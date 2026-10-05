Từ hôm nay 5/10, thêm quyền lợi cho người không có lương hưu: Làm hồ sơ thế nào?

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Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội, từ ngày 5/10, mức trợ cấp hưu trí xã hội được điều chỉnh từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/người/tháng, tăng 40.000 đồng mỗi tháng, tương ứng 8%.

Khoảng 2,5 triệu người đang hưởng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội trên cả nước được áp dụng mức trợ cấp mới.

Đối tượng được hưởng gồm công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc đang hưởng ở mức thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội và có văn bản đề nghị.

Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được hưởng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Làm hồ sơ hưởng trợ cấp thế nào?

Để đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, người đủ điều kiện hoặc người giám hộ lập văn bản theo mẫu và gửi đến UBND cấp xã nơi cư trú. Hồ sơ có thể được gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, xác thực và chuẩn hóa thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sau đó quyết định và thực hiện chi trả.

Thời gian hưởng trợ cấp được tính từ tháng Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định. Trường hợp người đề nghị không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bên cạnh mức trợ cấp từ ngân sách Trung ương, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ cao hơn mức quy định của Chính phủ.

Hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi BHYT

Quyền lợi bảo hiểm y tế của người cao tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cũng được mở rộng. Từ ngày 1/1/2026, người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.

Trợ cấp hưu trí xã hội được triển khai từ ngày 1/7/2025 theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định 176/2025/NĐ-CP. Đến tháng 7/2026, cả nước có khoảng 2,5 triệu người đang hưởng chính sách này.