Từ hôm nay, Hà Nội cấm trồng 18 loại cây nguy hại, ưu tiên 33 giống thích ứng

Theo đó, quy định mới xác lập khung kỹ thuật đồng bộ, chính thức áp dụng danh mục 18 loài cây cấm trồng tại khu vực công cộng, đồng thời ưu tiên phát triển 33 giống cây thích ứng nhằm nâng cao an toàn đô thị và chỉnh trang cảnh quan Thủ đô.

Danh mục 18 loài cây bị cấm trồng được xây dựng dựa trên các tiêu chí khắt khe về độc tính, nguy cơ mất an toàn thân thể và vệ sinh môi trường.

Nhóm thực vật chứa độc tố tiềm ẩn nguy cơ cao đối với sức khỏe con người gồm: bã đậu (vông đồng), bồ hòn, mã tiền, ô đầu, tỏi độc, thông thiên, trúc đào và cô ca cảnh.

Thành phố cũng kiên quyết loại bỏ các loại cây nhiều gai nhọn như: bồ kết, me keo, xirô, sưng Nam Bộ, cùng nhóm cây thân xốp giòn, dễ gãy đổ khi giông bão hoặc rụng quả gây trơn trượt, mất mỹ quan đô thị như cao su, bông gòn, lòng mức, dướng, trứng cá và dâu da.

Hà Nội khuyến khích trồng trên các tuyến đường phố, khuôn viên công cộng nhóm cây chủ lực tạo bóng mát, có bộ rễ cọc bám sâu, thân dẻo dai và khả năng chống chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt như sấu, sao đen, nhội, long não, lát hoa, dầu rái và sang lẻ.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội công bố danh mục 33 loại cây bóng mát và cây hoa cảnh quan được khuyến khích trồng trên các tuyến đường phố, khuôn viên công cộng. Nhóm cây chủ lực tạo bóng mát, có bộ rễ cọc bám sâu, thân dẻo dai và khả năng chống chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt gồm: sấu, sao đen, nhội, long não, lát hoa, dầu rái và sang lẻ.

Nhằm tạo điểm nhấn thẩm mỹ theo mùa và cải thiện vi khí hậu, danh mục bổ sung các giống cây hoa và cây có hương thơm như: ban trắng, ban tím, bằng lăng, phong linh, chuông vàng, kèn hồng, muồng hoàng yến, phượng vĩ, ngọc lan, hoàng lan và giáng hương.

Bên cạnh việc chuẩn hóa chủng loại, văn bản mới siết chặt kỷ cương quản lý bằng việc cấm triệt để các hành vi xâm hại hệ thống cây xanh. Người dân và các đơn vị không được phép đục khoét thân cây, lột vỏ, đóng đinh, đổ rác, hóa chất độc hại hoặc tập kết vật liệu xây dựng quanh gốc cây.

Mọi hành vi đun nấu, đốt lửa, xây bục bệ bao quanh gốc, tự ý giăng dây điện, treo biển quảng cáo, gắn bảng hiệu lên thân cây khi chưa có sự chấp thuận của cơ quan chuyên môn đều bị xử lý nghiêm khắc.

Quy định mới về phân loại cây xanh và chế tài bảo vệ hạ tầng đô thị được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ tình trạng cây gãy đổ trong mùa mưa bão, chấm dứt tình trạng trồng cây tự phát trên vỉa hè và bảo vệ kết cấu công trình ngầm, tạo lập không gian sống an toàn, bền vững cho người dân Thủ đô.