Từ hôm nay (9-11), người dân có thể mua vé tàu ngay trên VNeID, được đặt hộ người thân

Đáng chú ý, người dùng không chỉ mua vé cho bản thân mà còn có thể đặt vé hộ người thân, bạn bè. Vé điện tử sau khi thanh toán thành công được lưu trên ứng dụng, giúp việc quản lý và sử dụng thuận tiện hơn.

Từ ngày 9-11-2026, người dân có thể đặt mua vé tàu hỏa trực tiếp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID thông qua Nền tảng giao thông tập trung. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin được công bố, để sử dụng dịch vụ, người dân cần có tài khoản VNeID mức độ 2 và đăng nhập ứng dụng. Tại giao diện chính, người dùng tìm kiếm từ khóa "giao", chọn mục "Dịch vụ giao thông", đồng ý chia sẻ thông tin và nhập Passcode để truy cập Nền tảng giao thông tập trung.

Tiếp đó, hành khách chọn dịch vụ "Tàu hỏa", nhập ga đi, ga đến, ngày khởi hành, số lượng hành khách và tra cứu các chuyến tàu. Hệ thống hiển thị thông tin giờ chạy, giá vé và số chỗ còn trống để người dùng lựa chọn.

Sau khi chọn chuyến tàu phù hợp, hành khách tiếp tục chọn toa, vị trí ghế ngồi trên sơ đồ, nhập thông tin người đi tàu và thông tin liên hệ. Người dùng cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi xác nhận đặt vé và tiến hành thanh toán.

Các phương thức thanh toán được giới thiệu gồm: quét mã QR qua ứng dụng ngân hàng, thẻ ATM nội địa và thẻ thanh toán quốc tế. Mỗi giao dịch có thể đặt tối đa 10 vé; thời gian hoàn tất thanh toán là 10 phút.

Một tính năng đáng chú ý khác là "Gửi vé qua VNeID". Với tiện ích này, người mua có thể chuyển vé điện tử đến tài khoản VNeID của người thân hoặc người trực tiếp sử dụng vé. Khi gửi, người mua có thể lựa chọn ẩn hoặc hiển thị giá vé. Người nhận truy cập ứng dụng và xác nhận nhận vé để sử dụng.

Sau khi thanh toán thành công, hành khách có thể kiểm tra vé tại mục "Vé của tôi" trên ứng dụng VNeID. Các chính sách giảm giá dành cho trẻ em, người cao tuổi, sinh viên và những đối tượng đủ điều kiện khác được áp dụng theo quy định hiện hành của ngành đường sắt.

Việc tích hợp dịch vụ mua vé tàu trên VNeID được kỳ vọng giúp người dân giảm bớt thao tác khi đặt vé, thuận tiện trong thanh toán và quản lý hành trình, đồng thời hạn chế phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau.

Trước đó, Nền tảng giao thông tập trung trên VNeID đã được triển khai thí điểm từ ngày 14-9-2026, với định hướng tích hợp nhiều loại hình vận tải và dịch vụ giao thông.

Việc bổ sung dịch vụ đường sắt tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tiện ích số, hướng tới xây dựng một nền tảng thống nhất để người dân có thể tiếp cận các dịch vụ giao thông thuận tiện hơn.