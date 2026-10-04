Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 4/10, thời tiết Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại TP.HCM, thời tiết ngày 4/10 có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 24-34 độ C.

Từ hôm nay, TP.HCM hứng đợt mưa lớn đến 6 ngày, có nơi trên 250 mm. Ảnh: Duy Hiệu.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc, sau bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi một bộ phận áp cao lục địa tăng cường mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động suy yếu dần. Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Bộ hoạt động mạnh dần lên. Gió Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình.

Đài dự báo từ ngày 4/10 đến ngày 9/10, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 250 mm.

Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.