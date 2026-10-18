Từ hợp nhất đến nâng tầm chất lượng luật sư ở Cần Thơ

Luật sư Lê Tuấn Khanh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Ông Lê Tuấn Khanh giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ, hai Phó chủ nhiệm là ông Trần Văn Sĩ và ông Nguyễn Thành Vĩnh Thy. Đại hội cũng bầu Hội đồng khen thưởng kỷ luật với 9 thành viên, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đây là đại hội đầu tiên của Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ sau khi hợp nhất ba tổ chức luật sư của thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng trước đây. Sau hợp nhất, Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ có 585 luật sư thành viên, 193 người tập sự hành nghề luật sư và 176 tổ chức hành nghề, trở thành Đoàn Luật sư lớn thứ tư cả nước. Quy mô này tạo điều kiện tập hợp nguồn nhân lực pháp lý lớn hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực quản trị, củng cố sự đoàn kết và bảo đảm chất lượng hoạt động nghề nghiệp trong phạm vi địa bàn rộng hơn.

Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp cho biết đội ngũ luật sư tại Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng trước đây đã tham gia hơn 2.748 vụ việc tố tụng, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; đồng thời thực hiện nhiều hoạt động tư vấn miễn phí, hỗ trợ người nghèo và gia đình chính sách. Những đóng góp này khẳng định vai trò của luật sư trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và góp phần bảo đảm công lý tại địa phương.

Nhấn mạnh yêu cầu đối với nhiệm kỳ mới, bà Đặng Kim Hoa cho rằng việc phát triển đội ngũ luật sư phải đi đôi với xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức và sự liêm chính nghề nghiệp. Khi quy mô tổ chức ngày càng lớn, công tác quản lý, giáo dục và giám sát việc tuân thủ quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp càng cần được chú trọng.

Ông Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Bà Đặng Kim Hoa đề nghị mỗi luật sư cần xác định hành nghề không chỉ nhằm bảo đảm sinh kế mà còn để bảo vệ quyền con người, quyền công dân và sự tôn nghiêm của pháp luật, không để xảy ra tình trạng thương mại hóa nghề nghiệp hoặc vi phạm quy tắc đạo đức, ứng xử. Uy tín của giới luật sư phải được xây dựng từ chất lượng công việc, thái độ tận tâm, cách ứng xử chuẩn mực và sự tôn trọng pháp luật.

Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật cần hoạt động thực chất, công minh, xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền, qua đó giữ gìn danh dự và sự trong sạch của nghề luật sư.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Đối với thành phố Cần Thơ sau hợp nhất, lãnh đạo Bộ Tư pháp đề nghị đội ngũ luật sư cần nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị trung tâm, cực tăng trưởng vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh các lĩnh vực hành nghề truyền thống, luật sư cần phát triển chuyên môn về thương mại quốc tế, đầu tư nước ngoài, sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số và giải quyết tranh chấp thương mại xuyên quốc gia; đồng thời tăng cường tham gia góp ý, phản biện chính sách và hỗ trợ pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương.

Đoàn đại biểu Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ đi dự Đại hội Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Luật sư Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ xác định đội ngũ luật sư thành viên, người dân và lợi ích quốc gia – dân tộc là trung tâm trong mọi hoạt động; lấy mức độ hài lòng của thành viên và niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả. Đoàn cần đẩy mạnh các hoạt động phục vụ lợi ích công, lợi ích của đất nước và địa phương, phát huy trách nhiệm xã hội của đội ngũ luật sư.

Hội đồng khen thưởng kỷ luật Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ luật sư đối với công tác cải cách tư pháp, bảo vệ công lý và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, sau hợp nhất và sắp xếp đơn vị hành chính, Cần Thơ có không gian phát triển rộng lớn hơn, giữ vai trò trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vì vậy, nhu cầu về dịch vụ pháp lý của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức cũng ngày càng cao.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Bà Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị Đoàn Luật sư tiếp tục phát huy truyền thống, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ và chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển mới của thành phố. Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới cần xây dựng chương trình công tác cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, xác định thời hạn thực hiện và tập trung khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của tổ chức luật sư trong đời sống xã hội.