Từ hôm nay (5-10), thêm quyền lợi cho người không có lương hưu: Làm hồ sơ thế nào?

Chính sách trợ cấp hưu trí xã hội chính thức được điều chỉnh từ hôm nay, theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Mức trợ cấp tăng tương ứng 8% so với mức trước đó.

Chính sách này hướng tới người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Theo quy định, người từ đủ 75 tuổi trở lên, đáp ứng các điều kiện theo quy định, thuộc diện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo cũng được hưởng nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

Người cao tuổi nhận lương hưu, trợ cấp tại điểm chi trả. Ảnh minh họa: VGP/VTV

Trợ cấp hưu trí xã hội được triển khai từ ngày 1-7-2025 theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định số 176/2025/NĐ-CP. Đến nay, cả nước có khoảng 2,5 triệu người đang hưởng chính sách này.

Việc điều chỉnh mức trợ cấp lên 540.000 đồng/tháng nhằm tiếp tục bảo đảm an sinh, hỗ trợ người cao tuổi không có nguồn thu nhập từ lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Đối với người đủ điều kiện nhưng chưa được hưởng, thủ tục đề nghị tương đối đơn giản. Người đủ điều kiện hoặc người giám hộ lập văn bản đề nghị theo mẫu và gửi đến UBND cấp xã nơi cư trú. Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc thực hiện trực tuyến.

Người dân cần chuẩn bị tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo mẫu quy định. Khi làm thủ tục, người dân không phải thực hiện thêm những thủ tục không cần thiết ngoài thành phần hồ sơ theo quy định; cơ quan giải quyết sẽ thực hiện việc xác thực, kiểm tra thông tin liên quan để xác định điều kiện hưởng.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm xem xét, xác thực và chuẩn hóa thông tin với các cơ sở dữ liệu liên quan trước khi quyết định việc hưởng trợ cấp. Thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.

Trường hợp đủ điều kiện, người dân được quyết định hưởng và thực hiện chi trả; nếu không đủ điều kiện, người đề nghị được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời gian hưởng trợ cấp được tính từ tháng Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định. Vì vậy, người cao tuổi thuộc diện chính sách nhưng chưa được hưởng nên chủ động rà soát điều kiện và liên hệ UBND cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn lập hồ sơ.

Bên cạnh khoản trợ cấp từ ngân sách Trung ương, một số địa phương có thể có chính sách hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ cao hơn mức quy định của Chính phủ.

Việc nâng mức trợ cấp lên 540.000 đồng/tháng được kỳ vọng góp phần cải thiện đời sống của người cao tuổi không có lương hưu, đồng thời củng cố mạng lưới an sinh xã hội, nhất là đối với những người không có nguồn thu nhập ổn định khi về già.