Trong đó, nổi bật có các phiên thảo luận chuyên đề được nhiều người quan tâm như: Định vị lại Việt Nam và ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu; Trung tâm tài chính quốc tế: Làm thế nào thu hút dòng vốn toàn cầu; Chuỗi giá trị toàn cầu bền vững: Logistics xanh; Sản xuất tiên tiến: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt; Khung chính sách phát triển kinh tế số; Từ triển khai AI đến chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai ngành sản xuất; Công nghệ nông nghiệp: Chuỗi giá trị minh bạch và bền vững; Công nghiệp lưỡng dụng: Thúc đẩy công nghệ chiến lược...

Ngày làm việc thứ hai của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Từ hợp tác quốc tế đến động lực tăng trưởng mới.

Đông đảo đại biểu tham gia các phiên thảo luận trong ngày 27-10.

Với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, các phiên thảo luận đặt trọng tâm vào khả năng chuyển các cơ hội hợp tác thành dự án, dòng vốn, công nghệ và giá trị kinh tế thực tế. Nhiều chuyên gia nhận định Việt Nam đang có điều kiện thuận lợi để đón nhận sự dịch chuyển của chuỗi sản xuất toàn cầu, nhưng khả năng tận dụng cơ hội phụ thuộc vào năng lực doanh nghiệp nội địa, chất lượng thể chế, chi phí vận hành và hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Các ý kiến cũng làm rõ yêu cầu đối với TP Hồ Chí Minh trong không gian phát triển mới: Phát huy lợi thế kết nối công nghiệp, cảng biển, logistics, tài chính và công nghệ; từng bước nâng vị thế thành phố trong mạng lưới các cực tăng trưởng khu vực và toàn cầu.

Các phiên chuyên đề trong ngày cũng đặt ra yêu cầu thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, quản trị doanh nghiệp và phát triển đô thị. Một nội dung nổi bật là vai trò của AI trong cải thiện năng suất, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Bên cạnh công nghệ, các phiên thảo luận đề cập yêu cầu phát triển hạ tầng dữ liệu, năng lực tính toán, nguồn nhân lực và những mô hình hợp tác giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Đối với TP Hồ Chí Minh, việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cần gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và các bài toán phát triển đô thị. Những nội dung này cho thấy yêu cầu chuyển từ tiếp cận công nghệ sang làm chủ và ứng dụng công nghệ, đồng thời kết nối các nguồn lực nghiên cứu, đầu tư và sản xuất để tạo giá trị kinh tế.

Các ý kiến tại 16 phiên chuyên đề trong ngày cho thấy mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi đồng thời 3 điều kiện: Huy động đủ nguồn lực, nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực và tăng giá trị gia tăng trong nước.

Trong chuỗi giá trị toàn cầu, trọng tâm là nâng cao năng lực nhà cung ứng, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển những công đoạn sản xuất có giá trị cao. Trong logistics, các giải pháp tập trung vào cải cách thủ tục, kết nối hạ tầng và chia sẻ dữ liệu nhằm giảm chi phí, nâng độ tin cậy giao hàng. Đối với chuyển đổi xanh và kinh tế số, yêu cầu đặt ra là chuẩn hóa tiêu chuẩn, giảm chi phí tuân thủ và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, dịch vụ số, nguồn vốn phù hợp.

Với Trung tâm Tài chính Quốc tế, hiệu quả cần được chứng minh bằng khả năng thu hút, giữ chân và phân bổ dòng vốn thực vào nền kinh tế. Các nội dung thảo luận góp phần cụ thể hóa chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, hướng đến chuyển hợp tác quốc tế thành những chương trình, dự án và nguồn lực thúc đẩy năng suất, năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 29-10 tại TP Hồ Chí Minh, do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì và Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) thực hiện. Theo thông tin của ban tổ chức, diễn đàn ghi nhận 2.714 đại biểu đăng ký, 214 diễn giả đến từ hơn 170 tổ chức thuộc 27 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chương trình ngày 28-10 sẽ diễn ra phiên toàn thể cấp cao và các phiên thảo luận chuyên sâu, tập trung vào nội dung: Đối thoại chính sách cấp cao, định vị Việt Nam trong cấu trúc tăng trưởng toàn cầu, nhận diện động lực mới và xây dựng khuôn khổ hợp tác quốc tế.