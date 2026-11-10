Từ hợp tác đến đồng kiến tạo: Hướng đi mới của giáo dục đại học

Ngày 10/11, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo quốc tế “Từ hợp tác đến đồng kiến tạo: Những mô hình mới trong quan hệ đối tác quốc tế về giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo”, với sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường đại học, tổ chức đối tác trong nước và quốc tế.

Các đại biểu dự Hội thảo quốc tế “Từ hợp tác đến đồng kiến tạo: Những mô hình mới trong quan hệ đối tác quốc tế về giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo”

Không chỉ kết nối mà còn cùng tạo ra giá trị

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhấn mạnh hợp tác quốc tế hiện nay không chỉ dừng ở việc mở rộng kết nối giữa các cơ sở giáo dục, đào tạo và tổ chức, mà cần hướng tới gắn kết tri thức, tài năng và công nghệ để cùng tạo ra những tác động có ý nghĩa, có thể đo lường và bền vững đối với cộng đồng, xã hội.

Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, các trường đại học Việt Nam đang từng bước chuyển từ mô hình hợp tác truyền thống sang đồng kiến tạo, hướng tới chuyển hóa các chính sách, chiến lược và cơ hội hợp tác thành những kết quả chung cụ thể. Việt Nam luôn chào đón các đối tác quốc tế trên cơ sở tin cậy, trách nhiệm chung và cam kết lâu dài, qua đó thúc đẩy những mối quan hệ hợp tác thực chất.

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ - Cục trưởng Cục hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT phát biểu tại Hội thảo

“Ngoại giao tri thức là nhằm tạo lập các mối quan hệ, mở ra điều kiện thuận lợi để các trường đại học và các đối tác chuyển hóa những cơ hội đó thành các thế hệ nhân lực tài năng, các kết quả nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và tác động bền vững”, PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, Hội thảo quốc tế được tổ chức trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà trường, là dịp nhìn lại chặng đường phát triển và trao đổi về định hướng hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học thời gian tới.

Các đại biểu dự Hội thảo

PGS.TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân phát biểu tại Hội thảo

Trong nhiều thập kỷ qua, các hoạt động trao đổi học thuật, chương trình đào tạo liên kết và nghiên cứu chung đã góp phần tăng cường kết nối giữa các trường đại học. Tuy nhiên, trước những thay đổi do chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các thách thức toàn cầu, hợp tác quốc tế cần được mở rộng theo hướng cùng xác định vấn đề, chia sẻ chuyên môn, nguồn lực, phát triển giải pháp và tạo ra những giá trị chung.

Đối với Đại học Kinh tế Quốc dân, trong thời gian tới, Nhà trường mong muốn tiếp tục củng cố các quan hệ đối tác hiện có, mở rộng kết nối mới, thúc đẩy phát triển chương trình đào tạo chung, nghiên cứu hợp tác và đổi mới sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Quang cảnh Hội thảo

Hướng tới những hợp tác thực chất

Trong khuôn khổ hội thảo, hai phiên thảo luận chuyên đề tập trung vào chủ đề “Đồng kiến tạo trong nghiên cứu khoa học” và “Đồng kiến tạo trong đào tạo”. Các đại biểu, chuyên gia và đại diện các trường đại học như Đại học HSE (Liên bang Nga), Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), Đại học Szczecin (Ba Lan), Đại học Sheffield (Vương quốc Anh)... cùng các chuyên gia trong nước đã trao đổi về kinh nghiệm hợp tác nghiên cứu, chia sẻ nguồn lực và chuyên môn giữa các cơ sở giáo dục; đồng thời thảo luận những mô hình phối hợp trong xây dựng chương trình đào tạo, phát triển năng lực người học và tăng cường gắn kết giữa nhà trường với các đối tác quốc tế.

Các nội dung thảo luận đã làm nổi bật một thông điệp quan trọng: tương lai của hợp tác quốc tế không chỉ nằm ở việc cùng nhau làm việc, mà còn ở khả năng cùng nhau tạo ra giá trị. Đây cũng là dịp để các bên chia sẻ những cơ hội, thách thức và đề xuất hướng hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Phiên thảo luận “Đồng kiến tạo trong nghiên cứu khoa học”

Phiên thảo luận "Đồng kiến tạo trong đào tạo"

Các đại biểu cùng chung nhận định: nếu trước đây, các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên, liên kết đào tạo và nghiên cứu chung chủ yếu tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm, thì trong bối cảnh chuyển đổi số, AI và những thách thức toàn cầu ngày càng phức tạp, hợp tác cần đi xa hơn.

Đồng kiến tạo đòi hỏi các bên cùng xác định vấn đề, kết hợp thế mạnh chuyên môn, chia sẻ nguồn lực và tham gia phát triển giải pháp. Trong nghiên cứu khoa học, cách tiếp cận này mở ra cơ hội để các trường đại học cùng giải quyết những vấn đề chung, kết hợp năng lực nghiên cứu và phát huy thế mạnh của từng đối tác.

Trong giáo dục và đào tạo, đồng kiến tạo khuyến khích phát triển các chương trình linh hoạt, đổi mới, được xây dựng trên cơ sở phối hợp giữa các trường đại học, đồng thời gắn với nhu cầu của người học, doanh nghiệp và xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Từ hợp tác đến đồng kiến tạo không chỉ là sự thay đổi về phương thức kết nối giữa các trường đại học, mà còn là bước chuyển trong tư duy phát triển giáo dục đại học quốc tế: cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng tạo ra tri thức và cùng đóng góp những giá trị lâu dài cho cộng đồng, xã hội.

Các đại biểu kỳ vọng những kết nối được thiết lập tại sự kiện sẽ tiếp tục được duy trì, góp phần mở rộng các hoạt động hợp tác giữa các trường đại học và tổ chức trong nước, quốc tế.