Từ hôm nay 3/11, thí sinh trường nghề có thể nhập học bằng VNeID

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư 76/2026/TT-BGDĐT quy định về tuyển sinh đối với các trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 3/11/2026, áp dụng với tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, giáo dục trung học nghề, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác.

Giấy báo trúng tuyển điện tử có giá trị như bản giấy

Theo quy chế mới, thí sinh dự tuyển trình độ cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề có thể đăng ký trực tuyến trên hệ thống phần mềm tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc website của trường.

Hồ sơ gồm phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ theo yêu cầu của cơ sở đào tạo. Thí sinh được lựa chọn nộp trực tiếp, gửi qua bưu điện hoặc gửi bản điện tử qua cổng tiếp nhận của trường.

Quy chế tuyển sinh mới cho phép giấy báo trúng tuyển điện tử có giá trị như bản giấy, thí sinh trường nghề có thể xác nhận nhập học trực tuyến qua định danh điện tử. Ảnh: HNIVC

Đáng chú ý, các trường được khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia và VNeID để kiểm tra, đối chiếu thông tin thí sinh. Giấy báo trúng tuyển, thông báo nhập học bản điện tử có giá trị tương đương bản giấy. Nhà trường có thể tích hợp phương thức định danh điện tử để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.

Trường hợp không tra cứu được thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia, thí sinh phải bổ sung bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu và giấy tờ chứng minh diện ưu tiên (nếu có), kèm bản chính để đối chiếu.

Trường nghề được tuyển sinh nhiều đợt trong năm

Thông tư 76 cho phép các trường cao đẳng, trung cấp tổ chức một hoặc nhiều đợt tuyển sinh trong năm. Riêng giáo dục trung học nghề, thời gian tuyển sinh phải phù hợp với tuyển sinh cấp THPT.

Hiệu trưởng quyết định hình thức tuyển sinh theo từng trình độ, ngành nghề, có thể xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp cả hai, căn cứ đặc thù và yêu cầu đầu vào của chương trình.

Về điều kiện dự tuyển, người có bằng tốt nghiệp THPT, bằng trung học nghề hoặc đáp ứng điều kiện về văn bằng trung cấp và kiến thức văn hóa theo quy định được dự tuyển cao đẳng. Với trình độ trung cấp, người có bằng tốt nghiệp hoặc hoàn thành chương trình THCS được đăng ký dự tuyển theo quy định.

Ở trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác, cơ sở đào tạo được tuyển sinh nhiều đợt trong năm nhưng chỉ áp dụng xét tuyển. Người từ đủ 11 tuổi trở lên có thể đăng ký nếu đáp ứng yêu cầu về học vấn, mục tiêu và nội dung chương trình.

Người đứng đầu cơ sở đào tạo được tự xác định kế hoạch tuyển sinh hằng năm theo năng lực và điều kiện bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, số lượng tuyển thực tế đối với cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề ở từng nhóm ngành, nghề không được vượt quá 120% kế hoạch đã xác định từ đầu năm.