Từ hôm nay, Bắc Ninh chính thức lên thành phố

Thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Thành phố có diện tích tự nhiên 4.713,75 km², quy mô dân số 3.989.623 người và 99 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 54 xã và 45 phường).

Thành phố Bắc Ninh giáp các đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên.

Như vậy, từ ngày 20/9, cả nước có 9 thành phố gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, Đồng Nai, Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Từ hôm nay (20/9/2026), Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của Việt Nam.

Tại báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến về hồ sơ đề án thành lập thành phố Bắc Ninh gửi đến Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ kỳ vọng Bắc Ninh phát triển trở thành một thành phố công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc Kinh Bắc, một cực tăng trưởng quan trọng của vùng và cả nước, có năng lực tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với đô thị Bắc Ninh, các giải pháp bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xác định.

Trong đó, tập trung bảo tồn hệ thống di sản văn hóa, lịch sử với 9 di tích quốc gia đặc biệt gồm: Khởi nghĩa Yên Thế, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà, địa điểm chiến thắng Xương Giang, chùa Dâu, chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích, An toàn khu II Hiệp Hòa, khu Lăng mộ, Đền Đô.

Bắc Ninh cũng định hướng bảo tồn, phát huy giá trị các lễ hội truyền thống tiêu biểu như hội Lim, lễ hội Đền Đô, lễ hội chùa Dâu, lễ hội Yên Tử và các lễ hội truyền thống khác; xây dựng các làng văn hóa - du lịch gắn với bảo tồn kiến trúc truyền thống, làng nghề, không gian Quan họ; phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù.

Bắc Ninh nằm ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội, thuộc Vùng Thủ đô và là đầu mối giao thông quan trọng với hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa quốc gia. Thành phố có khả năng kết nối thuận lợi với sân bay Nội Bài, cảng biển Hải Phòng, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Gia Bình quy mô 4F đang được xây dựng.

Bắc Ninh đồng thời gắn kết với các địa phương phát triển năng động ở vùng Đông Bắc và Thủ đô Hà Nội, nằm trong không gian tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Năm 2025, Bắc Ninh có quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước và thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,27%; thu hút FDI đứng thứ 2 cả nước, thu ngân sách đạt trên 123,6 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, ngày 16/9 địa phương đồng loạt khởi công 5 dự án và khánh thành 2 công trình. Dự án thứ tám là Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2, dự kiến được khởi công ngày 22/9.

Riêng 6 dự án khởi công trong chuỗi sự kiện có tổng vốn đầu tư công bố hơn 50.000 tỷ đồng. Phần lớn nguồn lực đến từ khu vực tư nhân, cho thấy quy mô huy động vốn lớn nhằm mở rộng không gian đô thị, công nghiệp và hạ tầng xã hội cho thành phố mới.

Dự án có vốn lớn nhất trong chuỗi công trình là Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh – Khu 1, tên thương mại Vinhomes King Park, tại phường Kinh Bắc.

Dự án rộng gần 270 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng gần 41.300 tỷ đồng. Nhà đầu tư là liên danh do Tập đoàn Vingroup đứng đầu, cùng Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển thương mại Thanh Bình, Công ty cổ phần Phú Thọ Land và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới.

Bốn dự án hạ tầng khu công nghiệp trong chuỗi sự kiện gồm Nghĩa Hưng, Thuận Thành III – Phân khu C, Việt Hàn mở rộng và Quế Võ III – Phân khu 2, với tổng diện tích gần 701 ha và vốn đầu tư hơn 8.200 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bắc Ninh đồng thời triển khai hai dự án nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của công nhân và người thu nhập thấp gồm: dự án Phoenix Homes tại Khu đô thị mới Phượng Hoàng, phường Tiền Phong, do Công ty cổ phần LICOGI13FC đầu tư; dự án nhà ở xã hội Vegahomes tại phường Nếnh do Công ty cổ phần Đầu tư Vega làm chủ đầu tư, rộng gần 4,3 ha và có tổng vốn khoảng 1.048 tỷ đồng.

Bên cạnh các dự án phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, địa phương cũng đã khánh thành Đền thờ Bác Hồ tại phường Võ Cường và phường Kinh Bắc. Việc này góp phần bổ sung một công trình văn hóa có ý nghĩa trong không gian đô thị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống của nhân dân.