng các dự án cụ thể. Dù chưa phải gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả điện ảnh, cô đã có thời gian thử sức và tích lũy kinh nghiệm trước khi đảm nhận vai Trinh.

Song song với công việc diễn xuất, Khánh Linh vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội thông qua những bộ ảnh với phong cách đa dạng. Cô thường thay đổi cách trang điểm, kiểu tóc và trang phục, khi theo đuổi vẻ nữ tính, nhẹ nhàng, lúc lại lựa chọn hình ảnh cá tính hoặc gợi cảm.

Chính sự đa dạng này giúp Khánh Linh duy trì sức hút về mặt hình ảnh, nhưng Trại Buôn Người mang đến cho cô một cơ hội tiếp cận khán giả theo hướng khác: thông qua vai diễn thay vì chỉ những bức ảnh được chia sẻ trên Internet.

Trong Trại Buôn Người, Trinh không phải nhân vật nữ chính hay gương mặt được đặt ở vị trí trung tâm trong hoạt động quảng bá. Tuy nhiên, những phân đoạn xuất hiện của nhân vật vẫn đủ để khơi gợi sự tò mò sau khi phim công chiếu.

Nhiều khán giả bắt đầu tìm kiếm thông tin về nữ diễn viên đóng vai nạn nhân số 371. Bên cạnh những bình luận đề cập đến ngoại hình, một số người cũng dành lời khen cho phần thể hiện của Khánh Linh và bày tỏ sự thương cảm với số phận nhân vật.

Nếu trước đây, cái tên Lê Khánh Linh được biết đến chủ yếu qua câu chuyện niềng răng và những hình ảnh trên mạng xã hội, lần xuất hiện này đưa cô đến gần hơn với nhóm khán giả quan tâm đến điện ảnh. Vai Trinh chưa đủ để khẳng định một bước ngoặt trong sự nghiệp, nhưng đã giúp nữ diễn viên có thêm cơ hội được chú ý nhờ công việc diễn xuất.

Ảnh: FBNV